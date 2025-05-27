胡錫進：性蕭條是消費低迷重要原因 反對「萬惡淫為首」的舊觀念
撰文：朱加樟
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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進26日（周一）發文稱，內地「性蕭條」是消費低迷的重要原因之一。他認為內地要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性的問題上過度嚴厲，並表示反對「萬惡淫為首」的舊觀念。
胡錫進的文章稱，依他直覺判斷，性蕭條是消費低迷的重要原因之一，對此不要羞於關聯，一定要實事求是。
文章稱，性是人的基本需求之一，正所謂「食色性也」，古來如此。性如果蕭條了，人們的消費興趣和動力就會減掉一大塊。
文章稱，「約會，取悅對方，自己美和欣賞美，在異性面前表現瀟灑，更積極參加社會活動，很多都直接或間接與性有關。性想像和性幻覺不都是齷齪的，有些是淡淡的，甚至是潛意識的，但它們能激發消費，讓人變得積極，增加環境的活躍」。
文章認為，年輕人如果「性蕭條」，勢必低慾望，男的下班就愛宅在家裡，女的連買漂亮衣服都沒興趣。必須承認，性是消費的重要媒介。
文章最後指，我們的社會還是要維護有利於「正常性繁榮」的氛圍，不要在性的問題上過度嚴厲，反對「萬惡淫為首」的舊觀念。「黃色」「色情」的標準不要盯得太寬泛，以免傷及性本身需要的環境因素。總之，要結合人性，也從消費和治理全域認真考量這個問題。
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