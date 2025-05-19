中國製造2025｜驗收前夕殲-10C表現引關注 台學者：已是製造強國
《中國製造2025》為2015到2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域。這十年國際局勢瞬息萬變，中美關稅戰下《中國製造2025》默默迎來了十年。不同於外媒的肯定，中國官方到媒體卻是十分低調，而這張答卷究竟完成了多少呢？
《香港01》採訪海潮智庫研究員、香港理工大學助理教授李鎮邦，他認為如果就達成《中國製造2025》設定的目標而言，已經是100分滿分的高分，「甚至是超過，在新能源汽車、軌道交通如中國高鐵這些領域我覺得是超標的」。
李鎮邦解釋，《中國製造2025》綱領共有三個步驟，當時設定的2025目標是躋身世界製造強國行列，他認為若單看這點，目標已經完全達成，「現在討論的不再是中國是不是世界製造強國，而是中國是不是世界第一製造強國。」
李鎮邦指出十大領域中國的AI、機械人和新能源車的表現都很出色，但他要近期特別關注許多人忽略的生物醫藥領域。他指出，最近有很多中國的新興藥企，李鎮邦提到，要評價這個領域的門檻比較高，許多人用很多傳統製藥的觀點去評價，但中國的新興製藥其實成長非常驚人，「這是一直被外界所忽略的。」
半導體領域有所不足 台學者：2027年就有機會追趕上
提到《中國製造2025》的短板，李鎮邦則認為半導體領域確實相對其他領域較不足，但他認為這並非無法追趕。他提醒大家應該關注，與華為關係密切的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）。此前有報道指，新凱來是深圳國資委所有，目前正尋求首輪融資28億美元。
路透社引述知情人士透露，該公司由深圳市政府控股，預計募資案將於未來數周內完成。有消息稱，深圳市政府正考慮出售新凱來旗下一子公司約25%的股份，且對該公司的估值約為110億美元，已成為中國半導體設備業的新星。
李鎮邦指出，過去半導體產業是高度仰賴國際分工，但現在這樣的分工已然被破壞，中國在光刻機等設備被禁止的情況下，反而開始自立自強，「在不斷有國產的新設備湧現的情況下，現在已經我自己可以認為，可能2027年就基本可以趕上這個差距了。」
中國製造是對全世界的威脅？ 學者：第三世界國家有機會逆天改命
針對美國視《中國製造2025》為技術追趕和市場主導的威脅，李鎮邦認為，中國的製造業不是要追求像過去美國式的獨佔市場後，把所有的收益壟斷，而是要加入「構建人類命運共同體」一起來看，長遠來說可以增加許多地區人民的福祉，他們能夠在市場上選擇中國科技產品，用相對便宜的價格買到例如新能源車等商品。
李鎮邦分析，過去長期以來美國只給這些第三世界國家金錢，但是從來不提供任何基礎設施；但中國包括助力非洲的光伏和新能源的建設，將這些融入一帶一路經濟體，提升其他國家的基礎建設，幫助這些第三世界國家邁入現代化，「等於給了這些國家逆天改命的機會」。
德國4.0走到哪裡？ 學者：歐洲缺乏穩定能源和地緣政治
值得關注的是在「中國製造2025」提出之前，全球老牌工業國家早已開始布局自己的製造新時代。其中，德國在2013年推出了「工業4.0」計劃，聚焦「智能生產系統（Cyber-Physical Systems）」，以高度自動化打破生產壁壘；日本制定了「物聯網與機器人戰略」，不過這些計劃都未如《中國製造2025》獲得如此廣泛的關注。
李鎮邦笑言．道理很簡單，因為德國和日本分別遇到問題。他舉例德國的化工企業巴斯夫（BSF）需要的是穩定的能源和穩定的地緣政治，「那這個恰恰就是現在歐洲兩項完全缺乏。在俄烏戰爭打開前的時候，德國可以從俄羅斯進口非常便宜的天然氣，然後非常便宜的石化原料，這些化工產業是高度仰賴這個的。但俄烏戰爭以後，首先受創最重的是德國。」
另外，德國過度注重發展新能源，把發電仰賴相對不穩定的風電和太陽能上面，「那基本上對你的工業就是一個完全致命性的一個決策。」日本方面，李鎮邦則分析，日本則有先天條件的限制加上老齡化問題太嚴重，「對發展工業來說非常不利。」
另外，李鎮邦也特別提及近日印巴衝突中殲-10C的表現。巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機。 伊沙克·達爾又稱，殲-10C是在與中國合作下獲得的戰機。
印巴衝突 ｜擊落3架法製陣風戰機 殲-10C重新定義全球軍事力量？
李鎮邦表示，「事情正好發生在中國製造提出的（2015年5月8日）前，我覺得是中國製造在全世界揚眉吐氣的一天，非常巧合的時間點」，李鎮邦認為，這是對中國製造2025最好的一個呼應。
中美關稅戰僅短期影響 台學者：對未來中國經濟感到樂觀
中美在日內瓦達成關稅互降協議後，雙方同意暫時停火90天，外界解讀為中美貿易戰出現「喘息期」，但未來局勢仍不穩定。
李鎮邦分析，要理解關稅問題，要先認清楚現在這個關稅到底它的目的是什麼？「他這個打關稅他是真的是要讓製造業回來嗎？還是要解決其他的問題？那從我的角度來看，其實這個打關稅完全不是因為所謂的製造業什麼的，其實唯一的目的，終極核心的目的是維持美元霸權。」
李鎮邦認為，打關稅戰的目的並不在於所謂的這個要爭奪製造業，而是希望中國大陸能夠像2008年美國金融危機以後。再來支持這個美元霸權，「美國的人工加上它的稅，加上所有的社會福利。一個人工最起碼是中國這個人工的十倍以上的情況，你要在美國搞這個製造業回流，這個只要腦袋清楚了都不可能會去幹這個事情，所以這是我認爲美國唯一的目的。」
他認為關稅戰短期會造成經濟波動，但長期不會有太多的影響，「雖然現在經濟還是在所謂的低點，房地產市場還是沒有特別的這個起色的情況下面，你可以注意到幾個，比如說這個社會融資，還有整個社會總體消費其實都已經在起來了」，李鎮邦分析，「今年剛過去的這個五一假期，其實消費情況已經相當接近2019年的一個情況。所以總體來看，整個中國內循環起來是非常可觀的。」