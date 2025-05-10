華為鴻蒙電腦問世了，然後呢？

微軟今年3月終止對華為的Windows系統授權後，中國科技巨頭華為順勢推出首款搭載鴻蒙操作系統的筆記本電腦，消息一出便在科技圈激起不小的漣漪。



華為星期四（5月8日）在深圳舉辦的鴻蒙電腦技術與生態溝通會上，正式對外展示鴻蒙電腦。（網上圖片）

華為星期四（5月8日）在深圳舉辦的鴻蒙電腦技術與生態溝通會上，正式對外展示鴻蒙電腦。這款電腦將在5月19日正式發佈。

此次，鴻蒙電腦全面換血，從內核到處理器均由華為全棧自研。正如華為終端BG平板與PC產品線總裁朱懂東宣告，華為終端全面進入鴻蒙時代。

鴻蒙操作系統是華為自主研發的全場景智能操作系統。從2015年立項、2019年亮相，再到去年升級成「純血鴻蒙」，將近10年時間，鴻蒙已從「備胎」變成「主力軍」，不僅跑在手機、平板和電腦上，還開進華為自家的汽車里，逐步構建多設備協同互聯的一整套生態系統。

在溝通會上，不少出席者現場體驗了這台尚未命名的鴻蒙電腦。多家科技自媒體在試用後基本給出正面反饋：系統運行流暢、操作絲滑，手機、平板和電腦之間切換自然順暢。

不過，有科技自媒體坦言，這款純血鴻蒙電腦，乍看之下仍透著不少macOS的影子——無論是頂部的狀態欄，還是底部類似Dock的快捷欄設計，都讓人頗有似曾相識之感。

當然，這台電腦也有自己的獨特之處，尤其是它的人工智能（AI）功能。電腦配備專屬的按鍵，一鍵即可喚醒系統內置的AI助手「小藝」。

朱懂東透露，在獲得第三方軟件授權的前提下，小藝可協助用戶製作PPT、整理會議紀要、從文件中提取信息等任務。

鴻蒙電腦的誕生，標誌著華為將介入全球電腦操作系統由微軟和蘋果兩分天下的局面。

鴻蒙從被動到主動

鴻蒙系統的誕生，說到底，離不開美國的制裁。

美國在2012年以華為協助中國政府從事間諜活動為由，開啓對這家公司的連番制裁行動。此後，禁令不斷加碼，晶片、操作系統、軟件接連受限，促使華為啓動科技自主戰略，試圖在西方國家的圍堵行動中闖出一條生路。

電腦配備專屬的按鍵，一鍵即可喚醒系統內置的AI助手「小藝」。（網上圖片）

華為創始人任正非曾在2012年的內部談話中提出擔憂：「如果他們（美國）突然斷了我們的糧食，Android系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？」

後來，華為在2015年正式為鴻蒙系統立項，但這一項目多年來毫無進展。

直到2019年5月，美國的一紙禁令讓華為手機無法使用安卓系統後，華為才不得不在同年8月的全球開發者大會上，讓未完成的鴻蒙倉促亮相。

或許是這項禁令，讓華為不得不面對殘酷的地緣政治現實。2019年後，華為加快鴻蒙系統的研發腳步，最終在2024年推出搭載「純血鴻蒙」系統的智能手機，邁出關鍵一步。

只是，手機系統剛實現自主，電腦端的命門又被人握在手裡。

今年3月，市場上開始流傳一個消息：微軟對華為的Windows系統授權即將到期。同月14日，華為內部的知情人士向澎湃新聞證實：「美國商務部給的許可證到期了，沒有延期。」

正是在這樣的背景下，鴻蒙電腦正式面世。

然而，系統的推出只是第一步，真正決定成敗的，是背後的生態系統。作為生產力工具的電腦，更是需要很多應用來支持。

但當前，鴻蒙電腦的各類應用仍相對較少。

鴻蒙系統的阿喀琉斯之踵

目前，鴻蒙電腦支持部分在鴻蒙手機上運行的移動應用，包括小紅書和嗶哩嗶哩等社交平台，但仍不支持中國活躍度最高的社交軟件——微信。

此外，很多大型專業類應用本身未曾推出移動端版本，這無疑將成為鴻蒙電腦生態進一步向用戶端普及的絆腳石。

鴻蒙電腦發佈後，或許會在搶佔市場、爭取用戶的起步階段掙扎一段時間。（網上圖片）

華為稱，鴻蒙電腦目前支持約300款應用，預計今年底將增至2000款。

早期的鴻蒙系統保持與安卓的兼容性，讓許多應用無需在蘋果和安卓之外為鴻蒙重新編寫程序，大大降低適配難度。

但如今的鴻蒙系統與iOS一樣採用封閉系統，意味著所有應用要想從安卓或iOS移植到鴻蒙，就必須按照鴻蒙系統獨有的ArkTS語言重新編程。

個人開發者王先生告訴貝殼財經，鴻蒙編程語言的許多語法規則與Java不同，且缺少一些現成的工具組件，需要開發者手動寫。網上關於鴻蒙系統的現成資料和解決方案較少，也進一步增加學習的時間和成本。

事實上，搭載鴻蒙最新系統的設備早已暴露出一定的兼容問題。中國遊戲公司疊紙開發的開放世界遊戲《無限暖暖》去年12月開啓公測後，不少玩家反映無法通過華為平板進入遊戲。

疊紙客服回應稱：「鴻蒙4.0系列及以下版本可以正常體驗，但鴻蒙NEXT系統因兼容問題可能暫時無法運行，後續將會持續優化。」

種種問題，讓華為鴻蒙系統始終難以真正與蘋果和微軟三分天下。Counterpoint數據顯示，去年第四季，鴻蒙系統的份額僅為4%，遠低於安卓的74%和iOS的22%。

同時，研究機構Canalys數據顯示，華為去年在中國電腦市場的份額僅11%，遠低於聯想的35%。

可以預見，鴻蒙電腦發佈後，或許會在搶佔市場、爭取用戶的起步階段掙扎一段時間。

不過，鴻蒙電腦的未來也可能沒有那麼懸。《天風證券研報》認為，憑借安全和自主可控等優勢，鴻蒙電腦有望在政府、金融、教育等對數據和系統穩定要求較高的行業中獲得廣泛應用，打開政企市場的大門。

網上時常傳出中國企業禁止員工使用蘋果或安卓產品的消息，理由多半是出於對商業機密洩露和信息安全的擔憂。如今，鴻蒙電腦的出現為這些企業提供一個國產替代方案，或許能讓它們稍微松口氣。

但話說回來，如果華為無法真正解決應用兼容等核心問題，鴻蒙系統恐怕難以在市場上領先競爭對手。

本文獲新加波《聯合早報》授權轉載。

