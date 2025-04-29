中國高超音速導彈20分鐘可全殲美國航母？美國航母還能稱霸世界？

本文獲《聯合早報》授權轉載。



美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。（Reuters）

中國高超音速導彈可以在20分鐘內摧毀美國所有航空母艦？

美國國防部長赫格塞斯去年底的發言，近來引發中美軍迷熱烈討論，中國國防部上周也對此作出回應。

44歲的赫格塞斯今年1月出任美國防長之前，擔任《福克斯新聞》電視台主持人。他去年11月作客美國海豹前突擊隊員瑞安（Shawn Ryan）的播客節目時警告，中國正在建立一支專門用於擊敗美國的軍事力量，解放軍的高超音速導彈可在潛在衝突爆發的最初幾分鐘內，擊沉所有美國航母。五角大樓舉行的每一場戰爭推演都輸給中國。

赫格塞斯在節目中說：「如果15枚高超音速導彈，可以在衝突開始後的20分鐘內摧毀我們（美國）的10艘（口誤，應為11艘）航母，那會是什麼樣子？」

上述言論本月中旬被多家美國媒體相繼報道，反映出太平洋東岸對中國「航母殺手」戰力逐年加強的擔憂。

中國國防部新聞發言人張曉剛4月24日在例行記者會上回應赫格塞斯言論時，不點名批評「美方一些人」總是戴著有色眼鏡看待中國軍隊，渲染「中國軍事威脅」，並指這正是當前中美兩軍交往的障礙所在。

張曉剛說，不衝突、不對抗、和平共處，是中美兩國最基本的共同利益，「我們對自身發展有清醒的認識，希望美方不要有『受迫害妄想症』，總拿別人當藉口。」

在部分媒體看來，稱霸世界的美國航母艦隊，近年來出現「外強中乾」跡象。

中國央視、中華軍事網等指出，截至今年3月，美國海軍現役11艘核動力航母中，僅有四艘處於可部署狀態。《華盛頓時報》4月16日報道赫格塞斯的言論時也指出，美國航母打擊群目前對高超音速導彈的防禦能力有限。

報道稱，中國已部署兩種獨特的高超音速導彈系統，飛行速度可達音速的五倍以上，並能在幾分鐘內機動打擊目標，同時避開導彈防禦系統。

五角大樓有關中國軍隊的年度報告則顯示，解放軍射程約2400公里的東風-17中程導彈已取得重大進步，可裝備高超音速滑翔飛行器，「用於打擊西太平洋的外國軍事基地和艦隊」。

東風-17中程導彈。（央視截圖）

射程為約8000公里的東風-27也可裝備高超音速彈頭，其有效載荷包括對陸攻擊彈頭、常規反艦彈頭或核彈頭。

另一方面，美國近年拍攝的衛星照片持續顯示，中國位於西北沙漠的武器試驗場以美國航母模型為靶標，加深了美軍對解放軍正演練打擊航母的擔憂。

根據美國太空技術公司馬克西科技2021年10月拍攝的衛星照片，中國軍方在新疆西南的塔克拉瑪干沙漠中新建靶場，出現美國軍艦全尺寸模型，可能用作訓練目標，包括一艘航母和至少兩艘阿利·伯克級驅逐艦，均為航經台灣海峽的美國第七艦隊艦型。

美國太空技術公司馬克西科技2021年10月拍攝的衛星照片顯示，中國軍方在新疆西南的塔克拉瑪干沙漠中新建靶場，出現美國軍艦全尺寸模型。（網絡圖片）

美國近年拍攝的衛星照片持續顯示，中國位於西北沙漠的武器試驗場以美國航母模型為靶標。（網絡圖片）

美國商業衛星公司星球實驗室去年1月1日拍攝的衛星圖像則顯示，解放軍在塔克拉瑪干沙漠的靶場中，出現一座2023年11月開始建設、完全模仿美國最新航母福特號建造的模型。

中國輿論認為解放軍有全殲美國航母能力

中國輿論則認為，解放軍有全殲美國航母的能力。

《揚子晚報》軍事評論員陳光文4月24日撰文指出，美軍高層的言論雖誇張，卻從側面反映出中國反介入戰略的強大威懾力，以及解放軍打航母能力的顯著提升。以東風-21D、東風-26、東風-7等反艦彈道導彈為代表的中國反航母武器，已具備完善的打擊能力。

陳光文分析，第一代的東風-21D導彈攜帶高爆彈頭，在越頂攻擊的情況下，能直接貫穿美軍航母的甲板，使其完全喪失戰鬥力。

中國第一款反艦彈道導彈東風-21D。（新華社）

東風-26則屬於第二代，打擊距離超過4000公里，射程更遠命中精度更高，還被稱為「關島殺手」。陳光文稱，「足以將第二島鏈內外的美國航母全部送了海底」。

中國在國慶70周年閲兵式上展出的東風-26核常兼備導彈。（新華社）

東風-17則屬於高超音速型號，因使用了乘波彈頭，其彈道更詭異，導致任何反導系統無法攔截，具備打航母不用考慮被攔截的問題。

東風-17是中國新一代戰略武器。（央視截圖）

陳光文評估，除了上述先進武器，中國發展反航母作戰強調的是巨大體系，從無人機、潛航器、反艦巡航導彈、超空泡魚雷、預置智能水雷以及空天電網的戰略支持，「足以讓所有美軍航母有來無回。」

中國網絡軍事節目《軍武次位面》4月25日則淡化解放軍全殲美國航母的設想，指赫格塞斯誇大中國威脅，目的是為美軍爭取更多預算，並製造聯盟共識，強化與日本、澳洲等盟友的軍事合作。

五角大樓今年尋求高達69億美元的軍費預算，當中包括高超音速導彈研究經費。

《軍武次位面》指出，解放軍近20多年來努力的目標之一是突破第一島鏈，然後在靠近中國的位置打贏一場局部戰爭，阻止第三方外部勢力在西太平洋地區展開支援行動。

按照預想，在這個區域拒止作戰中，可能會攻擊甚至擊沉外國的一兩艘航母和艦隊。但要說中國20分鐘內擊沉美國全部的11艘航母，「我敢肯定，我們（中國）想都沒想過，不說我們有沒有這個能力，美國也不可能把11艘航母艦隊全部調集到西太平洋。」

《軍武次位面》續稱，航母是海上最難被擊沉的軍艦。美國早在1946年就進行過航母抗核爆測試，「獨立號」航母當時在距離爆心僅510米的距離，抗住一枚2.3萬噸當量的核彈爆炸，之後又抗住第二枚水下爆炸的核彈，始終沒有沉沒。

1946年美國航母「獨立號」航母在兩枚核彈近距離引爆後仍沒有沉沒。（網絡圖片）

現在的美國航母，抗打擊能力已是當年獨立號航母的數倍，其特殊的水下裝甲設計，不管是水下炸彈還是魚雷，都很難通過水下攻擊將其擊沉。航母艦隊出動時均有數艘戰艦護衛，一般的魚雷或導彈要擊中航母都十分困難。

中美2021年6月在台海出現劍拔弩張，美軍當時罕見公佈試爆畫面，顯示威力足以掀起四級地震的炸藥，在福特號航母旁被引爆，竟未對艦體造成任何損壞。這是美軍時隔超過30年進行類似試驗，警示解放軍意味濃厚。

不過，航母並非沒有弱點。據分析，飛行甲板承擔了航母最重要的作戰能力，上面集中了艦島、彈射器、助降系統等關鍵設施。但為確保艦船重量平衡，航母甲板本身不是重裝甲；一旦甲板上設備遭到破壞，航母將失去戰鬥力變成「廢鐵」。因此要廢掉航母武功，由空中進攻比較有效，不一定要將其擊沉。

中國在很長一段時間裡，曾深入研究過打擊航母的辦法，近年並在反航母武器和技術上取得突破性進展，成為全球唯一擁有反艦彈道導彈的國家。

《軍武次位面》指出，中國航母戰鬥群與火箭軍的協同作戰模式逐漸成熟。山東艦等航母可為火箭軍提供目標指示，而055型驅逐艦搭載的鷹擊-21反艦彈道導彈，則能將美軍航母逼退至1000公里外，為陸基導彈創造更安全的發射窗口。

號稱「航母殺手」的鷹擊-21空射型彈道導彈，去年11月首次由中國官媒公開名稱和發射畫面，並在珠海航展由轟-6K轟炸機掛載亮相，凸顯中國有意對美國展示反介入戰力。

美國國防部2023年發佈的中國軍力報告評價，轟-6K與鷹擊-21的組合足以對第二島鏈目標構成威脅，而美軍的標準-6防空導彈只存在理論上攔截高超音速導彈的可能性。

美國之音報道則預估，鷹擊-21艦載型的射程為1000公里至1500公里。鑒於美國航母搭載的F-35C戰機作戰半徑為1100公里，意味著中國轟炸機能夠在美國航母的防空圈外從容發射。

中美關稅戰目前是華盛頓與北京博弈的重心，兩國在區域內的軍事矛盾尚不突出，但兩軍交流也障礙重重。儘管赫格塞斯在五角大樓深陷爭議，仕途前景仍不明朗，但可以確定的是，中美在西太平洋相互的軍事威懾力度未來數年將繼續升級，軍備競賽及航母保衛戰也將進入更激烈的階段。