廣西女學生失聯1周後遺體被尋獲　法醫確認為溺斃：排除刑事案

廣西百色一名女學生失聯一周後遺體被尋獲，法醫稱符合溺斃特徵，排除刑事案件。



李某某。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，有網民周二（5月6日）表示，廣西百色一名女生李某某自上周四（5月1日）起失聯。當地警方通過閉路電視畫面，確認李某某最後一次出現是在百色市右江區東筍路加油站附近，時間為5月1日中午12時左右，而她當日還曾與朋友、家人發過簡訊，其後便失去聯繫。

及至周三（5月7日），李某某被尋獲惟已死亡。廣西右江民族商業學校通報稱，經警方和相關部門全力搜尋，5月7日晚5時56分，在右江流域發現一具無生命體徵遺體，經家屬辨認確為失聯學生李某某。經法醫現場勘驗，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。

校方通報稱，經法醫現場勘驗，符合溺水死亡特徵，排除刑事案件。（廣西右江民族商業學校）

校方還表示，對李某某的不幸離世深感痛心與惋惜，自其失聯後，學校持續與家屬保持緊密溝通，並將全力配合相關部門開展後續工作。

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