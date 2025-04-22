中國新型非核氫彈曝光！熱燒2秒、地下打擊...鎖定台北城市戰？

中國軍事科技再傳突破，近日成功試爆一款新型非核氫彈，具備超過攝氏1000度的高溫火球，燃燒時間可達2秒以上，被視為針對城市戰與地下目標定向打擊的利器，可對高樓密集、地下設施眾多的城市構成潛在威脅。



有媒體4月20日報道，這項武器由中國船舶工業集團第705研究所開發，發表於中文期刊《彈箭與制導學報》。研究指出，這款新型炸彈主要成分為氫化鎂（magnesium hydride），重量僅2公斤，啟動時震波會將材料粉碎為微米級顆粒，釋放氫氣並引發燃燒，形成高溫火球。研究指出，該火球溫度超過攝氏1000度，持續時間比等量三硝基甲苯（TNT）炸藥長達15倍，可對特定目標產生更嚴重熱損害。

研究人員表示，這款武器的軍事應用主要在於「大範圍熱能打擊與精準摧毀目標」，其可控的連鎖反應機制是技術關鍵。該武器具備類似溫壓武器（thermobaric weapon）特性，能釋放高熱與持續震波，對掩體與室內目標具高殺傷力。

美國空軍第711特種作戰中隊2008年7月於猶他州訓練基地投擲一枚重達1萬5000磅的BLU-82炸彈，有研究指這款炸彈的威力和中國大陸新型非核氫彈相當。（US Air Force）

報道指出，類似的武器曾由俄羅斯在烏克蘭戰場部署，包括TOS-1溫壓火箭系統。分析認為，若中國大陸對台發動攻擊並進入城市戰階段，此類武器可能被用以摧毀建築物內部的防禦與人員，消耗空氣並造成內傷，進一步削弱守軍士氣與持久力。

針對中國大陸可能的城市戰策略，美國智庫蘭德公司高級政策分析師李思樂（Sale Lilly）曾在2022年出版的《跨越台灣海峽》（Crossing the Strait）一書中指出，中國大陸在城市作戰上奉行「瓷器店裡打老鼠」的策略，即在最大程度保留城市結構下進行殘酷壓制。李思樂認為，諸如台北等城市龐大的地下空間，如停車場、商場與捷運系統，將擴大城市戰的戰場縱深。

另一方面，也有部分軍事專家認為，若台灣需在缺乏外援的情況下自我防衛，台北的城市地形將成為有利的堡壘。街道與地下空間將提供天然掩體，進攻方若欲推進，則需付出大量人力與時間代價，而火力打擊所造成的瓦礫反而可能成為新的防線。

這枚新型非核氫彈的曝光，再度引發外界對兩岸城市戰可能性的討論。隨著中國軍事科技加速發展，未來城市戰場的形態與戰術選項，亦將面臨更複雜的變數。