中美關稅談判｜敢於鬥爭、善於鬥爭！聯合聲明最大亮點有三個

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中美談判：在2025年5月10日於日內瓦舉行的中美官員首日談判中，中國代表團成員被拍攝到離開會談場地（Reuters）

圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

看中美5月12日同時發佈的聯合聲明，日內瓦會談果然有重大進展。

正如中方此前所披露的，會談氛圍是坦誠的、深入的、具有建設性的，取得了實質性進展，達成了重要共識。

完全個人觀點，不代表任何機構，最大亮點有三個。

第一個，毫無疑問是降低關稅，而且是大幅降低。

此前，美國對華商品關稅加到了145%，太不理性了。

以至於中方都拒絕追隨，認為這不過是毫無意義的關稅數字遊戲，我們不予理會。

這樣的高關稅，兩國貿易基本不可能了。

根據最新聯合聲明，美方承諾，4月2日推出的24%關稅暫停90天，但10%關稅保留，後續兩次加徵的則取消。中方也有相應舉措。

也就是說，美方取消了共計91%的加徵關稅，中方相應取消了91%的反制關稅；美方暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應暫停實施24%的反制關稅。

還是有不少關稅，影響雙邊貿易，今後肯定會繼續談吧。

第二個，雙方兩個「認識到」。

看聯合聲明，即

1，雙方認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性；

2，雙方認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性。

有了這兩個「認識到」，那就有了下一步談判的基礎。

聯合聲明還說，鑒於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作……

請注意：相互開放、持續溝通、合作、相互尊重……

尤其是其中「互利」的表述。

這不正是我們一直堅持的嘛！

第三個，那就是建立機制，繼續協商。

根據聯合聲明，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。

中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長斯科特·貝森特和美國貿易代表賈米森·格里爾。

協商可在中國、美國，或雙方商定的第三國進行。

根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。

怎麼說呢？

第一，進展有點出乎意料。

我看到，聯合聲明發佈時，A股已經收盤，但港股隨即暴漲，美股更是喜氣洋洋，這樣的進展，應該出乎不少人的意料。

第二，有利於中美和全世界。

毫無疑問，這樣的結果，對中美企業和民眾來說，是一個好消息，也有利於世界經濟。事實上，互利共贏，就是中美經貿關係的本質。

我看到，商務部發言人也表態：本次會談達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。

第三，敢於鬥爭，善於鬥爭。

稍微多說幾句。

必須看到，在美國發動關稅大戰後，中國是最先反制所謂「對等」關稅的國家，立場最堅定，態度最堅決。

中國肯定不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。中國做好了應對各種複雜情況的充分準備，但也沒有關上談判大門。

以鬥爭求團結則團結存，這次的溝通結果，正是在前期鬥爭的基礎上，雙方相向而行得來的。

我看到，CNN還援引美國貿易代表格里爾的話說，中方代表是非常強有力的談判對手，他們非常勤勉地工作，這是非常有建設性的兩天。

什麼是敢於鬥爭、善於鬥爭？

我總覺得，這就是敢於鬥爭、善於鬥爭！

當然，一切還在過程中，這只是階段性的結果，還是留了一些小尾巴，但這種信任、進展和共識，更需要雙方小心呵護、共同守護。

用商務部發言人的話說，希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

美國，看你接下來了哦！