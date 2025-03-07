台海有戰事｜「三無」的台灣，拿什麼自比烏克蘭？

烏克蘭遭美國無情拋棄，澤連斯基(Volodymyr Zelensky)也被特朗普（Donald Trump)團隊在白宮羞辱，很多人第一時間就會聯想到台灣和賴清德以後可能面臨的類似悲慘命運。

這樣的聯想自有能說得通的道理。烏克蘭和澤連斯基是美國的戰爭代理人，為美國打了三年多仗，損失了幾百萬人，掏空了整個國家，最後都能落得這樣一個結局，若台灣和中國大陸發生軍事衝突，為美國打代理人戰爭，誰敢保證美國不會在台灣最需要的時候，像拋棄烏克蘭一樣拋棄台灣？

再者，以歐洲對美國霸權地位和外交戰略的重要性，美俄雙方的自二戰以來歷經冷戰和俄烏戰爭不斷加固的仇恨，特朗普都能即刻翻臉，一腳把歐洲踢開，轉身和俄羅斯勾結在一起，在聯合國多次聯手否決歐洲盟友的提案，若美國又有戰略利益需要拉住中國，誰敢保證美國不會一個轉身和中國又擁抱在一起？

台灣又不是沒有經歷過這樣的教訓。國民黨1949年退敗台灣前後，杜魯門政府就任憑蔣介石政權自生自滅，宋美齡當時到美國去祈求援助，早就經歷過澤連斯基如今所經歷的一切。上世紀70年代，因為有聯手中國對抗前蘇聯擴張的戰略需要，美國在緩和與中國關係並進一步和中國大陸建交，拋棄台灣的時候，何曾有過哪怕一分鐘的猶豫？

再進一步擴展視野看。當拜登政府從美國戰略利益需要出發，決意從阿富汗撤軍時，可曾考慮過得到美國扶持的阿富汗世俗政權及其官員和家屬在美國撤軍後的死活？當美國政府決定從南越撤軍的時候，可曾考慮過南越政府及其官員和家屬的死活？當美國決定和中國通過談判結束朝鮮戰爭的時候，可曾因為南朝鮮李承晚反對停戰談判而有絲毫猶豫？

這些擺在眼前的現實案例和歷史悲劇，無一不在昭示美國處理一切國際事務一條基本準則，那就是：時時處處以美國自身利益為唯一訴求，那些和美國一起拼死拼活的國家和政治人物，哪怕是美國的盟友小弟，該犧牲的時候也會立刻犧牲，連眼睛都不會眨一下。所以，人們拿烏克蘭和澤連斯基的遭遇類比台灣和賴清德命運的可能性，不是空穴來風，也不是危言聳聽。實施上，看到烏克蘭和澤連斯基如今的悲慘處境，不光台灣民眾對美國的疑心大起，連賴清德、蕭美琴、蔡英文等也不由得不暗自心驚。

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

然而，儘管如此，和烏克蘭相比，台灣還是高看自己了。

首先是台灣問題和烏克蘭問題的性質截然不同。烏克蘭問題的性質是一個主權獨立國家被另一個主權獨立國家侵略和併吞土地。雖然這場戰爭的肇因眾說紛紜，到底是美國挾北約始亂終棄的勾引和烏克蘭政黨政治人物不切實際的愚蠢政治幻想在先，還是俄羅斯普京想先發制人制止北約東擴和在對土地的狂熱追求驅動下想趁機吞併鄰國在先，這場戰爭的性質不容改變。世界上各個國家儘管因自身利益需要和與俄羅斯關係不同而對這場戰爭的公開定性不同，但是依聯合國憲章等國際法定義，戰爭的基本性質人們並無異議。

台灣問題則是中國內戰遺留，是因為美國干涉中國內戰製造本來就不應該存在的地緣政治。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是中國的唯一合法代表，得到了聯合國等國際組織和全球絕大多數國家的一直認可，包括美國。在聯合國台灣只有一個稱呼是「中國台灣省」。當人們拿台灣來和烏克蘭相比的時候，首先應該想到的是，連烏克蘭這個主權獨立的國家被俄羅斯侵略，美國都能轉臉把烏克蘭踢到一邊，和俄羅斯公然媾和，反對以「侵略」定性這場戰爭。當中國被迫以武力來結束分裂局面，完成國家統一的時候，那是在解決自己的內部事務，自己的歷史遺留，美國人能說什麼？美國人豈不是更容易給自己找到放棄理由？

其次，在過去三年多的戰爭期間，歐洲一直站在烏克蘭身後，為烏克蘭提供軍事援助和經濟支援。即便在特朗普踢開歐洲和俄羅斯單獨媾和，逆轉拜登政府的戰爭立場後，歐洲仍在一邊努力勸說特朗普，一邊在為烏克蘭提供戰爭支援。台灣的歐洲在哪裏？俄羅斯和歐洲是幾百年的死敵，互相之間打了幾百年，俄烏戰爭就如同一劑清醒劑瞬間激起了歐洲對自身安全的憂慮和對俄羅斯擴張主義歷史的恐懼，所以歐洲必定會不遺餘力為烏克蘭提供戰爭支持。

而在亞洲，絕大部分國家，在歷史上和中國的關係屬於朝貢關係，這幾十年又普遍受惠於中國經濟崛起和與中國的強勁經貿聯繫，若兩岸發生軍事衝突，哪個亞洲國家能像歐洲挺烏克蘭那樣力挺台灣？可別聽日本說的「台灣有事就是日本有事」，台灣有事日本確實可能有事，那是在日本介入的情況下，它會被中國一起痛打。如果連美國都不介入，日本會介入嗎？如果日本不介入，事從何來呢？

2025年2月28日，特朗普與澤連斯基在白宮會面，雙方不歡而散（Reuters）

第三，烏克蘭有60萬平方公里，有4000多萬人口，是歐洲面積第二大國。雖然相對於俄羅斯的1.44億多人口只有三分之一多，面積更是無法比擬，但作為一個獨立國家來說，這個面積不算小了。而烏克蘭所以能在美俄軍援下支撐三年多時間，國土面積提供的戰略縱深和人口數量提供的兵員數量正是其能堅持下來的關鍵原因。然而，即便如此，烏克蘭仍然被打得稀爛，丟掉了東部最富饒的將近六分之一的領土，人口損失了幾百萬，經濟崩潰。

台灣在拿自身類比烏克蘭的時候，有沒有想過自己只有3.6萬平方公里，2300萬人口？以這麼一個彈丸之地，和對岸14億人消耗比拼，憑什麼台灣認為自己能夠堅持下去？更不用說中國大陸的軍事力量和工業能力決非俄羅斯可比，兩岸之間的軍事實力對比中國早已取得碾壓式領先優勢。以俄烏實力對比烏克蘭都被折騰到生不如死，台灣憑什麼對自己的政治潛力和韌性有信心？

第四，烏克蘭有5000億美元的礦產資源，這可能也算是美國願意介入支持烏克蘭的一個原因吧。台灣有什麼讓美國覺得值得介入的東西？台灣有台積電，確實是個寶貝，台灣人常稱之為台灣的「護國神山」或「矽盾」，但是這個「護國神山」正在被特朗普掏空，最近台積電就剛被特朗普威逼在美國投資1000多億美元建廠，把最先進的產能和核心技術遷到美國，在這座「神山」移位到美國之後，台灣還有什麼有價值的東西值得特朗普介入？

所以，不要再輕易拿台灣和烏克蘭相比了。台灣和烏克蘭確有相似之處，但這種相似僅限於表面。在稍微深入一點剖析，就會發現二者的本質不同，會發現烏克蘭有的很多東西台灣都沒有。若拿台灣和烏克蘭相比，在比的時候，首先要認識到二者最少有上述四大不同，要知道和烏克蘭相比台灣即無歐洲，又無戰爭韌性，又無值得美國介入的礦產資源。這樣一個「三無"的台灣，憑什麼讓特朗普犧牲美國大兵的性命來救你？