中美關稅大降　官媒：堅決反制鬥爭效果非常好　對美造成重大影響

中美在日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方將互相降低關稅115%。官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日（12日）發文解讀稱，這說明中方此前的堅決反制和鬥爭態度起到了非常好的效果，反制措施確實對美方也造成重大影響，美國政府才會在會談之後將關稅降低至基準關稅水平。



圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

《玉淵譚天》的文章解釋稱，聯合聲明其中兩方都提到，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅。

這裡提到的24%和10%，是當地時間4月2日，美國對中國加徵的所謂34%的「對等關稅」。

這34%中，有10%是所謂的「基準關稅」，24%是對中國特別加徵。復旦大學美國研究中心副主任宋國友解釋，這意味著美國取消了對中國的特殊歧視。

而在34%的關稅之外，美國還曾先後對中國加徵50%以及41%的所謂「對等關稅」，中方都予以反制。

簡而言之，當前美方取消了共計91%的對華加徵關稅，暫停實施24%的「對等關稅」，保留剩餘10%的關稅。中方也相應取消和暫停了相同水平的關稅。