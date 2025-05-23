台海有戰事｜特朗普「伏擊」南非總統 對台灣是赤裸裸的提醒？

為爭取美國參加在本國舉行的G20峰會，同時緩和與美國的矛盾，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）於近日到訪華盛頓訪問。但令拉馬福薩絕對沒想到的是，他和特朗普（Donald Trump，又翻譯作川普)在白宮橢圓形辦公室的會面居然是一場精心策劃的伏擊。



會面中，特朗普公開指責南非在種族隔離結束後針對白人農場主搞種族滅絕，當著眾記者的面拿出一摞早就準備好的證據照片，還拉出電視播放影片，對拉馬福薩進行毫不留情的指責和羞辱。



南非總統訪白宮遭「伏擊」 特朗普播片指控白人種族滅絕｜有片

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

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這是典型的特朗普做派。而且比2月烏克蘭總統澤連斯基在白宮的遭遇更火爆，更具戲劇張力。

外交不乏唇槍舌劍，語言對抗，外交談判與辯論是沒有硝煙的戰場，但在一般元首外交層面，即便在大國與小國之間，即便雙方之間有立場落差，基於外交禮儀也絕少當面開嗆，一般都會留三分薄面。然而這些傳統外交禮儀在特朗普這裡統統無效。

特朗普把他的霸道總裁做派搬到外交舞台，對於實力不匹配的小國，不管對方是誰，他是一點面子都不給。相反卻會刻意精心準備，變換花樣羞辱對方，給對方施加心理壓力，以明確雙方不對等關係，並將之作為達到政治目的的手段和保持個人政治光環的政治表演。

特朗普這個做法對其它國家和地區的領導人來說絕對是一個赤裸裸的提醒，以後其它國家或地區領導人在和他打交道時都得小心警惕。台灣就更是如此。這個世界上的所有國家或地區，台灣比任何一個更依附於美國，更仰賴於美國，甚至連台灣問題的產生都是美國在特殊歷史背景下介入中國內政的的結果。

台灣和美國完全處於不對等的地位，在面對台灣的時候，特朗普絕對會比面對其它國家或地區更有底氣，更不會給台灣留一點面子。台灣的政黨和政治人物，無論在台上執政的，還是在野的，都念念有詞說要通過和美國溝通保護台灣的利益，要通過融入美國主導的西方體系與中國博弈，很多台灣人也在信息繭房裡也充斥這樣的幻想，但是囿於美台不對等關係，面對特朗普這樣以「美國優先」為行動價值的霸道總統，台灣怎麼溝通？拿什麼溝通？

2025年2月28日，美國華盛頓，圖為到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

看看特朗普是怎麼把烏克蘭吃乾抹淨後丟到一邊，又如何毫無顧忌地羞辱南非總統吧。台灣想通過抱美國大腿獲得作為一個相對獨立的政治實體的利益和尊嚴，但在美國的大腿是要用命來抱、用國家資源作為墊腳石來抱的。

特朗普眼裡，利益要靠實力捍衛，尊嚴僅存在於實力相當的對手之間，在不對等政治實體之間，只有強者的利益尊嚴和弱者的絕對服從。台灣根本就沒有資格和美國對弈，利益和尊嚴，在美國那裡一個也獲得不了。在現實政治中，拉馬福薩和澤連斯基還可以走進白宮，而對台灣總統，連華盛頓都是禁區。

台灣如果真想獲得利益和尊嚴，最好的辦法就是主動和中國大陸談判完成國家統一。中國視台灣為寶貝，是自己領土不可分割的一部分，是帶著感情來看台灣，不會像美國那樣把台灣當成一個可敲詐勒索，可當籌碼交易的棋子。

在談判完成統一的過程中，中國一定會釋出最大善意，最大程度保護台灣利益，甚至主動讓渡給台灣更多利益。統一談判中的台灣完全不用像現在這樣每年浪費大量金錢購買美國的二手武器，更不用把台積電掏空搬到美國去討好特朗普，以換得美國根本就不存在的安全保護。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

在一個統一的國家框架下，中國大陸少了一個被美國要挾的最關鍵棋子，實力也必然會比現在更大提升，在和美國的對抗博弈中可以更游刃有餘，更加果斷主動。台灣則不僅可以共享中國復興機遇，也不用再看美國臉色行事，利益和尊嚴可以得到更有效伸張和保護。在美國情知必然會失去台灣，中國必然會完成國家統一的大勢下，若台灣繼續執迷不悟，輸誠美國，不僅會被美國趁最後機會予取予求，把台灣吃乾榨盡，讓台灣臉面與尊嚴喪盡，還會招致中國大陸的懲罰，最後導致福祉受損，甚至上百年積累被戰火席捲一空。遺憾的是，這些赤裸裸的提醒，民進黨政府可能一句都聽不進去。