中國軍備在印巴衝突的首次實戰

印控喀什米爾地區發生的一場致命恐襲，再度點燃印度與巴基斯坦之間70年未解的恩怨。在這對老冤家的新一輪交火中，中國軍備的身影格外引人注目。



軍事資訊網站Clash Report 5月7日在社交平台X上傳了一組疑似為中國PL-15E空對空導彈殘骸的照片。據稱，這些導彈殘骸墜落在印度旁遮普省東北部的霍希亞布林（Hoshiarpur）地區。

其中一張照片顯示的是導彈本體後方的雷達罩，殘骸上清晰可見序號與標有「導引頭測試口」的艙門，另一張照片則顯示導引頭部件的殘骸。

這些照片是在印度軍方7日向巴控喀什米爾地區發動致命空襲後流傳開來。這場空襲至少造成38人死亡，巴基斯坦還聲稱擊落了五架印度軍機。

2021年2月3日，印度班加羅爾(Bengaluru)，在耶拉漢卡空軍基地（Yelahanka air base）舉行的「2021年印度航空展」上，印度空軍的陣風戰鬥機（Rafale fighter jets）在天際飛翔。（Reuters）

巴基斯坦副總理兼外長達爾當天在議會上透露，該國出動中國製造的殲-10C戰鬥機擊落了五架印度戰機，其中包括三架法國製造的「陣風」戰鬥機，兩架蘇聯時期製造的米格-29和蘇-30。

《南華早報》推測，巴軍可能使用殲-10C或梟龍（JF-17）戰機發射PL-15E導彈。如果這番說法屬實，就意味著殲-10C戰機和PL-15E導彈有了首次實戰的成績單，法制「陣風」戰機則是服役以來首次在實戰中折損。

不過，達爾並沒有透露具體交戰細節，如是否使用了PL-15E導彈、五架印度軍機被何種導彈擊落等。面對CNN記者要求提供證據時，巴基斯坦防長阿西夫只淡淡回了一句：「證據都在社交媒體上。」

另一方面，印度至今也未鬆口確認，是否真的有戰機在空戰中被擊落。

PL-15導彈是中國研製的遠端空對空導彈，最大射程可達300公里，飛行速度可達五馬赫，具備雙向資料鏈能力，能在飛行中接收並回傳制導資訊。PL-15E則是該導彈的出口版本，射程145公里，性能略遜一籌。

美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone, TWZ）發文稱，中國的霹靂-15空對空導彈似乎首次被用於實戰。

殲-10戰機是由成都飛機工業集團研製的第四代戰鬥機，從2003年起在中國空軍服役。巴基斯坦至今是唯一一個引進這款戰機的國家，該國在2020年一口氣下單36架殲-10CE，還一併採購了250枚PL-15E導彈。首批六架在2022年交付，目前巴軍手頭上已有20架現役在崗。

中國網民發表勝利宣言

一款誕生於20年前的第四代戰鬥機，竟在實戰中擊落了更先進的法國第四代半戰鬥機。這讓不少中國網民和軍迷興奮不已，直呼這是「中國軍工硬剛歐美的高光時刻」，並認為這將為中國軍工企業帶來大量訂單。

更有人調侃道：「巴基斯坦幹成了中國一直想幹卻沒機會幹的事。」

網絡大V、《環球時報》前總編輯胡錫進也形容，這是巴基斯坦軍隊使用中國製造防空系統對印度俄法制戰機的一場「壓倒性實戰勝利」，更是「全球衡量中國軍事實力的一把可信尺子」。

社交媒體上流傳疑似中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈殘骸出現在印度的照片。（網絡圖片）

這股勝利情緒很快就傳導到了資本市場。截至5月8日收盤，反映軍工股走勢的中證軍工指數上漲2.1%，航太南湖、晶品特裝等逾10只軍工股漲幅超過10%，殲-10C戰機製造商中航成飛更是漲停20%。

熱鬧歸熱鬧，眼下各種說法、網絡的公開照片是真是假，還得打個問號。尤其在戰場局勢緊張、資訊滿天飛的當下，各方帶有目的的資訊戰和輿論操作，往往會讓真假消息糾纏在一起，難以厘清。

據BBC報道，社交媒體近日流傳兩張據稱是印度空軍戰機墜毀的照片，但經查證，其中一張實為2024年發生在拉賈斯坦的軍機墜毀事件，另一張則是2021年發生在旁遮普省的墜機事故。

中國製霹靂-15（PL-15）空對空導彈。（網絡圖片）

目前已有部分媒體報道印度軍機在印控喀什米爾地區墜毀，如《印度教徒報》引述政府消息人士稱，至少有三架印度戰機在該地區墜毀；一名匿名法國情報官員也向CNN證實，印度空軍一架「陣風」戰鬥機被巴基斯坦擊落。

但這些報道都沒有說明，印度軍機是被導彈擊中，還是意外或人為操作失誤導致墜毀。

有分析人士指出，現代空戰早已不是單靠戰機性能定勝負的比拼，飛行員訓練、武器系統效能、資訊鏈整合、預警與戰術配合等諸多環節，都是決定勝負的關鍵。即便有戰機被擊落，也無法單憑這一點評判整個戰機的優劣。

可以肯定的是，巴基斯坦此次確實部署了中國制軍備。而巴基斯坦在這場衝突中取得的任何戰果，不僅對巴基斯坦具有象徵意義，對中國軍工而言也是一次難得的展示視窗。

彭博行業研究防務分析師朱懌（Eric Zhu）就指出，目前多數中國自主研發的現代化武器系統都沒有實戰檢驗，有了實戰經驗，更有利於中國向海外推廣國產裝備。

中國製殲-10C戰機（中國航空工業集團）

印巴衝突成了中西武器對決？

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的資料，2016至2020年間，巴基斯坦的武器採購中有高達81%來自中國，顯著高於2006至2010年的36%。相比之下，美國在巴基斯坦軍火供應中的占比則大幅下滑，從36%降至零。

與此同時，印度對俄羅斯武器的依賴減少了一半以上。2006年至2010年間，印度約80%的武器是採購自俄羅斯，但過去四年，這一比例已降至約38%，取而代之的是來自美國、法國和以色列等盟友的軍備，占比已超過一半。

美國《紐約時報》分析，上述武器流動模式的轉變，其實也折射出在中美兩大國的角力下，南亞這一動盪地區原有軍事聯盟格局的重組。

一向奉行不結盟政策的印度，如今已逐步減少對俄羅斯的依賴，轉而向美國靠攏；而阿富汗戰爭結束後，美國對巴基斯坦的重視程度下降，使巴基斯坦轉而向中國採購軍備。

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如今，隨著中美博弈日益加劇，美國愈發將印度視為抗衡中國的重要夥伴；在美印關係持續升溫的同時，與印度有領土爭端的中國，也在軍事與外交層面加大了對巴基斯坦的支持力度。

前美國國防部高官、現任美國觀察研究基金會高級研究員福特就指出，未來印度與巴基斯坦之間的衝突，將越來越像是印度出動美歐製造的武器，對上巴基斯坦所使用的中國軍備。

在這樣的背景下，中國網民將這一輪印巴衝突當作中西方軍備過招的一次「現場展示」，或許不難理解，但在宣揚本國武器甚至提前發布「勝利宣言」之際，恐怕還是要記得，眼下瀕臨戰爭邊緣的是兩個擁核國，還是別顯得太興奮了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

