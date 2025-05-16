美國稱使用華為昇騰晶片違出口管制　中國：擾亂全球產供鏈穩定

美國商務部5月13日發布公告稱，視使用華為昇騰晶片為違反美國出口管制行為。中國外交部發言人林劍16日回應稱，美方嚴重違反及擾亂市場規則、全球產供鏈穩定以及中國企業正當權益。



林劍16日在例行記者會上對美方舉動作出回應，批評美國泛化國家安全概念，濫用出口管制和「長臂管轄」，無端對中國晶片產品和AI產業進行惡意封鎖和打壓。

林劍強調，中方堅決反對且絕不接受美方的舉動。中方敦促美國立即糾正保護主義和單邊霸凌錯誤行徑，停止對中國科技企業和人工智能產業的無底線打壓。

他指中方將採取堅決措施，維護自身發展權利和中國企業正當權益。

2025年4月7日，中國外交部發言人林劍召開例行記者會。（外交部網站）

彭博社早前報道，美國商務部轄下工業與安全局在13日發表的公告中，除了稱將視使用華為「昇騰」晶片為違反美國出口管制行為外，還警告公眾允許使用美人工智能（AI）晶片訓練中國AI模型的潛在後果。