中國打貿易戰有秘密武器：AI機械人大軍已徹底改變製造業？

「中國在貿易戰中的秘密武器是一支由人工智能（AI）驅動的工廠機械人大軍，它們已經徹底改變了製造業。」



當地時間4月23日，《紐約時報》北京分社社長基思·布拉德舍（Keith Bradsher）撰寫一篇評論文章指出，儘管美國總統特朗普（Donald Trump，川普）執意高築貿易壁壘，但作為中國經濟驅動力的出口商品，在價格方面仍具有競爭力。



2020年5月14日，瑞薩電子位於中國工廠內的半導體生產線。（AP）

目前，中國各地的工廠正以極快的速度實現自動化，隨著工程師和電工開始管理成批的機械人生產線，這些生產線，這些操作模式在提高產品品質的同時，也降低了製造成本。

如今，中國工廠的自動化程度已超過美國、德國或日本。國際機械人聯合會（International Federation of Robotics）的數據顯示，除韓國或新加坡外，中國每萬名製造業工人配備的工廠機械人數量比其他國家都多。

布拉德舍自2002年以來，已經訪問了中國數百家工廠，他在上海、寧波和廣州等地長期報道相關新聞。在他的這篇文章中，首先提到了中國最大的人形機械人生產商之一的雲幕智造。

在Zeekr工廠的車身修理廠內，機械手臂正忙碌地運作。《紐約時報》

雲幕智造創辦人兼執行長賀亮表示，中國下一步將努力把機械人變成一個全新的產業。 「對人形機械人的期望是創造另一個電動車產業」，他說，「所以從這個角度來看，這是一項國家戰略。」

布拉德舍走訪發現，在中國不少城市的小型工廠，或甚至稱為「路邊工作坊」的地方，使用機械人切割和焊接金屬，用以製造烤箱和燒烤設備等產品的情況也非常普及。在廣州，一名李姓老闆就帶著11名工人，準備花約30萬元從一家中企購買有攝影機的機械手臂。這套裝置能運用AI技術觀察工人焊接烤箱側板的操作，接著在極少人工干預的情況下復現整個焊接流程。

就在四年前，同樣的系統設備還只能從外國公司購買，價格更是如今的三倍多。 「以前，我從來沒有想過投資自動化，」李先生說，「一個人類員工每天只能工作8小時，但機器可以工作24小時。」

第五屆中國國際消費品博覽會，宇樹科技H1機械人亮相。（林芷瑩攝）

文章稱，目前，在這些自動化生產線上，中國的工廠依然需要人工質檢，以及以及安裝線束這類需要精細手工作業的零件，畢竟有些工序仍是攝影機和電腦無法獨立完成的。例如，在噴漆前，工人仍會戴著白手套仔細撫過汽車車身，用砂紙磨掉每一個細微的瑕疵。不過，隨著AI技術的發展，部分後期質檢環節也正逐步自動化。

在極氪汽車裝配線末端，12台高清攝影機會對每輛成品車進行全方位拍攝，計算機會將這些影像與一個龐大的海量標準組裝資料庫進行比對，一旦發現偏差就會立即通知產線人員，整個檢測流程只需數秒即可完成。

2024年11月8日，在澳洲悉尼國際會議中心，觀眾在極氪汽車展台參觀。（新華社）

「現在我們大多數同事的工作，就是坐在電腦顯示器前（監控）。」一位極氪員工這樣描述。

包括極氪在內的許多中國車企，也正在利用AI技術提升汽車設計與功能開發的效率。在極氪位於上海的新辦公大樓裡，設計師Carrie Li正運用AI分析車內不同飾面的接合效果。 「現在我有更多空閒時間打開思路，自主探索哪些時尚元素可以融入汽車內裝。」她說。

布拉德舍提到，美國的汽車工廠同樣也有採用自動化生產的案例，但大部分設備都來自中國。過去20年間，全球新建的汽車組裝廠大多集中在中國，因此催生了一個完整的自動化產業鏈。

此外，中企也收購了德國庫卡（Kuka）等海外先進工業機械人供應商，並將其主要業務轉移到中國。去年，福斯汽車在安徽合肥開設的電動車工廠就是明證──全廠1,075台機械人中，僅1台來自德國，其餘1,074台均產自上海。

文章認為，中國工廠自動化技術的突飛猛進，離不開自上而下的政策推動，機械人就是其中一項重點發展領域。而最新的政策方向則包括，今年全國兩會上的政府工作報告提出，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智慧機械人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備。

2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

過去幾年間，中國不僅投入了大量資金發展項目，各所高校每年也培養了約35萬名機械工程專業畢業生，以及電工、焊工和其他訓練有素的技術人員。而相較之下，美國的大學每年僅培養約4.5萬名機械工程師。

美國機械人製造商Agility Robotics的首席機械人長兼聯合創始人喬納森·赫斯特（Jonathan Hurst）坦言，尋找技術人才始終是其面臨的最大挑戰之一。這位曾就讀於匹茲堡卡內基美隆大學機械人研究院的專家回憶道，當年他所讀的研究生項目，機械工程專業學生只有兩人，他是其中之一。

近段時間以來，隨著特朗普挑起的關稅貿易戰愈演愈烈，美方不但攪亂了全球政經局勢，也無法避免地「搬起石頭砸自己的腳」，在機械人領域亦是如此。

彭博社稱，當前關稅政策的不確定性，正使美國在這場中美機械人競賽中爭奪主導地位面臨更大挑戰。報告引述機構報告稱，人形機械人的關鍵硬體目前大多由中國生產；視覺系統的五家主要供應商，有四家是中企；即便是美國機械人頭部公司，仍需從中國採購部分材料。

來自中國的宇樹機械人輕鬆拿捏平衡木、梅花樁。(影片截圖)

有產業組織負責人坦言，就算有公司也想把製造業遷回美國，但當地甚至連銷售某些關鍵零件的廠商都沒有；即便有，成本也高得多。高關稅之下，如果零件價格暴漲，這些美國機械人公司也會受到影響。

彭博社指出，美國機械人產業的發展，除了得益於如今的AI勢頭，也得益於「中國製造」帶來的成本優勢，但特朗普卻幾乎在一夜之間改變了局面。除了成本，還要考慮效率，機械人新創公司的執行長表示，其他國家或許也能填補部分供應鏈缺口，但缺少只有中國才具備的高效能。

4月初，在特朗普政府對中國無理加徵所謂「對等關稅」後，中方火速出台反制「組合拳」，除關稅手段外，還對釤、钆、铽、鏝、鎔、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制，精準反擊。

最新進展則是，在特朗普政府扮演重要角色的馬斯克，於4月22日特斯拉第一季財報電話會議上透露，該公司人形機械人「擎天柱」（Optimus）的生產，受到了中國對稀土磁鐵出口限制的影響。馬斯克稱，中方希望特斯拉保證其從中國獲得的稀土磁鐵不會用於軍事目的。

彭博社指出，作為迄今為止最受矚目的稀土磁鐵買家之一，特斯拉明確指出了中國這項政策變化所帶來的直接影響。

稀土對於電動車、計算機、軍事設備等來說不可或缺。中國連雲港碼頭待出口的稀土礦。（VCG）

中國外交部發言人林劍曾多次強調，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。

林劍強調，中方的立場一直很明確，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方真的想透過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓那一套，停止威脅謳詐，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方對話。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

