中國製造2025｜驗收前夕殲-10C表現引關注　台學者：已是製造強國

《中國製造2025》為2015到2025年中國製造業的發展謀劃五大工程、九項戰略與十大領域。這十年國際局勢瞬息萬變，中美關稅戰下《中國製造2025》默默迎來了十年。不同於外媒的肯定，中國官方到媒體卻是十分低調，而這張答卷究竟完成了多少呢？



《香港01》採訪海潮智庫研究員、香港理工大學助理教授李鎮邦，他認為如果就達成《中國製造2025》設定的目標而言，已經是100分滿分的高分，「甚至是超過，在新能源汽車、軌道交通如中國高鐵這些領域我覺得是超標的」。



李鎮邦解釋，《中國製造2025》綱領共有三個步驟，當時設定的2025目標是躋身世界製造強國行列，他認為若單看這點，目標已經完全達成，「現在討論的不再是中國是不是世界製造強國，而是中國是不是世界第一製造強國。」

「中國製造2025」戰略規劃的目標是，在2025年邁入製造強國行列，最終在2049年成為製造強國前列。（資料圖片／視覺中國）

李鎮邦指出十大領域中國的AI、機械人和新能源車的表現都很出色，但他要近期特別關注許多人忽略的生物醫藥領域。他指出，最近有很多中國的新興藥企，李鎮邦提到，要評價這個領域的門檻比較高，許多人用很多傳統製藥的觀點去評價，但中國的新興製藥其實成長非常驚人，「這是一直被外界所忽略的。」

海潮智庫研究員、香港理工大學助理教授李鎮邦。（香港理工大學官網）

半導體領域有所不足 台學者：2027年就有機會追趕上

提到《中國製造2025》的短板，李鎮邦則認為半導體領域確實相對其他領域較不足，但他認為這並非無法追趕。他提醒大家應該關注，與華為關係密切的中國半導體設備製造商新凱來（SiCarrier）。此前有報道指，新凱來是深圳國資委所有，目前正尋求首輪融資28億美元。

路透社引述知情人士透露，該公司由深圳市政府控股，預計募資案將於未來數周內完成。有消息稱，深圳市政府正考慮出售新凱來旗下一子公司約25%的股份，且對該公司的估值約為110億美元，已成為中國半導體設備業的新星。

李鎮邦指出，過去半導體產業是高度仰賴國際分工，但現在這樣的分工已然被破壞，中國在光刻機等設備被禁止的情況下，反而開始自立自強，「在不斷有國產的新設備湧現的情況下，現在已經我自己可以認為，可能2027年就基本可以趕上這個差距了。」

與華為關係密切的中國半導體設備製造商新凱來引發全球關注。（網絡圖片）

中國製造是對全世界的威脅？ 學者：第三世界國家有機會逆天改命

針對美國視《中國製造2025》為技術追趕和市場主導的威脅，李鎮邦認為，中國的製造業不是要追求像過去美國式的獨佔市場後，把所有的收益壟斷，而是要加入「構建人類命運共同體」一起來看，長遠來說可以增加許多地區人民的福祉，他們能夠在市場上選擇中國科技產品，用相對便宜的價格買到例如新能源車等商品。

李鎮邦分析，過去長期以來美國只給這些第三世界國家金錢，但是從來不提供任何基礎設施；但中國包括助力非洲的光伏和新能源的建設，將這些融入一帶一路經濟體，提升其他國家的基礎建設，幫助這些第三世界國家邁入現代化，「等於給了這些國家逆天改命的機會」。

2024年9月4日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會晤出席中非合作論壇北京峰會的加蓬總統恩圭馬（新華社）

中非合作論壇峰會2024年9月4日舉行，圖為多位小朋友9月1日在北京機場手持中國國旗與非洲多哥（Togo）國旗，迎接領導人到訪（Pool via REUTERS）

德國4.0走到哪裡？ 學者：歐洲缺乏穩定能源和地緣政治

值得關注的是在「中國製造2025」提出之前，全球老牌工業國家早已開始布局自己的製造新時代。其中，德國在2013年推出了「工業4.0」計劃，聚焦「智能生產系統（Cyber-Physical Systems）」，以高度自動化打破生產壁壘；日本制定了「物聯網與機器人戰略」，不過這些計劃都未如《中國製造2025》獲得如此廣泛的關注。

李鎮邦笑言．道理很簡單，因為德國和日本分別遇到問題。他舉例德國的化工企業巴斯夫（BSF）需要的是穩定的能源和穩定的地緣政治，「那這個恰恰就是現在歐洲兩項完全缺乏。在俄烏戰爭打開前的時候，德國可以從俄羅斯進口非常便宜的天然氣，然後非常便宜的石化原料，這些化工產業是高度仰賴這個的。但俄烏戰爭以後，首先受創最重的是德國。」

另外，德國過度注重發展新能源，把發電仰賴相對不穩定的風電和太陽能上面，「那基本上對你的工業就是一個完全致命性的一個決策。」日本方面，李鎮邦則分析，日本則有先天條件的限制加上老齡化問題太嚴重，「對發展工業來說非常不利。」

另外，李鎮邦也特別提及近日印巴衝突中殲-10C的表現。巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲-10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機。 伊沙克·達爾又稱，殲-10C是在與中國合作下獲得的戰機。

印巴衝突 ｜擊落3架法製陣風戰機 殲-10C重新定義全球軍事力量？

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李鎮邦表示，「事情正好發生在中國製造提出的（2015年5月8日）前，我覺得是中國製造在全世界揚眉吐氣的一天，非常巧合的時間點」，李鎮邦認為，這是對中國製造2025最好的一個呼應。

中美關稅戰僅短期影響 台學者：對未來中國經濟感到樂觀

中美在日內瓦達成關稅互降協議後，雙方同意暫時停火90天，外界解讀為中美貿易戰出現「喘息期」，但未來局勢仍不穩定。

李鎮邦分析，要理解關稅問題，要先認清楚現在這個關稅到底它的目的是什麼？「他這個打關稅他是真的是要讓製造業回來嗎？還是要解決其他的問題？那從我的角度來看，其實這個打關稅完全不是因為所謂的製造業什麼的，其實唯一的目的，終極核心的目的是維持美元霸權。」

美元霸權。（路透社）

李鎮邦認為，打關稅戰的目的並不在於所謂的這個要爭奪製造業，而是希望中國大陸能夠像2008年美國金融危機以後。再來支持這個美元霸權，「美國的人工加上它的稅，加上所有的社會福利。一個人工最起碼是中國這個人工的十倍以上的情況，你要在美國搞這個製造業回流，這個只要腦袋清楚了都不可能會去幹這個事情，所以這是我認爲美國唯一的目的。」

他認為關稅戰短期會造成經濟波動，但長期不會有太多的影響，「雖然現在經濟還是在所謂的低點，房地產市場還是沒有特別的這個起色的情況下面，你可以注意到幾個，比如說這個社會融資，還有整個社會總體消費其實都已經在起來了」，李鎮邦分析，「今年剛過去的這個五一假期，其實消費情況已經相當接近2019年的一個情況。所以總體來看，整個中國內循環起來是非常可觀的。」