中美關稅戰是持久戰而不是速決戰

自美國總統特朗普不由分說對全球發出關稅核彈後，中國輿論場就出現一股「速勝論」的論調，持有該論調的人認為，美國經濟不行了，製造業也不行了，時下美國正民怨沸騰、四面楚歌，面對美國關稅大棒，中國完全可以很快取得勝利。很多人也開始對美國持鄙夷的態度，認為美國在特朗普的帶領下已經走上絕路，甚至「國將不國」。

情況果真如此嗎？關於美國的製造業，根據安邦智庫的分析，美國製造業並非輿論渲染的弱不禁風，而是依然有很強的實力。按照世界銀行的數據，2022年中國製造業增加值佔全球製造業的份額高達30%，一家獨秀，而排第二的就是美國，佔據17%的份額，而且還在2023年進一步提升為17.6%，而一些印象中的所謂「製造業大國」，如日本佔6%、德國佔5%、韓國佔3%，其份額總和也不如一個美國。從製造業格局變遷的角度看，2011-2022年的十多年中，中國份額由21%提升到30%，美國則由16%提升至17%，美國實際是西方發達經濟體中唯一上升的國家。中國製造業搶佔的大頭主要還是除美國之外的其他發達國家，而美國製造業在激烈競爭中依舊實現了一定程度的提升。

2020年1月美國製造業景氣程度開始上升。圖為2019年11月20日美國總統特朗普（Donald Trump，左二）在蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook，左一）等人的陪同下參觀美國德克薩斯州的蘋果Mac Pro製造工廠。（美聯社）

安邦智庫同時提到，美國製造業增加值在一定程度上是被低估的，因為美國公司存在刻意壓低成本的嚴重傾向。美國製造業經常將一些生產性服務環節外包給第三方，如財務、營銷及管理等非直接生產崗位，如果統一計量口徑，按照美國商務部的研究，寬口徑下的美國製造業增加值比重將會有所增加，那麼相對應美國製造業的全球份額還會進一步上升。此外，美國的製造業門類遠非到了極度殘缺不全的狀態。由於產業轉移因素的存在，美國確實存在中低端製造業空心化的情況，但絕非到了清零的地步，產業重建也絕非不可能。現如今，美國製造業的衰退趨勢已經有所扭轉，產業迴流政策實際已經見效。

關於美國的經濟，著名經濟學家、香港大學鄭裕彤基金講席教授及人文社會研究所所長、原耶魯大學教授陳志武日前在接受媒體採訪時表示，目前美國經濟尚未出現實質性衰退。從實際數據來看，美國失業率維持在4.1% 左右，處於正常水平；美國500強公司的利潤，仍正以10%或20%的速度上升，公司盈利和就業均未呈現衰退跡象。由於美國經濟的71% 依賴民間消費，只要民眾的就業和消費沒有問題，收入情況沒有變壞，美國經濟就沒有出現真正的任何意義上的衰退。

霍士新聞3月9日播出的採訪中，特朗普預測美國經濟會面臨「過渡期」。（資料圖片）

對於美國目前約36萬億美元的國債，陳志武表示並不太擔憂。具體來說，美國國債市場依舊是全球最值得信賴的避風港，儘管美國國債餘額已達GDP的1.1-1.2倍左右，但若與1820年代大英帝國的國債餘額佔GDP的2.6倍相比，當前美國的國債負擔並不算重。這一鉅額債務對美聯儲貨幣政策選擇的影響並不顯著。美聯儲在決策上相對獨立於白宮和總統團隊，這使得它在決定調整利率時，無需考慮美國國債的規模。儘管特朗普行事大膽、不按常理出牌，但在債務重組這件事上，其很難打破既有規矩，這是因為特朗普清楚，若美國政府在兑現國債承諾方面出現根本性改變，將對美國經濟、美元地位以及美國國債穩定性造成巨大沖擊，最終嚴重影響特朗普所看重的各項經濟指標、股市指標和企業經營利潤指標。

從美國方面日前的公開表態來看，其似乎也並未不管不顧一路狂飆。據路透社報道，美國財政部長貝森特4月22日在一次閉門會議上向投資者表示，中美之間的關稅對峙局面「難以為繼」，並預測這一僵局將在「短時間內」出現緩和。貝森特稱，雖然與中國的正式談判尚未開始，但預計局勢會逐步改善，並強調這場談判將是「持久戰」。貝森特還稱，美國對華關稅並非要與中國脱鈎，目標是「公平交易」。貝森特的言論也讓市場產生積極反應，美國股市應聲大幅上漲。

另據CNBC報道，同日美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，未來不會對中國採取「強硬手段」，並樂觀地認為可以「相當迅速地」達成協議，預計會大幅下調對中國進口商品的145%關稅。特朗普明確表示，這一關稅稅率不會維持現狀，雖然不會降至零，但會大幅降低。特朗普與貝森特的言論相呼應，顯示出美國政府的立場有放軟趨勢。此外，白宮也表示，美國與中國達成貿易協議的進展順利，形勢正在朝着積極方向發展。白宮稱，美國政府正在為潛在協議奠定基礎，雖然沒有明確表示談判已正式啟動。

2025年4月24日，圖為特斯拉行政總裁，主導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk，左）與美國財長貝森特（Scott Bessent，右）。（資料圖片）

從美國的立場放軟，到中國的反制和回應，不難看出中美雙方都認識到世界老大和老二之間的這場仗，註定是一場持久戰，任何一方都不可能速勝。中國輿論場中聲調頗高的「速勝論」聲音，充其量只是聲量大，而非主流，更非官方意旨。

早在1938年5月，時值抗日戰爭之際，毛澤東曾撰寫長篇《論持久戰》，其中不僅深刻分析了日本之長之短，中國之短之長，也不斷在警告亡國論要不得、速勝論要不得。毛澤東說，「我們也不是不喜歡速勝，誰也贊成明天一個早上就把『鬼子』趕出去。但是我們指出，沒有一定的條件，速勝論只存在於頭腦之中，客觀上是不存在的，只是幻想和假道理。因此，我們客觀地並全面地評估到一切敵我情況，指出只有戰略的持久戰才是爭取最後勝利的唯一途徑，而排斥毫無根據的速勝論。我們主張為着爭取最後勝利所必要的一切條件而努力，條件多具備一分，早具備一日，勝利的把握九多一分，勝利的時間就早一日。我們認為只有這樣才能縮短戰爭的過程，而排斥貪便宜尚空談的速勝論。」

毛澤東這一番話，以及背後的戰略視野，放在中美關稅戰上，依然適用。