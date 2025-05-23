「壯王」藍天立落馬後　廣西宣布倒查十年非法採礦和涉重金屬污染

廣西壯族自治區政府主席藍天立上周被官方宣布任上落馬後，中共廣西黨委書記陳剛本週首次提出專項行動，倒查10年非法採礦和涉重金屬污染問題。受訪觀察人士分析，這項宣布表明藍天立可能還涉及有色金屬腐敗。



藍天立5月16日被通報落馬，成為2022年中共二十大以來、第二位任上被查的省級政府一把手。這名中共二十屆中央委員，也是近30年來第二名無緣全國人大或政協副國級領導人職務的廣西自治區政府主席。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



廣西壯族自治區政府主席藍天立上周被官方宣布任上落馬。（翻攝聯合早報）

據官媒《廣西日報》報道，陳剛星期二（5月20日）以組長身份主持自治區涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組會議，要求廣西全區把涉重金屬環境污染防治工作列為重大政治任務，以壯士斷腕勇氣徹底整改。

陳剛也首次提到非法採礦和涉重金屬污染問題倒查10年專項行動，要求精准問責、嚴肅追責，建立「一案五查」機制，查案件線索、偵辦過程、證據鏈、涉案財物、保護傘。

廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，藍天立的家鄉河池更有「中國有色金屬之鄉」之稱。河池、百色等地多年來因有色金屬無序開採，嚴重污染生態環境，引發中央政府關注。

藍天立的家鄉河池更有「中國有色金屬之鄉」之稱。（新華網）

藍天立的家鄉河池更有「中國有色金屬之鄉」之稱。（新華網）

藍天立2007年開始主政河池四年多，2011年底調離家鄉升任自治區政府副主席剛滿兩月，河池2012年初便發生全中國矚目的龍江河鎘（有毒的有色金屬）污染事件。

這起當時廣西最嚴重環境污染事件，最初因河中出現大量死魚而被揭露，最嚴重河段重金屬超標80倍，在下游的柳州引發民眾搶購瓶裝飲用水。

2012年初便發生全中國矚目的龍江河鎘（有毒的有色金屬）污染事件。（維基百科）

藍天立在2012年全國「兩會」上承認，龍江河鎘污染的直接原因是企業違法違規排放，政府監管上也存在問題。儘管廣西近年持續整改重金屬污染問題，但仍有不少短板。

中國生態環境部部長黃潤秋5月10日至11日南下督戰整治，在河池、百色、崇左調研重金屬污染防治工作，並在南寧主持召開座談會。藍天立便是在參與調研和座談會後在公眾視野消失，並在16日被宣佈落馬。

長期觀察地方政治的重慶市協和心理顧問事務所所長譚剛強，接受《聯合早報》採訪時說，藍天立案應與有色金屬腐敗有關，廣西高層宣佈倒查說明問題嚴重且根深蒂固。

譚剛強分析，有色金屬是現代很多高科技產品的原材料，在中國內外的公開和走私市場需求巨大，比煤礦石礦價值高出許多。貪官一般會讓親屬下屬分管負責這類盈利厚重的礦產資源，容易形成系統性腐敗。

鋼鐵及有色金屬是現代很多高科技產品的原材料。（路透社）

廣西近期加碼整治有色金屬腐敗；5月14日被通報落馬的「80後」、廣西北部灣國際港務集團副總經理潘料庭，也是一名有色金屬專家。

廣西今年5月初專門成立自治區涉重金屬環境安全隱患排查整治工作領導小組，由陳剛和藍天立共同擔任組長。廣西高層星期二首次公開領導小組架構，由六名省部級幹部任組長，負責督導檢查、責任追究、案件查辦等。

陳剛星期二在會上強調，深挖嚴查涉重金屬環境污染事件及背後的作風問題、腐敗問題，重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題，形成強大震懾力。

今年60歲的陳剛是二十屆中央委員，年初才從中共青海省委書記任上平調廣西，未滿半年即發起倒查專項行動。

現任中共政治局委員、中央組織部部長石泰峰（今年69歲），2019年10月從寧夏「一把手」平調內蒙古，隔年2月也曾對當地腐敗重災區煤炭領域掀起「倒查20年」專項整治，導致一大批官員落馬。

石泰峰（資料圖片）

譚剛強分析，陳剛調任廣西的起手式與石泰峰當年類似，可能是受命重點整治有色金屬腐敗，「（這是）塑造政績的絕好時機，一旦抓好業績很顯效，就能夠帶動他的仕途成長。」