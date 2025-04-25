中國天空再現神秘新機？外媒：解放軍疑試飛第3款新戰機畫面曝光

一架不明飛行器在中國北部閃現，引發了全球航空迷和分析家熱議。在社交媒體平台 X上分享的模糊圖像和錄影，捕捉到了疑似正在試飛的中國新型空中平台。



《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）網站4月23日報道，該款飛行器與中國先前曝光的殲-36與殲-XDS機型有明顯差異，暗示中方軍事航空技術可能再有新突破。根據開源情報（OSINT）線索，許多觀察者開始質疑其用途，並關注此案是否代表中國軍工發展進入加速階段。

繼殲-36（見圖）和殲-XDS第6代戰機之後，中國空軍似乎又在試飛第3款飛機。（微博）

在X平台上，知名軍事觀察帳號@RupprechtDeino表示，他起初誤認為這架新機是殲-36，但後來根據其外型與尾部特徵，推測它更可能是一架無人機或無人戰機。另一位分析者則指出，該機與已知的第六代戰機原型不同，顯示可能為全新設計路線。

部分分析認為，這架飛行器可能融合了殲-36的多功能性與殲-XDS的隱形與敏捷性，亦不排除其為用來測試人工智慧、先進感測器或新型推進系統的實驗平台。

《保加利亞軍事新聞》報道指出，無論該平台的具體身份為何，其現身說明中國具備同時維持多個高風險航空開發計畫的能力，並展現出航太產業持續快速迭代的技術取向。

報道表示，與美國注重將各項尖端技術整合為一體化「系統家族」的策略相比，中國則更偏好頻繁測試各類平台以加快學習與修正步伐，突顯其在軍事科技研發方面靈活且積極的策略。