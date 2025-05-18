黃楊鈿甜230萬天價耳環風波延燒　再被爆曾曬上億豪宅+成屋首飾

17歲內地女演員黃楊鈿甜，近日在學校成人禮活動被指佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的天價耳環，因黃楊鈿甜的父親曾是四川省雅安市的公務員，網民質疑其是否涉嫌貪污，更懷疑其貪污雅安地震賬災費用，事件引發廣泛關注。黃楊鈿甜的父親除否認貪污外，又稱涉事耳環並非正品。



內媒報道，黃楊鈿甜多張舊照曝光，有網友評論指黃楊鈿甜曾曬過價值上億的豪宅，又有網友發現她的家居照身後有一櫃子首飾 。有評論指，這件事關乎公共利益和公職人員廉政底線，有關部門理應有更加積極主動的作為。



網友評論指出黃楊鈿甜曾曬過價值上億的豪宅。（新民周刊）

有網友發現黃楊鈿甜的家居照身後有一櫃子首飾 。（江南都市報）

演員黃楊鈿甜配戴「天價耳環」惹議。（網上圖片）

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜近日在社交平台上分享參加學校成人禮活動的照片。不過有網民發現，照片中，黃楊鈿甜佩戴的耳環是奢侈品牌GRAFF經典系列，官方售價約230萬元。

內媒《新京報》評論指，面對質疑，黃楊鈿甜的父親楊偉澄清，女兒佩戴的飾品並非正品而是仿品。而他已於2017年3月辭職到深圳和伴侶一起創業。他還表態在工作期間沒有違紀違法犯罪行為，願意積極配合調查，承擔一切後果。

據楊偉稱，自己於2011年3月入職四川雅安城市管理執法支隊，2015年放棄公務員身份，進入雅安市投資促進局下屬投資促進服務中心工作。

據《封面新聞》核實，2015年至2017年，楊偉確實在雅安市投資促進局任職，隨後辭去公職經商至今。

有網民稱，該耳環價值230萬元。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜。（微博@黃楊鈿甜）

黃楊鈿甜曾出演《如懿傳》。（微博@黃楊鈿甜）

《新京報》評論指，此事中的一些問號仍有待解答。比如，黃楊鈿甜佩戴的耳環是否真如傳聞那麼昂貴？如果確實如此，購買該首飾的資金由誰提供？其父即便已辭去公職，此前在職期間有無問題？此後又是否利用過去任職的影響力牟取不正當利益？

評論指，還有網友評論指出黃楊鈿甜曾曬過豪宅，其過往發布的圖片中也出現過價格不菲的奢侈品。因此，這樣的質疑，已非娛樂八卦，而事關公共利益和公職人員廉政底線。對此，有關部門理應有更加積極主動的作為。

評論指，在楊偉公開回應中，還否認自己公司的業務與雅安地震災後重建有關。這一點，也有必要進行深入調查。無論如何，賑災資金不容任何人染指。

黃楊鈿甜的父親否認貪污。（網上圖片）