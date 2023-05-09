普遍自由或普遍棄民：11名員工1億美元營收 AI技術飛躍警示未來

自從ChatGPT爆火以來，最近一段時間，有不少與人工智能（AI）相關的產品受到關注，其中之一便是文本生成圖像領域的領跑者Midjourney，以AI繪畫而聞名。該公司雖還只是初創公司，只有11名員工，卻在2022年營收高達1 億美元。

11名員工1億美元營收，在某種程度堪為商業奇蹟。畢竟，放在過去，通常一個年營收超過1億美元的公司，往往員工數量從幾百到幾千不等。然而，在今天，一個AI領域尚未融資的初創公司，竟能用那麼少的人力創造那麼大的商業價值。這無疑反映了技術的進步。因為僅從技術本身來說，一項技術越節約勞動力越先進。對於人類來說，勞動、時間是至為寶貴的資源，當一項技術能節省勞動、時間，意味着把人從笨重的勞動中解放出來的可能，為人力資源的最優配置創造條件。

不過，事有兩面，11名員工1億美元營收意味着在AI領域對於人力資源的需求極其有限。過去數百、數千乃至數萬人的公司，在未來有可能只需要幾十人控制的機器便足矣。這預示着未來將有大批的勞動力被機器替代。對於一個社會來說，如果被機器替代的勞動力能有新的用武之地，或者至少能維持生存，才能將技術進步的益處最大化。不然的話，技術進步的積極意義會被大量失業的負面效應遮蔽。

學生通過使用MidJourney AI繪圖技術，創作以「龍族與魔杖」為題的故事。（翁曼琛攝）

從人類過去的幾次技術革命來看，技術進步在帶來一批人失業的同時，因為極大推動生產力進步，既讓人從許多繁重而單調的工作中解放出來，又帶來新的經濟機會，從而最終整體上增加了工作崗位。以內地為例，改革開放以來的經濟騰飛和技術發展讓許多工作成為歷史，比如農業領域的體力活，數億人得以紮根城市。這是一次偉大進步，數以億計的中國人改變了自古以來「面朝黃土背朝天」的命運。

但目前已經開始並在未來大概率發生技術革命的AI，將有可能與過去的技術革命不一樣。過去的技術革命都是替代人類某一項勞動，而且基本不涉及智能化。但AI不一樣，AI是在人類歷次技術革命基礎上新的技術革命，直指對人類來說至為關鍵的智能。過去的技術進步，不論多麼絢麗，人類都能保持智能上的降維優勢。但面對來勢洶洶的AI，人類是否還能夠保持智能優勢目前尚難斷言。11名員工1億美元營收的Midjourney公司，已經向人類發出大量人力將被替代的信號。

人工智能。（REUTERS）

未來生命研究所（Future of Life Institute）創始人之一、麻省理工學院物理系教授泰格馬克（Max Erik Tegmark）在《生命3.0：人工智能時代人類的進化與重生》中說：「如果人工智能始終保持進步的勢頭，將越來越多的工作自動化……許多人對就業形勢十分樂觀。他們認為，在一些職業被自動化的同時，另一些更好的新工作會被創造出來。畢竟，過去也發生過類似的事情……還有一些人對就業形勢十分悲觀。他們認為，這一次和以前不一樣，空前龐大的人群不僅會失去工作，甚至會失去再就業的機會……一些職業樂觀主義者認為，在體力職業和腦力職業之後，會出現一波新的職業，這就是創造力職業。但職業悲觀主義者卻反駁說，創造力只是另一種腦力勞動而已，因此最終也會被人工智能所掌握。」

伴隨AI技術飛躍，未來那些將被替代的人，是否能有新的安身立命之處？這存在相當大的不確定性。許多事情都是「預則立，不預則廢」，在AI時代終將到來之前，人類能做的應該便是如泰格馬克所言：「如果我們在用自動化促進經濟繁榮發展的同時，能搞清楚如何做才不會剝奪人們的收入和生活目標，那麼，我們就能創造出一個人人都可享有閒暇和空前富足的美好未來。」

技術在很多時候都是中立的，端看人類怎麼應對技術飛躍。面對11名員工1億美元營收揭示的未來人類社會圖景，在推動技術發展的同時未雨綢繆、以道馭術，努力思考那些將被替代的勞動力的命運，將決定人類會有一個什麼樣的未來：普遍自由或普遍棄民。