中國製造2025｜高端造船「超日趕韓」——20年躍進改變全球海格局

《中國製造2025》明確要求大力發展的十大領域之中，其中一個最能凸顯中美製造業差距、引起美國猜忌的工業領域必然是高端技術船舶與海洋工程裝備。儘管中國造船業過去十年在巿佔率突飛猛進，搶佔各種大小船類的巿場，甚至在高端船舶製造達至「超日趕韓」的局面，但亦惹來美方的狙擊——美國近日公布「301」調查結果，針對中國航運企業及中國船舶徵收「停靠費」。



就中國整體造船業，以噸位計算，中國在2000年僅佔全球5%的份額，經過20多年，如今已增加到掌握超過一半的市場。2024年在新造船的訂單量方面，中國壟斷了70%。有學術研究估算，2006至2013年間，中國政府對造船業的補貼總額高達910億美元（約7,105億港元），佔該段時期產業總收入的46%。這些措施直接使中國造船業在全球市場佔比增加了約 42%。到2018年，中國造船業手持訂單量正式超越韓國，登上全球第一。

2000-2004年中國（紅色）、日本（深藍色）、韓國（淺藍色）及全球其他地區（黃色）商用船產量（噸位計）比率。（CSIS）

事實上，不只是在《中國製造2025》，造船業及海洋技術業早已多次被國家綱領中被提及，自2003年以來，中國已發布了至少25個涉及船舶製造業的國家級規劃，歷屆的五年規劃都包含促進造船業發展的指示。而中國造船廠亦轉向高端船舶製造，也即是所謂的高附加值船舶（High value-added ship）。

不論是領頭的央企「中國船舶集團」還是其他的私營船廠，近年都密密交付新船及刷新記錄。以巨型集裝箱船為例，由21,000箱，再到23,000箱，再到今年4月正式交付的24,000箱——可一次過承載22萬噸貨，24,000個左右集裝箱堆疊起來高度相當於25層樓，並採用液化天然氣作驅動燃料，單次航次續航二萬海里。而且船越造越大的同時，建造周期也在縮短。

載有中國建造的4台全球最大雙箱樑起重機的荷蘭籍「巴芬」輪，在長江引航中心南通引航站4名引航員的引領下，緩緩離開碼頭，駛往美國東海岸第二大集裝箱港口——薩凡納港。（央視）

中國船舶集團的業績顯示，2024年上半年，新接訂單中綠色船型佔比逾50%，中高端船型佔比逾70%；旗下的江南造船、滬東中華、外高橋造船三家船廠完工交船38艘、經營接單65艘，中高端船型佔比達到90%以上。

航母、大型液化天然氣（LNG）運輸船，以及大型郵輪，被喻為造船工業「皇冠上的三顆明珠」。先說LNG船，由於能夠在攝氏零下163度超低溫下運輸液化天然氣，乃世上最難建造的船型之一，其售價也持續破頂。韓國作為高附加價船隻的第一大產國，LNG船是產業的一大支柱，巿佔超過七成。但中國給韓國船廠帶來的壓力已經迫近，單計LNG船，中國造船商的訂單份額已從2021年的8%躍升至2022年的30%，增幅相當驚人。

事實上，中國在2008年才交付了第一艘自主建造的大型LNG運輸船——「大鵬昊」輪，到了去年8月10日，大鵬系列的三艘LNG運輸船順利交付了第800船貨，總計約5,200萬噸LNG。去年9月9日，中國船舶集團旗下滬東中華與卡塔爾能源公司簽下了一批新訂單——6艘全球最大27.1萬立方公尺超大型LNG船。至今，卡塔爾能源公司已在滬東中華下單36艘LNG船，以載氣量計，滬東中華LNG訂單首次躍升至全球各船廠之首。

高端船舶技術跟韓國差距收窄

另一方面是郵輪。中國國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」2023年11月正式命名交付，並在2024年1月1日開啟商業首航，而預計第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」將會於2026年底完成交付。

儘管中國算是再摘下了一顆皇冠上的明珠，但中國目前不具備郵輪產業鏈，就以「愛達·魔都號」來說，很多重要的系統和設備都是來自外國供應商，只有30%來自國內供應商，可見仍使用較高比例的外國技術，例如自動化及控制系統、閥門控制系統、導航系統、低位照明及駕駛室控制台都是由芬蘭企業Wartsila提供，動力推進系統則來是瑞典瑞士公司ABB。

但「愛達·魔都號」的成功啟航亦啟示着中國希望構建全產業鏈能力，實現自主設計、建造及運營。

到最後一顆明珠——航空母艦。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）去年以參議員身份發表的《中國製造的世界》報告亦指出，在去年5月，中國人民解放軍海軍開始對福建號航空母艦進行海試，是中國第三艘航空母艦，也是中國第一艘自行設計建造、第一艘使用彈射器的航空母艦；報道又引述消息指，中國海軍還在建造一艘用於固定翼無人機的小型航母，這將是世界上第一艘。

中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦福建號。（翻攝自騰訊網）

2024年5月1日，國產第三艘航空母艦福建號出海開展首次航行試驗。（央視截圖）

報告強調，中國雖展示了建造這些尖端船舶的能力，但不意味着其整個造船業都是尖端的。例如，福建號並非核動力航空母艦（儘管中國海軍擁有大量核動力攻擊潛艦），其升降機和彈射器的數量也比美國海軍的福特級航空母艦少。

然而，美國亦早已注意到中國「軍民融合」（MCF）戰略在海軍造艦所發揮的助力。美國智庫CSIS今年3月發表的報告《艦船之戰：對抗中國軍民兩用造船帝國》（Ship Wars: Confronting China’a Dual-Use Shipbuilding Empire），便正是強調中國利用軍民兩用資源來支持建造海軍艦艇，並舉例指上海長興島與廣州龍穴島的造船設施，不僅能生產全球最大級別的貨輪，也同時能建造中國海軍現役驅逐艦與登陸艦。

CSIS今年發表的報告估計，中國解放軍（紅線）海軍艦艇數目於2015年左右超越美國海軍（藍線）。（CSIS）

無可否認，中國造船業的產能和技術在過去20年是飛躍式成長，不在商船數量及噸位勢將超越全球對手，中國海軍船艦數目近年亦已超越了美國，逐漸改變全球海權格局。

海洋工程裝備：巿佔連續7年居世界首位

要評價高端造船業在「中國製造2025」的完成程度，不只可以說是全部達標，更說得上部分超符預期，助中國造船業在本世紀取得飛躍式進步。但不要忘記，在這個領域還有海洋工程裝備這一環。根據官方文件，這些包括深海探測裝備、海洋油氣資源開發裝備（如鑽井平台、半潛式鑽井平台、鑽井船、浮式生產儲卸裝罝）、海洋資源開裝置、海上作業保障裝備等；還有深海空間站、海洋大型浮式結構物；試驗檢測平台等。

「十四五」規劃明確提出「發展高技術船舶與海洋工程裝備，突破深遠海裝備關鍵技術」，工信部要求到2025年，高技術船舶佔比提升至40%，海洋工程裝備國際市場份額保持25%以上。

去年８月，中國海洋工程諮詢協會發布的《2023中國海洋工程年報》顯示，全國新增海洋工程數量、用海面積、投資額均實現大幅增長。2023年，全國新增海洋工數量達1,038項，比前一年增加345項，年增近五成，其中以海洋漁業設施工程新增數量最多。新增海洋工程投資金額達9,885億元人民幣，較去年成長16.13%。

有內地海事專家指，中國的海工裝備市場已形成一定規模，涵蓋海洋工程船、石油鑽井平台、離岸風電安裝船、海洋工程重吊船、海洋平台供應船等多個領域。中國船舶工業協會的數據顯示，全球對離岸風電安裝船的需求顯著增長，中國製造商已獲得近90％的訂單。

2025年2月26日，江蘇南通，中國自主研發的第四代海洋工程安裝船「志高號」與「志遠號」順利竣工，中國在離岸風電安裝領域取得了重大突破。

振華重工啟東海洋工程公司副總陳新華表示，從產品結構來看，中國海洋裝備市場多元化程度高，能夠滿足不同領域、不同水深的海洋資源開發需求。他預計，重吊船、海工支援船等輔助船舶今年的使用率和市場需求都將很高。這些船舶的主要用途並非航行，而是海上作業和服務，但對海事發揮越來越重要的作用。

今年2月，中國研發的第四代海洋工程安裝船順利竣工——可以一次性吊起3600噸風電設備的「志高號」可以矗立在70米水深的海域作業，正是最新一代海工裝備的例子。中國船舶工業協會數據顯示，中國2024年新承接各類海洋工程裝備108艘、金額約186億美元，佔全球巿場份額69.4%，已連續7年居首。