Nvidia黃仁勳：下款供應中國市場AI晶片不會來自Hopper系列

晶片製造商英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）5月17日表示，在美國政府限制其Hopper H20晶片在中國的銷售後，英偉達正評估該如何應對中國市場，但稱不會推出Hopper系列的其他版本。



英偉達此前據報計劃在上海建立研發中心，公司回應稱，為配合出口管制，不會向中國提供任何圖形處理器 (GPU) 設計圖，即實際的核心設計和生產仍將留在海外。

路透社報道，由於美國加強出口管制，英偉達在中國的銷售量大幅下滑。英偉達計劃在未來兩個月內為中國市場推出降級版的H20晶片，以提振其在中國市場的銷售。

黃仁勳一直表示中國對英偉達的發展至關重要。據英媒引述消息人士稱，英偉達在上海的研究中心，將尋求在滿足美國禁令的同時，也滿足中國客戶的需求。