專訪賴清德　讓櫻井翔捲入兩岸輿論戰

賴清德就任滿一周年前夕，台府迎來一名極其特殊的訪客——既不是外交官，也不是資深媒體記者，而是日本國民級偶像、男團「嵐」（Arashi）成員櫻井翔。櫻井翔此行並非單純參訪台灣府，而是帶著明確任務：與賴清德開展一次面對面專訪。



這場專訪是日本電視台（NTV）為紀念二戰結束80周年推出的專題節目《不能讓現在淪為戰前》的一環，聚焦「日本周邊有事」這一主題播出為期一周的特輯，從日本、台灣與中國大陸三方視角報道東亞地緣政治局勢。

櫻井翔此次是以新聞節目《NEWS ZERO》主播身份前往台灣，擔綱採訪重任。他介紹，這是賴清德首次接受海外電視媒體專訪，訪談內容在5月20日播出。

節目畫面裡，櫻井翔一見到賴清德，率先用中文打了個招呼並自我介紹。賴清德也笑著用中文回應：「認識你很久了，你在台灣非常受歡迎。」

在接下來長達一個半小時的專訪中，櫻井翔圍繞兩岸關係、大陸軍事威脅、台灣軍用無人機部署，以及台美和台日關係等多個議題進行提問。

5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

櫻井翔評價道：「讓我留下深刻印象的是，在一個半小時的專訪中，賴清德全程沒有看稿，在口譯員翻譯時還會和我保持視線交流，但我沒感受到壓迫感：當賴清德談到台日關係如同家人般珍貴時，他給我一種溫和的印象，但一提到與中國（大陸）的緊張局勢時，他的眼神變得銳利，動作也更有力，顯露出對中國（大陸）的高度警覺。」

他說：「我能明顯感受到，賴清德想借此向日本傳遞信息。」

除了與賴清德的專訪，櫻井翔5月20日還與台灣媒體記者共同出席賴清德就職一周年演說前的記者會，隨後走上街頭，採訪台灣年輕人對兵役延長至一年的看法。

這檔節目播出後收視率達8.8%，這在當前日本民眾普遍不看電視的當下已屬亮眼表現。

自2006年開播以來，《NEWS ZERO》一直是日本電視台深夜時段的代表性新聞節目。有別於傳統的硬新聞模式，該節目更傾向於以親民、尤其貼近年輕世代的語言與敘事方式，報道政治、社會及國際議題。

也正因這樣的定位，《NEWS ZERO》經常邀請像櫻井翔這類新生代的知名藝人擔任主持。他們不被稱為「新聞主播」，而是「信使」（Messenger）——不僅是播報新聞，更要從觀眾角度出發，成為可信賴的溝通橋樑。

有台媒分析，賴清德選在就職一周年之際接受《NEWS ZERO》專訪，而非接受日本放送協會（NHK）等傳統媒體的採訪，或許是看中櫻井翔及該節目在年輕族群中的影響力，借此向更廣泛、尤其是較少接觸政治新聞的日本年輕族群傳達理念與立場。

但Newtalk新聞網質疑，在如此關鍵的就職周年記者會上，賴清德本應優先回應更多台灣內部的重要政治議題，但他卻選擇給予特定外媒專訪機會，甚至壓縮台灣媒體的採訪空間，令人不解。

還有媒體記者在臉書發文揶揄櫻井翔的身形「像一根甜不辣」，甚至戲言「梳中分（賴清德髮型）就可以專訪總統」。這則貼文引發爭議後被刪除，記者也就此公開致歉。

藝人不該碰政治？

無論如何，櫻井翔這次卸下偶像包袱，以專業、嚴肅的姿態踏足藝人通常避而遠之的政治議題，實屬罕見。

不少台灣網民讚賞櫻井翔親赴台灣採訪，提升了台灣在國際社會的能見度；但也有國民黨和民眾黨支持者質疑，缺乏媒體經驗的櫻井翔是如何獲得專訪賴清德的機會，並懷疑他可能淪為民進黨政府的「外宣」工具，「作為有社會影響力的藝人，還是別碰政治比較好」。

中國大陸網民則批評櫻井翔「為台獨背書」，認為「一個日本藝人不該對兩岸事務指手畫腳」。還有內地網民呼籲抵制他所在的團體「嵐」繼續在中國大陸發展，「做夢也別想在鳥巢開演唱會」。

但也有內地網民認為，櫻井翔只是作為新聞人採訪賴清德，採訪誰不代表他個人的立場。

櫻井翔（IG@sho.sakurai_official）

現年43歲的櫻井翔是日本國民男團「嵐」的核心成員，還是日本慶應大學經濟系的高材生。有別於其他日本偶像，櫻井翔不止活躍於演唱會和綜藝節目，從廣播、電視劇到舞台劇，他都積極參與，可謂「斜杠藝人」。

2006年起，櫻井翔跨界加入日本電視台《NEWS ZERO》，擔任星期一時段的新聞主播，至今已有18年。

櫻井翔對社會和國際議題的關心由來已久。作為主播，他曾在2008年赴北京奧運會現場採訪，2010年還親赴莫斯科專訪蘇聯前領導人戈爾巴喬夫。他還曾深入阿富汗、柬埔寨以及東日本大地震災區進行現場報道，今年初更遠赴非洲加納旅居，記錄當地社會民情。

櫻井翔對國際議題的關注，確實讓他在眾多日本偶像中獨樹一幟。

然而這一次，櫻井翔涉足的是極其複雜的兩岸議題，而且選在一個格外敏感的時間點，即賴清德就任總統一周年之際進行專訪。在台海局勢緊張、台灣內部藍綠白陣營嚴重對立的背景下，這場專訪難免被外界解讀為以日本藝人身份對民進黨政府立場的某種背書。

5月20日，賴清德發表執政周年談話。（台灣總統府）

即使櫻井翔擁有比台灣藝人更大的言論迴旋空間，且盡力保持中立、如實呈現自己所見所感，都難免會被捲入特定政治立場的爭論中。

畢竟，在這樣高度政治化的輿論氛圍下，哪怕只是一次採訪、一段報道，甚至一個提問的角度，都可能被放大為立場表態，甚至被劃分陣營。作為一名來自日本的「信使」，櫻井翔在台灣的採訪任務，恐怕遠比他想像的更為艱難與複雜。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

