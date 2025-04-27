AI時代正在加速到來　普遍棄民還是普遍自由在於人類選擇

4月25日，Create2025百度AI開發者大會在武漢舉辦，百度創始人李彥宏發布了文心大模型4.5 Turbo和深度思考模型X1 Turbo。在 DeepSeek震動全球AI產業，各大AI企業奮力向前的背景下，本次百度的AI大模型相比於以前發布的文心一言版本，已有明顯進步，性能更強，價格更低。與此同時，李彥宏還發布高說服力數字人、通用超級智能體心響APP、內容操作系統滄舟OS等多款AI應用。

在百度AI開發者大會現場的展覽和講座中，有一種「未來已來」的直觀感受。當具身智能機器人在移動身軀，當兩個機器人在下象棋，當AI可以應用於內容創作、醫療健康、網絡直播、電商交易、文博知識、非遺武術、旅遊、無代碼編程，讓人不能不感慨一個影響人類工作和生活方方面面的人工智能時代正在加速到來。

Create2025百度AI開發者大會現場。（百度提供）

早在一年前，當百度公司旗下的自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑在武漢率先運營時，筆者曾親身體驗。蘿蔔快跑的優點顯而易見，價格便宜，車輛駕駛不存在疲憊問題，嚴格遵守交通規則，乘客不用和司機相處，可以減少潛在的問題和風險。但因為現實路況的複雜和人類經常不遵守交規，故蘿蔔快跑的靈活性還有待提升。

不過可以確定的是，蘿蔔快跑已經預示自動駕駛的未來方向，只要自動駕駛的安全性、穩定性和靈活性持續提升，將從根本上改變人類的交通出行產業。屆時如果自動駕駛成為主要交通出行工具，汽車設計估計將因應人類個性化需求而發生改變。

百度公司作為BAT之一，曾與阿里巴巴、騰訊一起被視為中國網路公司三巨頭。不過近年來，百度公司無論是影響力還是市值都已經和阿里巴巴、騰訊存在差距。正因這樣，已在AI領域深耕多年的百度能否抓住AI機遇，將決定百度的業內地位。

圖為蘿蔔快跑的自動駕駛車輛早前在武漢推出接送機服務。（蘿蔔快跑網頁圖片）

不止百度，隨着AI成為新一輪科技革命、產業革命的重要驅動力，全球範圍已經圍繞AI展開激烈競賽。原本美國憑藉ChatGPT 的爆火，在AI領域成功站在最前沿，但中國正在努力追趕，DeepSeek的橫空出世讓許多人看到中國在AI領域的驚人潛力。除了中美之外，還有一大批國家和地區在AI領域發力。今後究竟會是哪個國家和地區在AI競爭者獲勝尚難斷言，但可以確定的是，當各個國家和地區、全球範圍的企業都在AI領域奮力向前，最大的受益者絕對會是AI本身。

人類自第一次科技革命、產業革命以來的歷史經驗已經表明，一個國家和地區的興衰與科技創新水平、產業發展水平有密不可分的關係。在以國家和地區為基本競爭單位的世界秩序下，AI競賽不可避免。

然而AI在推動人類社會進步，讓越來越多的人從笨重、枯燥、辛勞的工作中解放出來的同時，將會帶來人類歷史上最大的失業危機。因為科技進步本就意味着用更少的人創造更大的收益，自第一次科技革命以來，人類從事農業、工業的人口比例本就不斷下降，未來只會進一步下降。可以預料的是，隨着AI的發展，不僅從事農業、工業的人口比例會大幅下降，而且服務業同樣會被大範圍衝擊，留給普通人的工作機會估計會越來越少。

DeepSeek讓許多人看到中國在AI領域的驚人潛力和發展成績。（Reuters）

然而，大量工作機會被衝擊未必一定是壞事，更不意味着要排斥AI的發展。因為隨着社會的發展，願意從事笨重、枯燥、辛勞工作的人只會愈來愈少。正如今天美國政府試圖讓製造業迴流美國，但真正願意從事製造業的美國人估計是少數。大量將被AI替代的工作本就笨重、枯燥、辛勞，在那些崗位工作的人通常不是多麼喜歡自己的工作，而是出於生存所迫。如果他們有全民基本收入兜底，相信他們一定會考慮不一樣的人生選擇。

AI會給人類帶來空前的挑戰，但應對挑戰的有效辦法不是盲目排斥或危言聳聽，而是在發展中解決問題，學會以道馭術的智慧。如果能在促進AI發展的同時讓那些被AI替代的人同樣可以安身立命，同樣可以分享科技進步的紅利，那麼，AI帶來的將不是棄民問題，而是普遍的自由。

AI是面向未來的重大科技，本身不存在對與錯、是與非，而在於人類怎麼運用。盲目樂觀和盲目悲觀都不是理性態度，過度放大AI帶來的挑戰與過度忽略AI帶來的挑戰都不可取。人類早已習慣科技文明，人性向往舒適、安逸、富足的生活，應對科技進步帶來的挑戰不是倒退回過去，而是未雨綢繆，積極引入技術治理。

面對AI帶來的挑戰，值得認真研究的辦法是設立安全標準，防止技術失控，建立全民基本收入制度。如果未來靠少數人和AI便能生產全民所需的商品和服務，那麼，從AI創造的龐大收益中拿出合理比例作為全民基本收入的來源，既可以解決失業問題背後最關鍵的生存問題，又可以讓人類真正可以根據興趣、天賦來自由選擇人生道路。這其實是人類社會古往今來共同的樸素理想。欲達此目標，只有在促進AI發展的同時積極探索公正、合理、可持續、普惠、民主的AI治理機制。