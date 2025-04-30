關稅戰｜中國從｢奉陪到底｣到｢不跪｣　強硬姿態背後政策卻在鬆動？

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美國總統特朗普執政百日之際，中國外交部星期二（4月29日）在社交媒體發佈了一段視頻，宣示中國在關稅戰中「不跪不退」的強硬立場。

這段題為《不跪》的宣傳視頻長2分19秒，有中英文兩個版本。視頻開頭以「颱風眼」為比喻，形容美國掀起的全球關稅風暴，「就像暗藏殺機的『颱風眼』」。視頻稱，「向霸權低頭就如飲鴆止渴，只能陷入更加深重的危機」，並以美國打擊日本半導體企業和法國工業巨頭阿爾斯通為例指出，「歷史已經證明，妥協退讓難求網開一面，卑躬屈膝終致步步緊逼」。

視頻接著強調，「中國不跪，因為我們深知以鬥爭求合作則合作存，以妥協求合作則合作亡」；「中國不退，弱國的聲音就有人傾聽，霸權的欺凌就有人阻擋，世界的公理就有人守護」。視頻還向其他國家喊話說，「當世界同舟共濟，美國就只是小船孤蓬」，並暗示美國沒有誠信，可能「出爾反爾、待價而沽」。

視頻最後捍衛中國硬槓美國的做法說，「黑夜之黑，更顯星光璀璨，總要有人站出來高擎火炬，劈開迷霧照亮前路」，「當每個國家都挺直脊樑，世界必將衝破霸權的高牆」。

這段宣傳視頻採用大量具有衝擊力的文案和畫面，包括中國前領導人毛澤東1946年接受美國記者斯特朗採訪時下的論斷——「一切反動派都是紙老虎」；華為首席財務官孟晚舟被戴上電子腳鐐的特寫鏡頭，以及她在被羈押近三年後回國，身著一襲紅裙抵達深圳的畫面。視頻還配上抗美援朝、中國航母等歷史與現實交織的鏡頭，並將美國民眾上街抗議的混亂場景，與中國航天發展、人形機器人賽跑等充滿未來感的畫面進行對比。

這是上周中共高層會議把中美關稅戰定調為「國際經貿鬥爭」後，北京發起的新一波輿論攻勢。這段攤牌式的視頻，傳遞了多重信號。

首先，它是對內的團結動員，向中國民眾展示官方與美國鬥到底的決心。視頻上線後，大量中國網民轉發、點讚，支持官方對美做長期鬥爭。有網民留言，「吾輩當自強……這代人必須打好我們的上甘嶺戰役」；一些聲音甚至埋怨《不跪》這個標題起得不好，認為「討論跪不跪有點氣短，應該想辦法讓美國跪」。

其次，這段視頻是在正告美國，北京不會在關稅戰中輕易讓步。與特朗普第一任期時相比，北京這次面對美國的關稅大棒，態度更加堅決，除了一開始就亮出「奉陪到底」的強硬立場，在關稅數額上以牙還牙，也採取一系列非關稅措施，例如限制稀土出口、對美企實施出口管制等。北京不僅釋出不會在美國撤回對等關稅前談判的信號，過去一周更是三番五次在特朗普宣稱兩國已就貿易談判接觸後，第一時間公開否認，直接「打臉」華盛頓。

此外，北京也通過這段視頻，讓自己站在公理的角度，批判美國霸權破壞規則，喊話國際社會和中國站同一陣線，對美國的不合理要求說「不」。這也是中國外長王毅最近在中國—中亞外長會議和金磚國家外長會議期間不斷重申的立場，即呼籲各方不要在美國漫天要價下妥協退縮，「讓霸凌者得寸進尺」。

雖然從經濟角度看，硬碰硬未必是最佳方案，但面對咄咄逼人的特朗普政府，北京很難在這場關稅戰上輕易妥協。過去與特朗普打交道的經驗，以及特朗普的反覆無常、甚至對盟友毫不留情的手段，讓北京對華盛頓沒有信任可言。北京相信也很清楚，在特朗普「讓美國再次偉大」的經貿邏輯下，華盛頓若沒有在目標訴求上讓步，中國也不可能通過淺層的利益交換讓美國滿意。這些現實的障礙，疊加雙方國內政治和社會輿論干擾，中美都難以放下身段。

站在北京的角度，自從下了「奉陪到底」的戰書後，妥協退讓的空間就已縮小。不排除中國的一個考量是，如果能以自由貿易、多邊主義捍衛者的姿態抵禦住美國的攻勢、站穩腳跟，並拉攏同樣希望維護多邊貿易規則的經濟體，未來中美大國博弈的情勢，很可能會朝有利於北京的方向發展。

不過，作用力和反作用力總是成正比的。這場比拼「誰先眨眼」的關稅戰中，特朗普已經在不斷「眨眼」。中國官方強硬的姿態背後，一些關稅政策同樣在鬆動。中國據報已在考慮免除醫療設備、航空零部件、乙烷等美國商品的關稅。上周政治局會議關切的議題也顯示，中國高層擔憂關稅戰可能對就業、企業、市場和預期產生衝擊。

中美都心知肚明，曠日持久的關稅戰只有兩敗俱傷一個結果，現在製造聲勢、擺出姿態都是在為談判累積籌碼，以滿弓勁發的氣勢走上談判桌，爭取最大的利益，而在那之前雙方可能都會先傷痕累累。