彭博：北京擬推新版中國製造計劃 晶片成焦點、不再強調「2035」
《彭博社》5月26日引述知情人士報道指出，儘管西方國家長期批評北京的產業政策導致全球貿易失衡，但在「中國製造2025」即將邁入最後階段之際，中國政府已著手擬定新版產業發展總體規劃，鎖定未來十年的科技自主與高科技製造領域，計劃重點將優先支持晶片等關鍵技術的生產。
報道稱，這份接續計劃將聚焦於半導體製造等核心技術與設備，但為降低西方國家可能的政治壓力，計劃名稱可能不會沿用「中國製造2035」之名。一名知情人士透露，中國政府的目標是「在中長期內維持製造業佔GDP的比重基本穩定」，目前製造業約佔中國GDP四分之一。
報道指出，在美國大力推動製造業回流的背景下，加上中國自身經濟結構正面臨再平衡的壓力，北京希望繼續強化其先進製造能力，以應對日益複雜的外部環境挑戰。
此外，中國正在制定自2026年起實施的「十五五」規劃。知情人士表示，官員目前尚未決定是否將「提高消費佔GDP比重」納入為明確目標，主因是「當前拉動消費缺乏有效著力點」，導致官方傾向不設立量化指標。報道指出，相關計劃細節尚未完全定案。
報道分析指出，中國官方一方面力求維持製造業比重，一方面對於設定消費成長目標態度謹慎，反映出決策者或將把更多政策資源投入科技創新，以因應未來五年潛在的外部壓力。尤其在美國總統特朗普高舉再工業化大旗的情況下，中國對保持自身製造實力的緊迫感可能進一步上升。
2015年中國曾正式發布「中國製造2025」規劃，列出十大重點發展產業，包括造船、太空、汽車、半導體、太陽能光電、高鐵、新材料、醫藥、機器人與農業機械等。該計劃並提出「三步走」戰略，力圖於2025年成為「製造強國」，至2035年達到中等水準，並於2049年進入全球製造強國前列。
《日經新聞》指出，過去十年間，中國在多個重點領域實現突破，例如造船業承攬全球約七成新船訂單；純電動車全球每售出兩輛，就有一輛是中國品牌；太陽能光電的全球市佔率更高達八成。
然而，中國在高科技產業的迅速擴張也引發美國高度關切。《彭博社》指出，美國現任國務卿魯比奧早於擔任參議員期間，即持續關注「中國製造2025」，更在去年曾參議員任內發表一份名為「中國打造的世界」的報告，警告美國必須緊急重振本國製造業，並「實施強而有力的貿易壁壘，以應對中國產品的挑戰」。