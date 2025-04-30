台海有戰事| 有多熱鬧　就有多無聊！

在中美貿易戰硝煙下，台灣藍綠互毆風波在4.26總統府前凱達格蘭大道遊行後進入新階段。

民進黨以執政便利，通過檢調力量對發起罷免綠營立委的藍營國民黨進行政治恐嚇，以涉聯署造假為名搜查了國民黨新北、基隆的三個黨部，並聲押了這三個黨部的相關負責人。

為提高藍營氣勢，減少藍營立委席次損失，國民黨也反攻為守擴大戰線試圖發起對賴清德的罷免、彈劾案。國民黨主席朱立倫宣佈，將在5.20賴清德就職周年當天，在立法院提出罷免案、彈劾案，爭取罷免或彈劾賴清德。朱立倫表示，他已要求所有藍營民代，全力協助所有罷免民進黨立委的第二階段聯署，全面發動各種罷免賴清德的運動。

朱立倫稱賴清德是台灣選出來的「獨裁者」，現在是賴應該反省的時刻，他應該「懸崖勒馬」。接替柯文哲擔任台灣民眾黨主席的黃國昌也附和說，想要賴清德下台已成為多數台灣人民心聲。民眾黨立法院黨團副總召張啟楷則呼籲全民雙管齊下，響應罷免賴清德、也支持罷免十四席民進黨立委。

朱立倫對賴清德的「獨裁者」定位很準確。賴清德雖然是台灣的民選領導人，卻具有明顯的獨裁者特質。或者說，是否為獨裁者，和民選與否並沒有必然聯繫。特朗普也是美國民選總統，所有人都從他身上看到了獨裁者的本性。這種本性在賴清德的身上也有縮小版的體現。只不過特朗普掀起的是驚濤駭浪，而賴清德攪動的不過是茶杯裏的風波。

不過，國民黨和民眾黨想通過罷免或彈劾賴清德卻幾乎沒有成功的可能。因為依照目前法定程序及門坎，罷免總統首先需要1/4的立委提案（29人）和2/3立委同意（76人）才能宣告罷免案成立。接下來在投票階段，需要投票人數超過選舉人總數一半，且在有效票中，同意罷免票需超過有效票的過半數。

至於彈劾總統案則須經29席立委提案並經76席立委同意後才能成立。然後由立法院提出總統、副總統彈劾案，由司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。

國民黨發起反賴抗議行動

依照台灣的政治版圖結構和民進黨對司法機構的掌控，無論罷免還是彈劾賴清德，在目前顯然都不具有實現的可能。國民黨發起這場行動，主要在於給賴清德領導的民進黨政府施壓，同時提振反賴陣營士氣。此舉雖然達不到罷免、彈劾目的，但是通過這些操作，能顯得在野的國民黨「還有事在做」，讓國民黨看起來好像不是那麼廢物。從政治的角度看，國民黨的這些做法其實就是一個字「玩」，看起來又是罷免又是彈劾，大陣仗搞得熱鬧非凡，但實質意義一點沒有。既遏制不住賴清德的台獨，也無法對民進黨進行有效牽制。

而對於黃國昌擔任主席的民眾黨來說，其實從柯文哲被羈押調查那一刻起，這個黨就已經基本蒸發了，它的選民基礎已經崩塌了。民眾黨雖然目前還是台灣立法院第三大黨，但是所有人都知道，這些民眾黨籍的立委不過是一具還尚未死透的政治屍體罷了。到下次選舉，原屬民眾黨的這些立委席位都得統統失去，民眾黨的「小草們」也會重新尋找政治主人。

在這杯熱熱鬧鬧的風波中，賴清德和他領導的民進黨是大贏家，唯一的大贏家。柯文哲和民眾黨已經廢了，在下次總統大選中無人能再挖民進黨的牆角，和民進黨搶奪選民。因為民眾黨潰敗，國民黨也失去了一個可能的政治合作對象，除非賴清德做得實在太爛太爛，在下次大選中，已經不可能有島內政治勢力對民進黨構成有效挑戰。而賴清德本人，則通過強化黨內政治權威，打擊黨外競爭對手，成為台灣民主化後權力最集中的領導人。賴清德身上的賭徒特質，在他擔任台灣總統後得到集中釋放，他上任後的一系列舉動不僅在到島內引發在野黨反彈，隱隱呈現出台灣人曾經很熟悉的威權政治的若干特徵，也空前加劇了兩岸緊張局面。在這場充滿張力的對峙中，賴清德儼然已成台島這一側的霸王。

一個必須承認的現實是，對賴清德和民進黨來說，現在無論國民黨還是民眾黨，亦或是自以為手握選票可以教訓政黨、政治人物的台灣選民，都已經無法對賴清德和民進黨進行有效制約。以後隨着台灣本土新生代的成長和兩岸緊張局勢的進一步升級，民進黨的基本盤只會進一步擴大。而伴隨着民進黨在島內的進一步的政治擴張和兩岸之間統與獨的鬥爭進一步激化，台灣內部政治這口鍋裏的壓力必將會持續升高，各方面的撕裂對抗與利益爭奪勢必會持續加劇，場面會越來越熱鬧。

但是，把所有這些熱鬧放到一個更大的背景下，就像現在在中美貿易戰在沖天炮火中，在台灣之外，有誰會關注這些雞零狗碎的爭奪與爭吵？誰會在意這些政治小丑們的表演？

自賴清德上任以來，中國大陸已經進行了三次大型對台軍演，解放軍的兵鋒一次比一次抵近台灣本島。而中美間的緊張局面和特朗普從美國優先價值出發所作的一切政治選擇，讓人又看透了美國對台政策本質。現在已經沒有人相信，如果兩岸爆發衝突美國會派兵介入。這些熱熱鬧鬧的場面會在茶杯裏繼續上演，但是茶杯的翻覆卻可能就在頃刻之間。