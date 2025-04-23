五一黃金周｜內地民眾消費不斷降級　香港面臨嚴峻挑戰

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為戴慶成，原題為《香港「五一」黃金周面臨嚴峻挑戰》。



去年五一黃金周，尖沙咀廣東道有不少內地旅客拖着行李箱購物，深受內地旅客歡迎的富豪雪糕大排長龍，亦有不少旅客在廣東道「打卡」。（鄧宇詩攝）

旅遊業是香港四大支柱產業之一，雖然佔當地生產總值只有5%左右，但能夠為數以十萬計的基層市民創造就業機會，以及有助提升城市形象，故一直深受特區政府重視。隨著中國「五一」黃金周即將到來，如何吸引更多大陸旅客訪港，成為當局近來的重點工作。

4月9日，香港文化體育及旅遊局就聯同警務處、民政事務處等政府部門代表，以及旅遊業界開會，統籌五一黃金周期間接待訪港旅客的預備工作。主持會議的文體旅局局長羅淑佩在會上承諾，政府各部門、相關機構及業界加強協調和溝通，盡力接待旅客，提供優質旅遊體驗。

香港旅遊發展局在港府號召下不敢怠慢，很快便推出「香港節慶 文化躍動」主題宣傳活動，在大陸網絡上大力推廣天后誕、譚公誕及長洲太平清醮等多個香港傳統文化節慶活動，務求讓大陸旅客在五一黃金周訪港期間，可以體驗香港的傳統節日和文化氛圍。

香港海關同樣嚴陣以待，上周派人與香港旅遊業監管局到尖沙咀、土瓜灣和紅磡等多個旅客購物熱點聯合巡查，提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，切勿用不良營商手法誤導及欺騙旅客購物。

香港海關還表示，會在五一黃金周到各個旅遊熱點和入境口岸，向來港旅客派發精明消費小錦囊，提醒他們購物時要提防受騙。其間，海關將設有「快速行動隊」 ，專責及優先處理短期留港旅客的緊急投訴。

去年五一黃金周，中環網紅店有遊客排隊買帆布袋（點圖放大）：

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平心而論，港府在疫後投放大量資源推動旅遊業，並且拓展新興市場吸引高端客，成功吸引了不少旅客專程來港，赴港遊客數字正穩步回升。不過，香港旅遊業在今年五一黃金周恐怕仍將面臨嚴峻的挑戰。

最大的原因，是以前香港得益於免稅制度、貨品選擇多等因素，成為著名的購物大都市。但隨著近年電子商貿興起，香港作為購物天堂的地位已急遽下降，越來越少旅客會為了購物，而特地到香港旅遊。

另一邊廂，隨著網購日益方便，當前大陸民眾在香港旅遊的模式也有了明顯轉變，由以往大肆購買名貴進口商品，改為「打卡」和深度遊，消費不斷降級，對香港零售、酒店和餐飲生意的幫助不大。

港府早前向立法會提交的文件就顯示，去年不同市場的訪港旅客人均消費皆出現下跌，包括大陸、短途如菲律賓及日本、歐美長途市場。其中，大陸旅客在香港的人均消費，更由2023年的6500元，大跌至去年的5000元（港幣）。

事實上，香港除了對外地人的吸引力正持續減弱，就連香港人對在港消費的意願也不大。在剛剛過去的四天復活節，逾百萬港人先後北上大陸消費，令本地餐廳和零售一落千丈。這股現象除了反映香港旅遊業成本高的結構性硬傷，也揭示香港景點欠缺新意。難怪對於即將來臨的五一黃金周，旅遊業界人士普遍不抱太大希望。

上星期我去湖南長沙市玩了幾天，發現長沙作為中國古城，有很多歷史遺跡。但最受遊客歡迎的並不是歷史悠久的地方，而是近年打造的新興景點，例如2005年建成紀念唐代大詩人杜甫而建的仿古建築—杜甫江閣；如今已成為長沙標誌性景點的橘子洲頭，該處有一座毛澤東青年藝術雕塑，是極火爆的網紅點，也是2009年才建立。

可以說，近年長沙深受遊客歡迎，很大程度上要歸功於當地政府敢於創新，在歷史文化的基礎上添加潮流的特點，貼近新一代年輕人的喜好，結果憑藉夜經濟、美食等特點，成功躋身於網紅城市的前列。許多遊客紛紛在社交網絡平台分享自己的長沙之行，為長沙做了免費的宣傳，進一步提升了長沙的知名度。

回看香港，許多景點千篇一律，一些大型的節慶盛事如新年倒數、龍舟競渡、搶包山，是港府重點的推廣活動，可是予人感覺同樣是缺乏創新，沒有太大的新意和突破。

此外，旅遊景點要成功，需要時間去經營完善。一旦打響頭炮，就應該持續宣傳凝聚人氣，成為日後遊客必到的打卡點。若政府推出的旅遊活動一波接一波，反而有機會失去重點，很多景點熱鬧一輪後很快就會回歸平淡。

近年香港經濟不景氣，港府大力發展旅遊業，積極舉辦一連串盛事活動。這本來無可厚非，但盛事活動太多，除了造成重複、浪費資源，也容易造成審美疲勞，令遊客難以聚焦，對香港旅遊市場發展反而不是好事。

說到底，香港要真正吸引遊客，必須要有清晰的旅遊業定位，以及在保存傳統特色的同時，也推陳出新，讓遊客感受到新鮮感，而不是停留在行禮如儀的層面。