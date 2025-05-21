持有143萬個「特朗普幣」　孫宇晨宣布將出席美國總統晚宴

內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）去年曾在國際拍賣行蘇富比以620萬美元（約4800萬港元）投得一根由灰色膠紙貼在牆上的香蕉引起哄動。近日他再度走入公眾視野，他周二（20日）確認將以「特朗普迷因幣」第一大持有人的身份，出席美國總統特朗普（Donald Trump）的晚宴。



1月18日，特朗普宣布推出個人Meme幣（迷因幣）「特朗普幣」（$TRUMP），價格甫一上線即被爆炒，市值迅速飆升至數十億美元。4月23日，特朗普宣布將邀請買入「特朗普幣」最多的前220人，在5月22日參加晚宴。晚宴將在特朗普位於華盛頓郊外的高爾夫俱樂部舉辦，宣傳文案稱其為「值得銘記的夜晚」。

前25名買家次日將受到特朗普特別接待並參觀白宮。要擠進前25名，只需要在活動期間平均持有約17萬個「特朗普幣」。作為參加特朗普晚宴的門檻，第220名參與者在活動期間日均持有4196個「特朗普幣」。

最新榜單顯示，現時孫宇晨持有共超過143萬個「特朗普幣」，按照最新價值約1967萬美元（約1.54億港元），是「榜一大哥」。周二，孫宇晨在社交媒體上，對主辦方的邀請表示感謝，並指自己將作為「特朗普總統的頭號粉絲」參加上述盛大晚宴。

孫宇晨宣布參加晚宴。（X）

34歲的孫宇晨出生於中國青海省。雖然他本科畢業於北京大學歷史系，碩士畢業於賓夕法尼亞大學東亞研究專業，但他卻成爲了一名加密貨幣投資者，2017年創辦了波場幣，是首批誕生於中國的加密貨幣，更入選福布斯中國30歲以下精英榜。福布斯網站數據顯示，孫宇晨的身家約為85億美元（約665億港元），位列全球富豪榜第368位。

2019年6月，孫宇晨宣布以破紀錄的456.8萬美元（約3552萬港元）成功投得巴菲特20周年慈善午宴。可是，同年7月，他卻宣佈因患上突發腎結石而需取消與巴菲特的午宴。他事後發表道歉信，承認自己過度行銷、熱衷炒作巴菲特午餐。

最終於2020年1月，孫宇晨和一批加密貨幣項目的同伴在美國奧馬哈一個私人鄉村俱樂部與巴菲特共進晚餐。晚餐持續逾3小時，他們交流了比特幣、特斯拉等話題。晚餐費用由巴菲特支付，大約花費500美元（約3900港元）。孫宇晨在席間贈送給巴菲特一個帶有加密貨幣的手機，並稱巴菲特已經擁有加密貨幣。

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Speed與孫宇晨（右）合照，意外惹起關注。（X@justinsuntron）

孫宇晨去年11月20日通過電話斥620萬美元拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

孫宇晨去年還以620萬美元（約4822萬港元）投得一條由灰色膠紙貼在牆上的香蕉，該「香蕉」其實是意大利著名藝術家Maurizio Cattelan的作品《Comedian》。他其後指，該香蕉形同NFT（非同質化代幣）一樣，屬於無形的IP（知識產權）產品而非實體，其後在記者會當場吃掉香蕉，大讚「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」