飛行的保溫杯？　官媒披露新型無人機5大特點　AI加持可組裝變形

近日，《央視軍事》披露了一款中國新型無人機，它形似保溫杯，載荷系數被稱全球最大，還是國內唯一一種面向步兵班組全體戰鬥人員無差別列裝使用的無人機。

《環球時報》報道，軍事專家張學峰介紹，該款無人機體積小、載重大、使用AI算法，自主飛行及抗干擾能力強。



據介紹，這款無人機大小與傳統的木柄手榴彈相近，更可以像雀鳥一樣靈活地飛向天空，是目前世界上已知所有無人飛行器中，有效載荷系數最大。它還是國內唯一一種面向步兵班組全體戰鬥人員，無差別列裝使用，1公斤以下級別的微型作戰無人機。

微型作戰無人機形似保溫杯。（央視軍事）

微型作戰無人機可通過掛載不同的任務載荷，執行不同工作和任務。（央視軍事）

這款微型作戰無人機採用模塊化設計，可通過掛載不同的任務載荷，執行不同工作和任務。執行偵察任務時，它可以悄無聲息地飛到敵方陣地附近，通過高清攝像頭將敵方的兵力部署、武器裝備等情報，實時傳回己方陣地。戰鬥時，它能攜帶武器作戰，一次可攜帶3枚手榴彈。

這款無人機的槳葉可以折疊，在戰場上需要執行任務時便於取出。無人機可以承載2倍自身重量的載荷，它使用共軸雙旋翼結構，具有上下兩副旋翼，能有效利用空氣動力，產生更大的升力，從而搭載更重的貨物或設備。

該無人機內置NPU算力，即有AI技術加持，無人機事先學習後便可在戰場上自主地執行任務，更可以通過35毫米槍掛榴彈發射器進行拋射，大大增加士兵的打擊距離。

在特殊場景下，這款微型作戰無人機更可以組裝成多旋翼，變成一個4旋翼或6旋翼，提升整體拉力，執行不同任務。

無人機可通過35毫米槍掛榴彈發射器進行拋射。（央視軍事）

無人機可以組裝成多旋翼。（央視軍事）

4月21日，《環球時報》報道，軍事專家張學峰表示，這款無人機是制式化的微型無人機，繼承微型無人機的優勢，使其更適合軍用場景。

張學峰介紹，微型無人機、巡飛彈在俄烏衝突中已經展現出巨大的軍事價值。不過這些自殺式無人機大都屬於在商用微型無人機的基礎上進行簡易改裝的產品。

他表示，最新報道的這款無人機繼承了微型無人機的優勢，創新的設計使其更適合軍用。它體積小，攜帶方便，便於使用。載重系數大，說明能用更小的機身搭載更多的有效載荷。另外，它具有AI算法，可以降低對人員的依賴，具有很強的自主飛行能力，也提升了抗干擾能力。