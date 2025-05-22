黃楊鈿甜230萬天價耳環風波：一件小事何以引發軒然大波

5月11日，當演員黃楊鈿甜在網上分享她的成人禮照片時，估計想不到她佩戴的耳環會引發一場輿論風波，引起公眾對她的父親是否存在權力尋租或腐敗的質疑。



生於2007年的黃楊鈿甜，在成人禮照片中所佩戴的耳環被不少網民指認是奢侈品牌GRAFF經典系列，公價約230萬元人民幣。許多網民認為，以黃楊鈿甜目前的身份，不應該有如此高額消費的條件。有網民質疑黃楊鈿甜的父親楊偉2011至2014年任四川省慈善總會辦公室主任，稱其負責雅安地震災後重建項目，懷疑其涉嫌侵吞災後重建資金。不過四川慈善總會表示是兩個人，只是同名同姓而已。

與此同時，有網民稱黃楊鈿甜父親曾是雅安的公務員，負責招投標工作。隨着輿論質疑越來越多，5月16日，一位自稱為黃楊鈿甜爸爸的用戶在社交平台發文表示，耳環不是正品，沒有網上所說的天價，他於2011年3月入職雅安城市管理局執法支隊工作，從事日常城市管理巡查工作，2015年放棄公務員身份，調入雅安市投資促進局下屬的投資促進服務中心工作，主要從事招商引資、對接服務和單位網絡建設工作，2017年3月辭職回到深圳創業，沒有違紀違法犯罪行為。

一位自稱為黃楊鈿甜爸爸的用戶否認貪污。（網上圖片）

不過自稱為黃楊鈿甜爸爸的用戶的說法，仍未消除公眾的疑慮。因為有不少網民發現，當耳環風波發生後，黃楊鈿甜爸爸楊偉存在卸任相關公司法定代表人、退出股東的行為。還有網民通過公布文件圖片表示，楊偉有可能曾參與重大開發項目。除此之外，還有網民稱黃楊鈿甜曾在網上曬位於深圳的價值上億人民幣的豪宅。

網上的質疑主要集中在兩點，一是黃楊鈿甜佩戴的耳環是不是正品，二是黃楊鈿甜的父親在擔任公務員期間和後續創業是否存在腐敗、尋租問題。這兩個問題都是網絡輿情的正常質疑，是合理的輿論監督，有待於相關機構及早調查核實與回應。

進一步追問，耳環風波其實是一件小事，只要調查清楚即可，但一件小事引起那麼多的關注，還是頗能說明不少問題。一方面從輿情中可以發現公眾對於腐敗、尋租問題的強烈反感。這正是中國反腐行動的民意基礎。公眾能接受一個人通過正當渠道致富，但不能忍受腐敗、尋租。讓官場保持清廉是永遠都應該堅持的工作。

另一方面從輿情中可以發現不少人存在負面情緒，他們有可能面臨較大的生活壓力，所以對炫富或腐敗、尋租問題格外敏感，故才讓一件小事成為輿論風波。這也提醒當下中國要注意傾聽輿情的走向，及時回應民眾的訴求，持續促進社會公平。