長和賣碼頭｜北京要求交易不得避審查　分析：警告勿輕易考慮拆分

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巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

香港首富李嘉誠旗下長江和記集團巴拿馬港口出售交易，傳將拆分為兩個部分繼續推進之後，中國監管機構發聲，要求交易各方不得採取任何方式規避反壟斷審查。

受訪專家指出，中國官方此番表態，意在向相關各方施壓，警告不要輕易考慮拆分交易，因為這筆交易涉及中國的戰略利益。有學者預計，這項交易已捲入中美戰略博弈，在北京完成反壟斷審查之前，交易難以推進。

長和集團今年3月初宣佈，將包括巴拿馬運河兩個港口在內的全球43個港口業務，售予美國資產管理公司貝萊德牽頭的「貝萊德-TiL財團」，引起北京強烈反彈，並就此開展反壟斷審查。長和原定4月2日或之前簽訂出售巴拿馬港口業務的協議，但截至目前並未對外公佈已簽約或撤消相關交易。

意大利億萬富豪阿蓬特家族旗下地中海航運（MSC）集團子公司——集裝箱碼頭運營商TiL，是貝萊德-TiL財團成員之一。《華爾街日報》4月16日報道引述知情人士稱，地中海航運正討論將兩個巴拿馬運河港口從長和交易剝離，先收購餘下41港口。

知情人士還透露，中國政府已向長和及TiL表態，出售巴拿馬運河港口以外的港口並不成問題，儘管它仍將面臨其他國家的監管審查。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

中國國家市場監督管理總局星期天（4月27日）通過官網以答記者問形式回應上述報道。發言人表示高度關注有關交易，將依法進行審查，並強調「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。

香港智庫百家塔政策研究所共同創辦人陳偉信告訴《聯合早報》，在商業交易和併購協議中，交易拆分本是一種正常做法，尤其是當原有交易存在法律挑戰風險時。他指出，市監總局此番警告，實際意圖是向交易各方施壓，避免交易拆分，以防未來出現不可控後果。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰受訪時指出，這項交易「涉及中國戰略利益，無論如何調整交易架構，都無法避免中國政府的審查」。

親北京的港媒《大公報》星期一就此事發表社評稱，「相關企業必須切實遵守國家有關法律，切實履行自身的承諾，立即停止相關交易，否則國家有關部門將採取必要行動，後果非常嚴重」。

針對中國政府向長和表示可出售巴拿馬運河港口以外資產一事，中國外交部發言人郭嘉昆星期一（28日）在例行記者會上回應時重申市監總局的立場，並表示中國一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為。他也希望有關各方審慎行事，與中國有關部門充分溝通。

新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍認為，在中國政府完成反壟斷審查前，長和交易料不會推進。他解釋，這筆交易已不再是單純的商業行為，而是捲入了中美戰略博弈之中，目前兩國在各個戰略領域展開激烈競爭，包括科技戰與關稅戰。

彭博社指出，全球大約3%的海運貿易經由巴拿馬運河，而美國和中國是這一重要航道的主要用戶。隨著中美貿易緊張局勢升級，雙方圍繞巴拿馬運河的爭奪不斷加劇，凸顯長和及其他大型跨國企業當前所處的商業環境愈發複雜。

徐天辰研判，中國可能會阻撓巴拿馬運河兩個港口的出售之外，其他41個港口的交易也可能面臨一定壓力，尤其是那些位於蘇伊士運河和紅海地區、具有戰略意義的港口。