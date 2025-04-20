泰國遊客湧入上海　意外帶紅非傳統景點？

內媒《上觀新聞》報道，近日上海含「泰」量飆升，泰國遊客更是意外帶紅了北外灘「小巨蛋」、天安千樹等上海的非傳統景點。



泰國遊客Dear、Tk、Tle和Jin。（上觀新聞）

近日上海迎來不少泰國遊客，有人表示，「在（上海）迪士尼玩熱力追蹤，一車除了我都是泰國人」。除了常見的熱門景點外，北外灘「小巨蛋」、天安千樹等上海的非傳統旅遊地也有不少泰國遊客。

據上海北外灘的跟拍師們介紹，該景點的東南亞遊客居多，還有不少人帶上自拍桿或者單反相機，排隊打卡。除了北外灘小巨蛋，天安千樹的昌化路橋上也有不少外籍遊客，甚至有人在直播。

天安千樹的昌化路橋。（上觀新聞）

而北外灘的街拍攝影師和昌化路橋上的城管均表示，每天都有來自東南亞的旅行團集體來玩。泰國遊客則表示，這些「非傳統」的旅遊目的地，都是參照了社交網絡上的旅行攻略。

社媒上的旅遊攻略。（上觀新聞）

北外灘外籍遊客排隊打卡。（上觀新聞）

天安千樹商場的雲南餐廳職員稱，最近兩個禮拜，商場內外籍遊客的確增加了不少，「周末飯點，能有個三四桌是東南亞遊客吧。」

泰國導遊Hannah在上海工作三年了，她表示，從免簽政策出台後來上海的泰國人增多，而近期正值泰國假期，來旅行的人數暴增。她分析：「上海離得近，機票也便宜，淡季機票來回只要1000元左右，即使是旺季，機票也就是一千七八左右。」