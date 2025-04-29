關稅戰｜中國不跪！外交部影片回擊美國：向霸權低頭如飲鴆止渴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國祭出全球最高的「對等關稅」後，近日多次表示正在就關稅問題與中國談判，甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話，不過中方則多次否認。中國外交部今日（29）日釋出中英文字幕版的宣傳片《不跪！》，文中強調「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」明確表示不會就美國關稅作出退讓。



影片一開始以「颱風眼」為例，稱對其他國家90日的寬限期「短暫的風平浪靜」其實是「引君入甕的陷阱」，片中稱「向霸權低頭如同飲鴆止渴」。

舉美國曾以日本半導體傾銷為理由打擊日本東芝（Toshiba）企業又以廣場協議迫使日圓升值；另外美國對法國「長臂管轄」強行肢解法國工業巨頭阿爾斯通（Alstom），片中並強調，「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」

片中又指，美國不代表全世界，美國貿易在世界佔比不到五分一，並批評美國「出爾反爾、待價而沽」，片中更稱當世界同舟共濟，美國就只是小船孤篷。

片中強調，中方必將堅持自己的選擇和擔當，「當每個國家都挺直脊梁，世界必將衝破霸權的高牆。」