彭博：北京擬推新版中國製造計劃　晶片成焦點、不再強調「2035」

《彭博社》5月26日引述知情人士報道指出，儘管西方國家長期批評北京的產業政策導致全球貿易失衡，但在「中國製造2025」即將邁入最後階段之際，中國政府已著手擬定新版產業發展總體規劃，鎖定未來十年的科技自主與高科技製造領域，計劃重點將優先支持晶片等關鍵技術的生產。



報道稱，這份接續計劃將聚焦於半導體製造等核心技術與設備，但為降低西方國家可能的政治壓力，計劃名稱可能不會沿用「中國製造2035」之名。一名知情人士透露，中國政府的目標是「在中長期內維持製造業佔GDP的比重基本穩定」，目前製造業約佔中國GDP四分之一。

報道指出，在美國大力推動製造業回流的背景下，加上中國自身經濟結構正面臨再平衡的壓力，北京希望繼續強化其先進製造能力，以應對日益複雜的外部環境挑戰。

中國正在向高科技強國邁進，越來越重視經濟質量的提升，而不是單純強調量的增長。圖為2019年5月21日，中國上海張江人工智能島正式成為中國首個人工智能創新應用先導區。（VCG）

此外，中國正在制定自2026年起實施的「十五五」規劃。知情人士表示，官員目前尚未決定是否將「提高消費佔GDP比重」納入為明確目標，主因是「當前拉動消費缺乏有效著力點」，導致官方傾向不設立量化指標。報道指出，相關計劃細節尚未完全定案。

報道分析指出，中國官方一方面力求維持製造業比重，一方面對於設定消費成長目標態度謹慎，反映出決策者或將把更多政策資源投入科技創新，以因應未來五年潛在的外部壓力。尤其在美國總統特朗普高舉再工業化大旗的情況下，中國對保持自身製造實力的緊迫感可能進一步上升。

2015年中國曾正式發布「中國製造2025」規劃，列出十大重點發展產業，包括造船、太空、汽車、半導體、太陽能光電、高鐵、新材料、醫藥、機器人與農業機械等。該計劃並提出「三步走」戰略，力圖於2025年成為「製造強國」，至2035年達到中等水準，並於2049年進入全球製造強國前列。

力爭實現芯片生產自主化，是中國向經濟強國邁進的一個重要目標。（VCG）

《日經新聞》指出，過去十年間，中國在多個重點領域實現突破，例如造船業承攬全球約七成新船訂單；純電動車全球每售出兩輛，就有一輛是中國品牌；太陽能光電的全球市佔率更高達八成。

然而，中國在高科技產業的迅速擴張也引發美國高度關切。《彭博社》指出，美國現任國務卿魯比奧早於擔任參議員期間，即持續關注「中國製造2025」，更在去年曾參議員任內發表一份名為「中國打造的世界」的報告，警告美國必須緊急重振本國製造業，並「實施強而有力的貿易壁壘，以應對中國產品的挑戰」。