中美關稅大降 官媒：堅決反制鬥爭效果非常好 對美造成重大影響
撰文：朱加樟
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中美在日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方將互相降低關稅115%。官媒央視旗下新媒體《玉淵譚天》今日（12日）發文解讀稱，這說明中方此前的堅決反制和鬥爭態度起到了非常好的效果，反制措施確實對美方也造成重大影響，美國政府才會在會談之後將關稅降低至基準關稅水平。
《玉淵譚天》的文章解釋稱，聯合聲明其中兩方都提到，24%的關稅在初始的90天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘10%的關稅。
這裡提到的24%和10%，是當地時間4月2日，美國對中國加徵的所謂34%的「對等關稅」。
這34%中，有10%是所謂的「基準關稅」，24%是對中國特別加徵。復旦大學美國研究中心副主任宋國友解釋，這意味著美國取消了對中國的特殊歧視。
而在34%的關稅之外，美國還曾先後對中國加徵50%以及41%的所謂「對等關稅」，中方都予以反制。
簡而言之，當前美方取消了共計91%的對華加徵關稅，暫停實施24%的「對等關稅」，保留剩餘10%的關稅。中方也相應取消和暫停了相同水平的關稅。
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