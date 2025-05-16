出軌醫生和特權情婦｜協和董小姐和｢4+4｣制度為何讓內地網民憤怒

內地熱議的一宗出軌醜聞，不止是八卦這麼簡單。北京中日友好醫院一名醫師肖飛和至少4名女同事的婚外情被實名舉報。其中一名「小三」的背景更是引發全國熱議，令北京協和醫學院的「4+4」培養模式成為矚目焦點。



為什麼一單出軌的八卦新聞會引起這麼大迴響？因為這條新聞揭開了中國精英階層醫療系統的特權內幕，還刺痛了無數普通人。



董襲瑩本科為經濟學，通過協和4+4課程獲得醫學博士學位。（資料圖片）

醫德淪喪惹眾怒

4月底，北京中日友好醫院的胸腔外科醫師肖飛被他的妻子實名舉報，指他在院內至少同4個女同事有婚外情，有護理師、護理長同醫師。但最離譜的是，肖飛同實習醫師董襲瑩的關係令他專業操守都失了準。

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，被妻子實名舉報多次婚內出軌，進而讓北京協和醫學院董小姐事件和4+4招生項目引發關注。（微博）

舉報資料提到，2024年7月5日，因為董襲瑩操作失誤被護理師批評，肖飛竟然大發雷霆，還拉着董襲瑩離開手術室，留下已經麻醉了的病人在手術枱足足40分鐘。肖飛事後辯解說自己「頭暈手震」要休息，還說有麻醉醫生同其他護士在場。但仍被內地網民質疑有違醫德。

情婦董小姐的神秘背景

事件主角之一的董襲瑩小姐是北京協和醫學院畢業的醫學博士。但網民就發現，她本科在美國讀的是經濟學，從巴納德學院畢業回國後，董襲瑩透過北京協和醫學院的「4+4」項目，只用了四年時間就拿到醫學博士學位。還用了一年時間就完成，本應用三年完成的住院醫師規範化培訓，簡稱規培。

而內地普通的醫學生需要苦讀五年的本科，再讀3年碩士和3年博士，才能拿到醫學博士學位。畢業後更是要接受一般為期3年的規培才可以成為醫生。

有傳言就說，董小姐的父親是董曉輝為大型國企的黨委書記，母親米振莉是北京科技大學的黨委副書記，夫妻倆都是體製內的權貴。

夫妻倆都是體製內的權貴。（網絡圖片）

網民還發現，董小姐博士的正文不足30頁，更被指與北京科技大學師生2022年提交的一項發明專利多處雷同。

而且董小姐研究方向是婦科，但指導老師是骨科院士，學位證書顯示是內科，她規培卻是在胸腔外科，現在工作又轉做泌尿外科。這種混亂的狀況，說不令人質疑都難。

雖然現在肖飛已經被醫院解聘，但他還堅持說：「我有私生活問題，醫德沒有問題。」還大讚董襲瑩「成績優秀」。

頂尖醫院「4+4」模式惹爭議

「4+4」模式本身是為了多元化培養醫學人才吸納不同背景的優秀人才入行，全球很多國家都有類似的醫學教育模式，包括美國。

北京協和醫學院校長王辰曾表示，這個計劃是為了「打破醫學教育主要基於生物學嘅局限」，培養多學科背景的醫學人才。但問題是，在中國的實踐中，這條路徑已經嚴重異化。

王辰。

網民查詢發現，「4+4」制度下的不少學生都是權貴後代，甚至演藝中專畢業生都能走「特權通道」入讀。正如一篇報道所講，協和『4+4』本來是為有天分的勤奮者準備的從醫道路，但在很大程度上已經異化為世家門閥公主小姐們跨行便捷升遷的飛天之路。

這麼多普通家庭的勤奮醫學生，要經過至少8年苦讀，通過無數考試才能夠成為醫生。而一部分有權有勢的家庭，子女卻可以走捷徑輕鬆入行。當一個經濟系畢業生靠特權捷徑變成醫生，再透過婚外情獲得更多工作上的便利，病人的生命安全怎麼確保？醫療專業的尊嚴何在，醫療系統的公平性又怎麼維持？

規培。（視覺中國）

權貴特權引發全民憤怒

前首都醫科大學校長饒毅雖然為「4+4」制度辯護，說協和的「4+4」當然不是為權貴而專門設置的。但他也不得不承認，協和存在「近親繁殖」的問題。

其實這件事件揭露的是一個更廣泛的社會問題：特權階層的利益壟斷令普通人越來越難以改變命運。當普通人辛辛苦苦讀書、考試，卻發現特權階層可以輕鬆繞過所有規則，不怪得會有人感到憤怒。在中國近年來許多人收入下降，中下階層難以改變命運的情況下，董小姐事件才會刺痛那麼多人。

中國協和醫科大學。（視覺中國）

在這件事的風波背後，呼籲社會公平的聲音愈來愈強烈，人們也希望政府可以在推動改革的同時防止近親繁殖同權貴壟斷，為更多普通人創造公平的機會

現在國家衛健委已經成立調查組調查肖飛、董襲瑩及相關機構，這件事最終會怎麼收場，4+4制度會不會改革，我們拭目以待。