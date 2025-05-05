關稅戰｜內企出口轉內銷自救困難重重　外貿商坦言：賠本賺吆喝

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2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

中美關稅戰持續膠著。深受關稅衝擊的中國外貿企業，有的開始試水內銷自救，而對於規模小，或不具轉型條件的外貿商家來說，出口轉內銷之路困難重重。受訪外貿企業表示，內外市場需求不同，且中國國內市場擴容有限，短時間難以從外轉內，所以不希望放棄經營多年的美國市場。受訪專家表示，出口轉內銷只是緩解企業出口壓力的應急之需、權宜之計。

在外貿大省浙江，從事鋼材出口的老闆鄭曙光對《聯合早報》表示，此次美國關稅上漲，讓他的企業損失逾2000萬元（人民幣，下同)，企業雖有內銷渠道，但國內市場容量有限，很難再把出口部分轉化為內銷。

像鄭老闆這樣的出口企業，在中美關稅戰中受到衝擊的數量與貿易額，目前尚無公開統計數據。如果以2024年，中國對美出口5246.56億美元的貿易額來看，受損企業的數量和銷售額都不是能被忽略的數字。

圖為2025年4月9日在義烏市銷售的聖誕飾物（Reuters）

美國對華祭出的高額關稅，中國一方面在關稅反制上不放鬆，另一方面為了企業的生存及社會的穩定，也鼓勵電商平台、行業協會以及實體商超幫扶外貿企業「出口轉內銷」，緩解企業出口停擺的壓力。

對鄭老闆來說，出口與內銷密切相連，在公司80%的內銷部分中，不少是通過再加工成工業刀具等，間接出口美國。

「現在，內銷部分也連帶受到關稅戰的影響」，他說：「鋼材可以做模具、工業刀具，下游客戶出口少了，模具就用少了，刀具用量少了，鋼材就賣不動了，最終連帶降低鋼材的內銷金額。」

華僑銀行亞洲研究主管謝棟銘對《聯合早報》說，出口轉內銷沒那麼容易，很多市場都是「一個蘿蔔一個坑」，基本上都已經佔好的。有的企業一直想做內銷，但是做不起來，就因為中國國內競爭很激烈，或者某些產品在國內不是很適應。

此外，很多產品針對歐美市場，單價較高，內銷相對就不容易賣，另外，國內外消費喜好也不一樣。

2025年4月16日，中國義烏市商店銷售面具（Getty）

儘管外貿企業出口轉內銷有不少困難，但也不乏有中國企業試水內銷，積極進行自救。在小紅書、抖音等社交平台上，可以看到不少4月中旬剛剛開立，標明出口轉內銷外貿人身份的帳號，在直播間低價甩貨。在今年廣州交易會上，不少外貿企業也紛紛掛出「可內銷」的標語。

在北京西單大悅城地下二層的出口轉內銷賣場，一周前中國總理李強率團隊來此調研，要求為出口轉內銷商品搭建平台。本報觀察，賣場裡參展商品與北京大多商場裡琳琅滿目的貨品相比，樣式相對單一，質量卻不差，價格也較優惠，但缺乏品牌知名度，前來逛店的人數並不多。

一位中年女士對一套圖案設計典雅，製作精美的餐桌瓷器愛不釋手，最終卻沒有下單。她說，其中幾個湯盤不實用，因為不適合中國家庭的用餐習慣。

不僅北京，在政府號召下，廣東，江蘇，福建等全國多地都在為外貿企業拓展出口轉內銷渠道。

謝棟銘說，出口轉內銷，對於出口企業雖說只是權宜之計，但至少可以讓一部分企業把成本給收回來，不至於虧損很多。同時，也間接確保就業市場不要出現太大的波動。

一些外貿企業已開始由出口轉內銷，也有人受限於客戶有限，市場競爭激烈等因素，對內銷之路感到困難重重。

中國北方最大的毛絨玩具產業帶、河北容城縣玩具製造商高小倩對《聯合早報》說，加徵關稅後，有幾筆美國客戶直接取消的訂單基本上都已完工，而是否將做好卻無法出口的貨品改為內銷，她說，目前還沒有做好準備。

高小倩的廠子主要生產中高端毛絨玩具，過去十多年來，大多數通過浙江義烏國際商貿城接外貿單子，做代加工。

前兩年，她也嘗試著做內銷，希望拓展多元化市場來抵禦風險。可她的毛絨玩具既沒有自己的品牌，也缺乏有效的銷售途徑，能接到的訂單寥寥無幾，最終不得不放棄了內銷。

安徽一位從事外貿行業20多年的洪姓外貿商對本報說，公司業務深受美國加徵關稅的衝擊，目前有價值約100萬元的貨物都已完成生產，但沒法交貨，可他並不打算將全部出口業務轉為內銷。

他說，內銷基本上是「賠本賺吆喝，最多也就掙個溫飽，因為工廠要運轉，工人不能閑著……而要想吃得好，還是要靠出口。」