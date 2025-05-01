關稅戰｜美國正多渠道主動與中國接觸　背後有施壓其他國家陰謀？

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2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

美國發動的關稅大戰，全世界都強烈反對，中國更堅決反制，下一步怎麼辦？

相信全世界現在都高度關注。

據知情人士向牛彈琴透露，美國現在正通過各種渠道主動與中方接觸，希望開展談判。

請注意：

1，美方很主動；

2，通過多種渠道接觸；

3，美國想趕緊談。

這就是我了解到的實情，為什麼會這樣？

感覺美方此舉，動機大致有三。

中國一名青年TikToker早前在網上發布短片，評論對美國對華發起關稅戰，認為美國人需要的不是關稅。

第一，美國國內經濟快撐不住了。

關稅大戰，最倒霉的，就是美國消費者。原先很多物美價廉的商品，現在都快買不到了。據報道，僅在美國電商平台亞馬遜上，目前就有近千種商品提價，幅度達到了30%。

美國農民也在叫苦，原來的很多大買單，現在都消失了。美國物流業在抱怨，關稅嚴重衝擊貨運，很多工作機會都沒有了。

美國製造業也很無奈，美國似乎想通過關稅來重振製造業，但高關稅更衝擊供應鏈產業鏈，很多美國工廠也無米下炊，面臨虧損。

今年第一季度美國GDP環比按年率計算萎縮0.3%，大大低於預期。經濟學家普遍認為，如果目前這種狀況持續下去，美國今年經濟將陷入衰退。

這種悲慘前景，美國政府不得不三思。

美國關稅政策引發搶購潮。（視覺中國）

第二，美國關稅政策已經玩砸了。

所以，我們看到了太多的朝令夕改。

前腳向全世界揮舞關稅大棒，信誓旦旦政策決不會變；後腳股市債市匯市全面告急，美國不得不自己打臉，趕緊宣佈關稅暫停90天。

還有，悄悄出台補貼政策，豁免手機、平板等電子產品關稅，因為高關稅真玩不下去了。

環顧這個世界，有哪個國家，支持美國的關稅政策？

即便美國國內，民調也顯示，過半美國民眾對關稅政策很不滿。關稅的不確定性，也嚴重影響了美國的消費信心和投資信心。

這樣逆時代潮流、逆世界民意的做法，能持續多久？

第三，美國借此向其他國家施壓。

美國一再聲稱，已經有70多個國家和地區，在尋求和美國談判。

我們也不用回避，確實有向美國示好的國家。但我們更看到，到目前為止，美國幾乎所有的談判，都還沒有產生能讓美國誇耀的結果。

不然，以美國政府的風格，早就昭告天下了。

很簡單，全世界都很不滿美國做法，都不願輕易作出讓步，都在觀望中拖延。

美國更迫切希望和中國展開談判，由此向其他國家和地區施壓。你看，中國都和我們談了，你們還不趕緊妥協退讓……

所以，如果了解內情，我們現在看到的，就是一個進退兩難的美國，一方面繼續極限施壓，各種大棒揮舞；另一方面又焦慮不安，各種手段要求中方趕緊談。

中方又是怎麼態度？

據知情人士透露，中方認為，自然可以接觸接觸，因為中方的態度一直就很明確：談，大門敞開；打，奉陪到底。

但有一點也是很明確的。

任何形式的磋商談判，都必須在相互尊重基礎上以平等方式進行。中方不惹事，但也不怕事。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。

在美方沒有實質性舉動前，中方真沒必要多浪費時間；但如果美方希望同中方接觸，現階段對中方也不是什麼壞事。但別指望中方會作出任何不可能的讓步。而且，從目前的博弈看，中方很淡定很清醒，一直牢牢掌控著打與談的主動權。

不信，大家就走著看吧。