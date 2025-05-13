特朗普突稱「統一與和平有利」惹疑　美國務院與台官方急滅火

美國總統特朗普5月12日在白宮記者會上談及中美貿易談判時，突然表示中國願意全面開放市場，「對統一與和平非常有利」。此番言論引發外界聯想與關注，尤其台灣問題是否被納入討論。美國國務院當晚回應強調，特朗普發言明顯是針對中美貿易關係，台總統府與外交部今（13）日緊急對外回應，稱中美談判過程中並沒有觸及台灣。



台媒《中央社》報道，特朗普在記者會上提及中國同意取消所有非貨幣壁壘，並稱「已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利」。但特朗普並未具體說明「統一」一詞所指為何。

特朗普突如其來的說法引起台灣方面高度重視，美國國務院一名發言人12日當晚回應《中央社》表示，美國對台政策數十年來保持一致，歷經多屆政府均未改變。發言人指出，台海和平與穩定是美國持久利益，美方反對任何一方片面改變現狀，並期待兩岸分歧以不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決。至於貿易談判內容，國務院建議向美國貿易代表署及商務部查詢。

對於特朗普「統一與和平」的說法，台府發言人郭雅慧13日表示，美國國務院已經澄清，稱特朗普的發言是說明中美貿易關係，無涉台灣，就台灣官方理解，中美貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。台灣外交部發言人蕭光偉同步對外表示，美方已經清楚說明特朗普談話是針對中美貿易，而非涉及台灣。蕭光偉強調，「據我們瞭解，美中談判過程中並沒有觸及台灣」，並指出美國務院也已明確表態，美方仍堅持台海和平穩定的重要性，反對任何一方以武力片面改變現狀，美國對台政策未變。