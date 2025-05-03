廣西遊樂場跳樓機突「墜落兼起火」！遊客心有餘悸：我才剛下來
撰文：中天新聞網
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目前正值「五一」長假期間，但怎麼會這樣？廣西南寧一處遊樂園的自由落體設施，於5月1日驚傳冒出大火並竄出濃煙。
據《極目新聞》報道，5月1日傍晚，廣西南寧方特東盟神畫景區一個名為「太空飛梭」的自由落體設施傳出起火意外。有目擊者表示「剛坐完後下來就那樣了，幸好遊客都下來了，無人出事。」
5月2日上午10點多，有媒體致電南寧方特東盟神畫景區，工作人員表示，發生起火的自由落體設施當天已停止運行，但景區其他設施正常開放。
因為是五一假期的原因，景區客流十分大，「大門口排起了長隊，如果您現在來景區，至少要排半小時的隊。」
有媒體質疑，自由落體起火是不是因為遊客太多、使用太頻繁？對此工作人員表示，需要專業人員調查才能給出結論。
5月2日方特東盟神畫景區正式發佈回應，指出5月1日「太空飛梭」設施立架二層左側裝飾燈8.8米處，因為線路短路造成起火冒煙。所幸在28分鐘後現場明火就被撲滅，無人員受傷，也未對園區內其他設施造成影響。
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