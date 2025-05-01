關稅戰｜學者：中國短期或挺得住長期傷害仍大　現在美國人最辛苦

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2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普重返執政滿百日，台灣學者專家預測，關稅戰將使美國面臨停滯性通膨，從現在到下半年是美國人最辛苦之時，未來稍微好轉。中國大陸短期或許挺得住，但長期傷害仍大。

台灣政治大學國際關係研究中心星期三（4月30日）舉辦「美國川普（特朗普）總統百日新政的影響與展望」座談會。與會學者從政治、經濟、外交和軍事等層面，探討特朗普新政帶來的衝擊。

外界最好奇的是，特朗普這場關稅戰攪亂全世界經濟秩序，唯獨大陸有底氣「奉陪到底」？

政大國關中心主任王信賢指出，早自2018年特朗普第一任期發起貿易戰，大陸就將此定位為一場持久戰，準備七年之久，作好最壞打算，早就盤點工具，去年11月特朗普當選隨即啟動。

他說，特朗普必須面對支持者民調下降，金主、黨內外異見者及媒體壓力。大陸則啟動內宣和外宣，連日韓網民也表達「我不喜歡中國，但這次我挺中國」，大陸調動民族主義轉移內部對經濟社會不滿的壓力，強調唯有中國國家主席習近平領導，才有能力摃過這波挑戰。

王信賢認為，短期大陸或許可以挺得住，但長期傷害仍大。美國若能拉長時間會收到一些效果，但特朗普及美國體制能否撐住，有待觀察。

亞太商工總會執行長邱達生評估，美國接下來面臨停滯性通膨，通膨會抑制美國最主要的消費引擎，從現在到下半年將是美國人最辛苦的時候，接下來會稍微好轉。

台灣國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤分析，特朗普的決策基本回歸美國傳統保守現實主義，精準地將停損概念運用在國安戰略利益，例如1975年撤出越南，讓北越統一越南。

他認為，台灣位於第一島鏈的正中央，對美國有不可取代的戰略價值，賴清德倡議建立「非紅供應鏈」，巧妙地結合美國重視的半導體供應鏈；但當台灣半導體部分廠商赴美投資，要慎防中共誤判台灣對特朗普戰略價值下降，藉此拉高對台軍事強度。

華盛頓智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institute）民調顯示，台灣民眾對美國介入大陸犯台的信心下滑，46.7%受訪者認為美國不可能協助台灣。

政大國關中心研究員嚴震生指出，今年是越戰結束50周年，美國在越戰結束前有「越戰越南化」策略，就是美國想逃離一個戰場時，就會讓戰爭「當地化」，阿富汗、烏克蘭皆然，台灣也要當心未來台海若有衝突，美國是否也把台灣問題台灣化？

嚴震生說 ，台灣雖有戰略價值，但特朗普早已指台灣是晶片小偷、不付保護費等，把台灣污名化至此，令人擔心的是，他未來有可能與北京交易出賣台灣。