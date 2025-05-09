印巴衝突｜能干擾F-22的「陣風」戰機　為何逃不過中國導彈一擊？

近日，一場突如其來的空戰在喀什米爾爆發，巴基斯坦空軍對印度展開了精密籌劃的空中打擊。根據巴方通報與社交平台大量佐證資料，印度空軍在短時間內損失6架軍機，其中最引發震動的，是「陣風」戰鬥機被中國霹靂-15導彈擊毀。



這不是普通意義上的空戰勝負。陣風戰機是印度近年來最引以為傲的高端裝備，擁有主動相控陣雷達、具備超視距作戰能力，還搭載了號稱能抵禦F-22鎖定的Spectra綜合電子戰系統。在西方航空界的設想中，它是第四代半戰鬥機中的「終極形態」，專為複雜電磁環境設計，理論上極難被鎖定擊落。

美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone, TWZ）發文稱，中國的霹靂-15空對空導彈似乎首次被用於實戰。

但這一次，它不僅被擊中，而且是在幾乎沒有規避動作的情況下被霹靂-15導彈擊中。這背後究竟發生了什麼？對於這場「沉默的遠端獵殺」，我們必須從戰場布局、電磁對抗機制與導彈技術的協同變化中，重新理解現代空戰的真相。

歐洲最先進的空戰自衛系統失效了

按理說，陣風戰機不該這麼輕易被擊落。它所搭載的Spectra電子戰系統，被法國達索公司譽為「歐洲最先進的空戰自衛系統」。這個系統集成了雷達告警接收器（RWR）、主動干擾機（DRFM）和箔條/紅外誘餌發射器，能在敵方雷達鎖定之初就發出預警，隨後自動釋放干擾波束或誘餌彈躲避導彈追蹤。在北約歷次演習中，Spectra曾成功干擾美軍雷達，甚至F-22隱身戰機也無法鎖定，可謂名聲在外。

那麼，它為何未能抵禦霹靂-15？

2021年2月3日，印度班加羅爾(Bengaluru)，在耶拉漢卡空軍基地（Yelahanka air base）舉行的「2021年印度航空展」上，印度空軍的陣風戰鬥機（Rafale fighter jets）在天際飛翔。（Reuters）

問題的關鍵，或許不在Spectra系統本身的技術短板，而在於巴基斯坦空軍所採取的戰法與態勢，超出了Spectra的反應邊界。Spectra系統是設計用於應對「常規空戰流程」的防禦系統：雷達探測→威脅識別→干擾規避。但是面對霹靂-15，Spectra系統可能不是「沒有干擾成功」，而是「連干擾啟動都來不及」。

因為霹靂-15並非孤軍突襲，而是置於一整套「預警+數據鏈+導引一體化」的作戰網絡中。霹靂-15通常在中段飛行階段由預警機或地面雷達透過數據鏈精確引導，直到末段才啟動主動雷達導引。霹靂-15的主動雷達導引頭啟動時間很短，一旦啟動即進入末段鎖定，而這時距離目標可能已不足20公里，留給Spectra的反應時間以秒計，干擾窗口極小。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

此外，如果霹靂-15使用了頻率捷變、低可探測性的導引波段（如Ka波段），再輔以地面和空中雙向數據鏈修正航跡，那麼Spectra這類以「戰鬥機自保」為核心的系統，便無法構成真正意義上的防護。再加上導彈本身具備抗干擾演算法優化，即便Spectra成功識別、釋放誘餌，也未必能改變導彈航跡。

所以Spectra系統面對的不是一枚導彈，而是一個覆蓋百公里、動態變化的空中伏擊鏈路。還有一個關鍵因素不能忽視：Spectra系統的最大優勢是在電磁態勢已知、威脅方向明確的前提下調配資源，在正面戰場中發揮主動干擾與欺騙作用。但這場戰鬥從一開始，就是巴方設定的資訊不對稱戰局。印度空軍或許直到第一架陣風被擊中，才意識到自己已被包圍在一個電子火力網中。這不是Spectra技術失敗，而是它在面對一個中式體系壓制對手時，策略性地被廢掉了。

漂亮的伏擊戰

霹靂-15能打出關鍵戰果，靠的並不只是導彈性能，更是巴基斯坦空軍一次精心設計的「空域設伏」。

中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈。（網絡圖片）

此次作戰並非臨時應變，而是一次具有高度計劃性的體系打擊。根據多名巴基斯坦議員與消息人士確認，擊落陣風戰機的，是由殲-10C戰鬥機發射的霹靂-15導彈。這意味著，殲-10C不僅承擔了搜索與目標指引任務，更是整個打擊鏈中的核心火力平台。它所攜帶的有源相控陣雷達與數據鏈系統，使其具備在複雜電磁環境中獨立完成「發現-瞄準-發射」的閉環能力。

與此同時，梟龍Block Ⅲ則可能執行了更具戰術彈性的輔助任務：牽制印方空域、實施誘導擾動、壓縮陣風的可行動作空間，為殲-10C營造乾淨的發射視窗；F-16提供戰術補位，預警機ZDK-03維持戰場態勢感知，地面防空力量則構成遠中近一體的封鎖網。

更關鍵的是，這並不只是一次空空交火，而是一次空地聯合、節奏高度控制的戰場伏擊。HQ-9等中遠端防空導彈極可能前推部署，封鎖印軍支援方向與回避路徑，為空中「打擊編隊」提供縱深依託，也讓印度戰機在入場一刻起就陷入壓迫態勢。

在這樣一套體系打擊下，單一機型的電子戰優勢根本無從施展。Spectra系統不是失靈，而是無從回應。

中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

敢打才是硬道理

很多人或許會對這場戰鬥的結果感到意外，但真正讓人值得警醒的，不是霹靂-15的射程，也不是陣風的失利，而是巴基斯坦空軍展現出的作戰意志與執行能力。

他們不是倉促應戰，而是經過精心籌劃後選擇了主動出擊；不是打一槍換一個地方的「空中對射」，而是一次體系壓制下的設伏打擊。這場戰鬥，某種程度上讓人想起十年前土耳其一舉擊落俄軍Su-24戰鬥轟炸機的那次行動——要麼不打，要打就打狠，打得對手措手不及。

對比之下，印度空軍雖然裝備不弱，卻始終處於被動。技術並非落後，戰機也並非不先進，但在指揮鏈混亂、系統協同不足的情況下，再好的飛機也成了「各自為戰」的孤島。

+ 1

毫無疑問，巴基斯坦正在向外界證明：它已經擁有了一支敢打、能打、有組織的空軍力量。這不僅是巴空軍能力的展示，更是中國「中式攻勢空軍作戰體系」的一次小試牛刀。霹靂-15、殲-10C與預警系統的協同，正在演示一種不同於西式「單機性能主導」的戰鬥邏輯。未來，世界各國或許不得不重新評估中國空軍在遠端制空、資訊主導與體系作戰方面的真正實力。

而霹靂-15，也終於不再只是航展上的模型與資料，而是真正走進了實戰記錄本，走進了對手飛行員的心理陰影裡。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

