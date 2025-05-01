關稅戰｜美國正多渠道主動與中國接觸 背後有施壓其他國家陰謀？
本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。
美國發動的關稅大戰，全世界都強烈反對，中國更堅決反制，下一步怎麼辦？
相信全世界現在都高度關注。
據知情人士向牛彈琴透露，美國現在正通過各種渠道主動與中方接觸，希望開展談判。
請注意：
1，美方很主動；
2，通過多種渠道接觸；
3，美國想趕緊談。
這就是我了解到的實情，為什麼會這樣？
感覺美方此舉，動機大致有三。
第一，美國國內經濟快撐不住了。
關稅大戰，最倒霉的，就是美國消費者。原先很多物美價廉的商品，現在都快買不到了。據報道，僅在美國電商平台亞馬遜上，目前就有近千種商品提價，幅度達到了30%。
美國農民也在叫苦，原來的很多大買單，現在都消失了。美國物流業在抱怨，關稅嚴重衝擊貨運，很多工作機會都沒有了。
美國製造業也很無奈，美國似乎想通過關稅來重振製造業，但高關稅更衝擊供應鏈產業鏈，很多美國工廠也無米下炊，面臨虧損。
今年第一季度美國GDP環比按年率計算萎縮0.3%，大大低於預期。經濟學家普遍認為，如果目前這種狀況持續下去，美國今年經濟將陷入衰退。
這種悲慘前景，美國政府不得不三思。
第二，美國關稅政策已經玩砸了。
所以，我們看到了太多的朝令夕改。
前腳向全世界揮舞關稅大棒，信誓旦旦政策決不會變；後腳股市債市匯市全面告急，美國不得不自己打臉，趕緊宣佈關稅暫停90天。
還有，悄悄出台補貼政策，豁免手機、平板等電子產品關稅，因為高關稅真玩不下去了。
環顧這個世界，有哪個國家，支持美國的關稅政策？
即便美國國內，民調也顯示，過半美國民眾對關稅政策很不滿。關稅的不確定性，也嚴重影響了美國的消費信心和投資信心。
這樣逆時代潮流、逆世界民意的做法，能持續多久？
第三，美國借此向其他國家施壓。
美國一再聲稱，已經有70多個國家和地區，在尋求和美國談判。
我們也不用回避，確實有向美國示好的國家。但我們更看到，到目前為止，美國幾乎所有的談判，都還沒有產生能讓美國誇耀的結果。
不然，以美國政府的風格，早就昭告天下了。
很簡單，全世界都很不滿美國做法，都不願輕易作出讓步，都在觀望中拖延。
美國更迫切希望和中國展開談判，由此向其他國家和地區施壓。你看，中國都和我們談了，你們還不趕緊妥協退讓……
所以，如果了解內情，我們現在看到的，就是一個進退兩難的美國，一方面繼續極限施壓，各種大棒揮舞；另一方面又焦慮不安，各種手段要求中方趕緊談。
中方又是怎麼態度？
據知情人士透露，中方認為，自然可以接觸接觸，因為中方的態度一直就很明確：談，大門敞開；打，奉陪到底。
但有一點也是很明確的。
任何形式的磋商談判，都必須在相互尊重基礎上以平等方式進行。中方不惹事，但也不怕事。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。
在美方沒有實質性舉動前，中方真沒必要多浪費時間；但如果美方希望同中方接觸，現階段對中方也不是什麼壞事。但別指望中方會作出任何不可能的讓步。而且，從目前的博弈看，中方很淡定很清醒，一直牢牢掌控著打與談的主動權。
不信，大家就走著看吧。