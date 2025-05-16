董小姐事件刺痛大眾　官方通報揭開的問題發人深省

最近內地備受輿論熱議的醫生出軌和學術造假事件，在5月11日迎來官方調查結果。

國家衛健委通報的調查結果顯示，中日友好醫院胸外科前副主任醫師肖某在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，嚴重違反醫師職業道德，目前被吊銷醫師執業證書和給予五年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰。

因肖某出軌事件而被曝光的董某瑩在申請北京協和醫學院「4+4」試點班時入學資格存在造假行為。董某瑩報名時提供的大學物理AI、大學物理AⅡ、有機化學B、無機化學B等4門課程，共計16學分系偽造，不符合當年報考資格。

董某瑩2023年博士學位論文主體部分與同年畢業的北京科技大學他人學位論文重複率超過20%，存在抄襲剽竊學術不端行為，情節嚴重。同時，董某瑩以第一作者或共同第一作者發表的學術論文有3篇屬於不當署名、1篇屬於重複發表，存在科研誠信問題。目前董某瑩被撤銷畢業證書、學位證書和醫師資格證書、醫師執業證書。

中日友好醫院胸外科前副主任醫師肖飛，他的出軌引出董襲瑩的學術造假事件。（微博）

針對輿論關心的「4+4」試點班，國家衛健委通報稱，「4+4」試點班是旨在推動醫學教育與多學科融合的改革，但本次事件暴露出北京協和醫學院在錄取資格確定、臨牀實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生思想政治教育等方面存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，目前北京協和醫學院正在深入整改。

整體而言，國家衛健委的通報基本回應了輿論的關切，區分了作為個案的董某瑩與北京協和醫學院「4+4」試點班區別、「4+4」改革初衷與「4+4」改革實踐的不同。

關於這點，《北京協和醫學院董小姐事件為何刺痛那麼多人》一文已進行了分析：「對於個案來說，應該尊重事實，如果董小姐事件和協和醫學院的招生存在不公或腐敗，應當依法處理。對於4+4模式的評判應該回歸理性，分清初衷和實踐效果的不同，不能一概而論。從4+4招生項目初衷來說，確實有利於豐富醫生群體的本科專業背景……然而，初衷和實踐效果有時是兩回事，如果4+4模式執行過程中被關係、舞弊、灰色交易所侵蝕，那麼，4+4模式只會背離初衷，起到適得其反的效果。」

這讓人不能不反思，為何本具有良好初衷的改革會背離初衷？恐怕有兩點原因是顯而易見的，一是作為改革者的北京協和醫學院存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，即智慧和能力有所不足，二是改革過程中的監督存在短板，以至於董某瑩的造假問題和北京協和醫學院的改革問題都能堂而皇之的發生。這其實警醒今後的改革，若想取得成功，離不開改革者的智慧、能力和有效的監督。

董襲瑩的造假問題得到官方調查結果的證實。（資料圖片）

除此之外，儘管應該區分個案與改革的不同，但董某瑩的造假問題依舊值得深思和警醒。北京協和醫學院是有着百年聲譽的頂級醫學教育機構，論道理，無論招生還是論文答辯都應該十分嚴格、公正。但讓許多人未曾想到的是，董某瑩不僅可以在入學資格申請環節造假，而且能在學術論文發表和博士學位論文寫作環節造假。

為什麼能進行這樣的造假？為何未能及早發現和糾正董某瑩的造假？董某瑩為何能在以第一作者或共同第一作者發表的學術論文中不當署名？一個造假的人為何能順利獲得最高醫學教育機構的博士學位？是否在董某瑩造假過程中存在違規違紀違法問題？若認真追問，恐怕問題並不簡單。

起初輿論質疑肖某手術中擅自離場和董某瑩造假，目前都已被證實，但輿論質疑董某瑩造假背後存在不公、灰色交易、近親繁殖、階層固化問題，尚未有調查結果。然而，相比於一個造假的董某瑩，輿情的走向說明公眾最在意的是公平、公開，是希望在近年來內外形勢疊加衝擊的背景下為底層民眾兜底，補齊社會保障短板，讓更多人看到未來的希望。