中國製造2025升級版：優先發展晶片製造設備等關鍵技術

中國政府據報正討論制定一項新的製造業發展計劃，接替今年收官的「中國製造2025」計劃。新計劃的要點包括優先發展晶片製造設備等關鍵技術。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



2025年1月7日，美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas），中國製造的電動車極氪（Zeekr）在年度消費性電子展CES 2025上展出。（Reuters）

受訪學者認為，製造業關係到就業和國家安全，也是中美博弈下中國的重要支撐；中國會緊抓這一優勢，把製造業升級作為長期戰略。

中國在2015年提出「中國製造2025」計劃。彭博社星期一（5月26日）引述多位知情人士報道，北京正在起草這個計劃的新版本，但不會沿用類似命名方式，以避免招致西方國家批評。

今年也是中國「十四五」（2021年至2025年）規劃最後一年。彭博社報道指出，下一個「十五五」（2026年至2030年）規劃制定者希望在中長期內，將製造業佔國內生產總值（GDP）比重維持在穩定水平。製造業目前佔中國經濟總量約四分之一。

知情人士透露，官員們仍在探討是否要在「十五五」規劃中設定消費佔GDP比重的目標，但由於擔心缺乏有效工具來刺激家庭支出，有關部門目前傾向於不為此設置量化目標。

報道認為，儘管美國批評中國製造太多、國內消費太少，造成貿易不平衡，但當前北京動向表明，中國將延續這一戰略。美國希望和中國合作推動經濟再平衡的努力，可能難以奏效。

「中國製造2025」。（資料圖片／視覺中國）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》訪問時說，製造業實力是中國在中美博弈中的重要支撐和底氣，中國不會跟著美國節奏「再平衡」，而是會緊緊抓住製造業優勢做大做強，走向高端。

顧清揚認為，未來10年中國的核心戰略是科技引領的製造業升級。「新計劃將與『中國製造2025』有顯著不同，更強調高精尖、應對美國科技圍堵的重點領域，如晶片和人工智能等，也會更前瞻」。

他也說：「消費比重提升是經濟發展自然帶來的結果，而不是一個戰略目標。只靠拉動消費，不足以支撐中國實現強軍、經濟自主或突破關鍵技術卡脖子的問題。」

美國智庫大西洋理事會研究員宋文笛受訪時指出，製造業是中國就業市場的關鍵，同時也對安全構成影響。中國正努力避免地緣政治因素對其供應鏈造成干擾，因此要提升製造業自給自足的能力。「中國面對可能升級的科技封鎖，自主創新將是新規劃的關鍵詞。」

宋文笛預計，北京將繼續加大刺激內需的政策力度，同時強調全球南方國家的重要性，以降低對美依賴、實現市場多元化。

「中國製造2025」在美國總統特朗普的第一任期引發美歐國家針對，並在2018年成為中美貿易戰導火索之一。顧清揚說，新計劃不會沿用原名，但本質上仍是強化科技引領的製造業，「這也不是秘密」。

中共總書記習近平上周在河南洛陽考察時說，中國堅持發展實業並成為世界製造業第一大國。「這條路走對了。我們要繼續把製造業搞好，堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。」