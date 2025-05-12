關稅戰｜兔主席：中國打贏了漂亮的一仗　短中長期影響如何？

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2025年5月12日發表文章《中國打贏了漂亮的一仗，以及短中長期分析》，《香港01》獲授權轉載。



圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

中美兩國日內瓦經貿會談結束，雙方發了一個聯合聲明。

一、目前的結果

美方：

1）特朗普的「對等關稅」減到了10%（「解放日」時，總共對華加征34%；這次談話後，其中24%在未來90天內暫緩實施，只保留10%）

2）更早的時候，特朗普以芬尼為理由對華加征20%，保留沒動。因此，20+10%=30%

3）此外，特朗普在第一任時對華加征了一系列關稅，在拜登時期基本完整保留。這些因行業和產品而異，加權平均約20%。經過八年，基本已在供應鏈上被消化

現在的合理估算是，特朗普第二任政府對華關稅還剩30%。

中方：

1）對美國的反制減到了10%（這裏，對應的是特朗普「對等關稅」的10%。當時中方對美國反制34%，這次減到了10%，24%的部分90天暫緩實施）。

2）中國保留了近期其他一些反制措施，例如對美國部分農產品、肉類、乳製品徵收10~15%的關稅；暫停木材進口；減少美國電影進口等。此外，雙方還有很多出口管制限制，中國的出口管制限制都是對美國政策的回應。

可以看出，中方是務實、克制的。這也是特朗普對中國發動貿易戰以來，中國一直採取的策略。只不過這次突然加征34%，把中國徹底惹急了，直接對等反制。

所以這一次，特朗普將「對等關稅」的最偏激、最非理性部分給撤回了（但也保留了10%），留下一些空間，進行後續的談判。

各個方面，美國的消費者和企業、中國的出口商、資本市場投資人、中美兩國及第三方政府、眾多國際參與者，都可以暫時「歇一口氣」，然後從長計議。

2025年5月11日，中國北京，圖為中國外交部部長助理苗得雨在吹風會上批評美國關稅。（央視新聞）

二、目前短期的影響

美國：

1.特朗普——政治上的重大挫折。特朗普會繼續宣稱取得「勝利」，他的幕僚也會這麼對外造勢，哄特朗普開心。但無論特朗普怎麼宣稱，世人都會看到，特朗普撤回關稅是一次重大失敗。他的權威出現嚴重裂痕，被證明原來是一隻衝動的「紙老虎」

2.特朗普政府內——理性派幕僚針對特朗普的成功。從財政部長貝森特，到特朗普在外面的盟友馬斯克和比爾·艾克曼，表面上都會宣稱這是特朗普的英明決定，但實際上這次特朗普撤回關稅也是溫和派幕僚的勝利——尤其是作為特朗普政府與華爾街溝通橋樑的貝森特。他們管理和引導特朗普方面積累了經驗，掌握了實戰，取得了成功，並在經貿問題上佔據了更多的主動。可以預期，他們將在未來繼續如法炮製，引導特朗普按照精英設定的議程操作

2025年4月30日，美國總統特朗普在華府舉行的「投資美國」（Investing in America）活動上講話。（Reuters）

2025年5月9日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

3.資本市場：中美經貿戰暫時緩和，股指立即暴漲，華爾街進入狂歡。這次華爾街的幾個心得：1）特朗普完全不靠譜，華爾街看錯了人；2）特朗普看跌期權（Trump put）依然有效：債市、股市確實可以制約特朗普；3）4月份以來，投資方面太過樂觀不行，太過謹慎也不行：既不能低估特朗普的決心，也不能高估他的能力。

4.進口商/零售企業：對華關稅暫緩，進口商一定會「報復性」進口，至少先解決眼前問題，盡快把今年的貨給囤齊。另外，由於關稅預期，對供應鏈已經形成的攪亂，零售商還可以機會主義漲一漲價，形成通脹壓力

5.在華生產的企業：關稅暫緩，特朗普政府和各國的經貿談判又未定，一切都處在不確定性之中，企業可以選擇繼續等待觀望。但無論如何，有一條是確定的：特朗普朝令夕改，千萬不能操之過急

2025年4月16日，美國總統特朗普宣布對多個國家暫緩對等關稅90天後，貨車在越南海防市排隊進入貨櫃碼頭。（Reuters）

6.美國消費者：大鬆一口氣，趕緊報復性囤貨，在沃爾瑪、亞馬遜和中國跨境電商里先把所有要買的貨都買了

7.共和黨基本盤/支持者：特朗普折騰了一番，實際上沒有取得任何進展。其支持者不是傻子，可以看到特朗普受挫，貿易協議不知道在哪兒，美國製造業回歸無望。他們對特朗普的信心只會下降，不會提高。政治損害已經形成。明年中期選舉共和黨很可能為此付出代價

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

中國：

中國打了很漂亮的一個「自衛反擊戰」，可謂大快人心，也向世界顯示了特朗普的不理性，以及美國「紙老虎」的特性。

另外，儘管今年以來特朗普對中國加征的關稅多於中國所反制的，但中國仍然表現出自己是更加克制、務實、理性的一方，顧全世界大局，為世界提供穩定性與確定性。

暫時偃旗息鼓，減少了中國出口經濟受到的衝擊，同時也能使得中國更加從容地專注於解決更重要的事情。

中美日內瓦經貿會談聯合聲明。（視覺中國）

中美經貿高層會談2025年5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行。中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰出席新聞發布會時表示，此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。（新華社圖片）

三、下一步的經貿談判

美國是本輪貿易戰的發起者。短期內預計會將注意力集中到和其他貿易夥伴的談判中（包括日本、韓國、印度之類）。特朗普幕僚的盤算將是：1）考慮如何把和中國經貿戰的緩兵之計轉化為和其他國家談判的籌碼，爭取談成更好的條件；2）爭取聯合其他國家盟友，形成一個貿易聯盟，最終一起針對中國；3）不需要對中國加征過於激進的關稅，但要讓中國處在「分級關稅」體系裏的末位；4）把關稅設置好後，可以在減少短期陣痛的基礎上，為美國與中國長期戰略脫鈎（或「去風險化」）創造條件。

90之內及90天之後會如何推演，一方面取決於中美兩國的談判，一方面也取決於中美兩國和第三方國家及貿易集團的接觸、磋商、談判。

中美關稅貿易戰。（視覺中國）

四、中長期看

中美兩國會長期保持貿易聯繫，不可能全面脫鈎，但這不妨礙雙方相互減少對對方的依賴。「去風險化」是雙向的。美國要減少對中國的依賴，中國也要減少對美國的依賴。

如果說中美兩國有什麼真正的、無可置疑的「共同利益」的話，那就是讓整個過程更加「平滑」、溫和、可控，減少短期內經濟動盪及經濟衰退的風險。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

各方的考慮：

美國：

1.美國企業通過這次貿易戰交手，看到了新地緣政治環境對供應鏈環境帶來的巨大風險。未來，一定會尋求對供應鏈進行優化。未必從中國撤離（因為要通過在中國生產，銷往中國本地和第三國），但會考慮策略性地向第三國轉移，減少對中國的依賴。這是一個長期的、結構性的趨勢，會在更長的時間內發生

2.美國企業所做的更多是在美國以外重構供應鏈，但不會將製造業帶回美國。特朗普政府所謀劃的，將製造業帶回美國、創造製造業就業崗位等計劃，基本注定失敗

3.華盛頓政治：針對中國，經過這次反覆，美國的華盛頓政客、公共政策精英及企業/資本界會消除「非共識部分」，聚焦到一個更具中長期可執行性的遏制戰略。特朗普的現實功能和歷史作用主要是幫助加速整個過程。但美國的問題在於，有發展本土產業的方向上的共識，但卻沒有政策工具上的共識。從半導體、關鍵礦產、造船到無人機，都很難指望在短期內有政策突破。

2025年5月10日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）近日拍了一段30秒的廣告回應美國總統特朗普（Donald Trump）的高關稅政策。（X@GavinNewsom）

中國

如果說美國更有可能陷入短期的政治循環、撕裂，等待下一個政治周期，中國就很清楚下一步該幹什麼了。

1.繼續減少對美國出口市場的依賴。（短中期內，企業也會加速完善通過第三方的轉口通道）

2.繼續擴大出口市場的多元化程度

3.加大與其他貿易集團（例如歐盟）、全方位、立體、多元化合作，減少彼此的經貿摩擦

4.擴大內需，將擴大內需、提振消費上升到國家戰略，通過內需消化本土產能，支撐本土產業，並推動經濟向消費（特別是服務消費）結構轉型。

當地時間5月11日晚，國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉。（新華社）

解決中美經貿矛盾的路徑之一是，美國製造更多，中國消費更多，這本質已經涉及到經濟結構轉型，需要大量的公共政策支持。美國製造更多——難度很大，基本是一廂情願的夢幻泡影。但中國可以消費更多。制定並執行中長期戰略是中國獨有的體制優勢，經過這次經貿戰，中國可以加速新的轉型過程。

最後，再次為中國打贏這次漂亮的「反制戰」喝彩！