奇葩！廣西男車尾綁一米巨魚兜風炫耀　警方籲勿模仿：會影響安全

大陸廣西省貴港市一名男子，日前在車尾綁了一條體長超過一米的大魚，沿街開車炫耀，引發路人側目，事發後警方認定是不良行為，已介入處理。



男子在車尾綁了一條大魚炫耀，引發路人側目。（鳳凰網）

綜合陸媒報導，根據多名網友發布的照片顯示，該男子駕駛一輛白色小轎車，車尾綁著一條超過一米的大魚，魚身隨車輛移動左右擺動，吸引不少民眾拍攝轉發。還有人表示：

「這位哥們肯定是特意裝起來『炫魚』，畢竟這麼大條魚，不拿來出街秀一圈，怎麼對得起自己？」



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有民眾透露，這名男子疑似為延長「炫魚」時間，故意在街上來回兜了3次，「他從早上開始就在開，後來我看到他還去加油站加了2次油。」還有民眾表示：

「我家小孩還以為是什麼巡遊節目，跑出去看熱鬧。」



而這起事件發生後，當地交警指出，在車輛尾部綁住大型物體並在道路行駛，屬於違規行為，「這樣做不僅可能影響後車視線，也存在安全疑慮。」已連繫這名男子處理，警方並呼籲民眾切勿模仿，「這是違反交通規則的行為，會影響安全駕駛。」至於這條被炫耀的大魚，有網友透露，事發後這條魚「已被車主吃掉了」。

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