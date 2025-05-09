殲-10C擊毀法製「陣風」戰機　胡錫進：大量國家恐重新考慮軍購

近日印巴衝突，號稱發生了大規模的空戰，而印軍多架戰鬥機被擊落，包含法製的「陣風」戰機，巴基斯坦官方表示是中國製造的殲-10C戰機與PL-15E空對空導彈立下的功勞，相關消息在內地輿論與軍事圈內掀起熱議。



內媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指出，如果消息最終被全面正式確認，將會是中國殲-10戰機首次在空戰中擊落敵機，也是「陣風」戰機服役以來首度被擊落，直言「這個消息對國際軍購市場的攻擊將是核爆級別的」。

胡錫進認為，一旦這項戰果被國際承認，將衝擊西方武器的市場地位。「大量發展中國家都會重新考慮自己的選擇，尤其是中東地區，錢多、武器需求旺盛，那裡的軍購商朝中國看將是擋不住的趨勢。」

胡錫進強調，中國殲-10C的單價遠低於法國「陣風」戰機。「陣風戰機是法國最先進的四代半戰機，每架價格高達2億多美元，是殲-10C的三、四倍。」胡錫進認為，若中國軍備能以更低的價格、相近甚至更優的效能展現在實戰中，其對西方軍火出口造成的壓力將前所未見。

此外，胡錫進也批評西方媒體對此事件的處理態度，表示「西方輿論機構會將它視為『負面新聞』，不得不報時就報一下，但不把它炒熱會是西媒的默契」。

殲-10C掛載了最新型空空導彈。（圖 / 央視新聞）

同日，內媒《觀察者網》旗下的「觀軍」亦發文指出，從目前流傳的圖像資料判斷，印度空軍此次至少損失了包括「陣風」、幻象2000、蘇-30在內的三款主力戰機，並有可能包含米格-29UPG。巴基斯坦空軍目前則無損失。

該文指出，巴方此次使用的主力武器為PL-15E超視距空對空導彈，參戰的包括部署殲-10CE的第15中隊。「觀軍」表示，殲-10CE與JF-17C的加入，顯著提升了中巴空軍聯訓「雄鷹」系列的對抗烈度，並強調，巴空軍核心飛行員與指揮官大多曾接受「雄鷹」系列訓練。

文章也提到，在「雄鷹」的訓練場景中，巴軍曾面對跨代戰機對抗的高壓條件，因此此次印巴空戰實際交戰條件「遠不如雄鷹中的一些設定」，使得巴軍表現更加從容。甚至在某些模擬情境中，巴軍常是「X：0裡0的那一方」，暗示過去訓練對於此次作戰具有高度實用性。

目前印度官方尚未證實其戰機是否被擊落。巴基斯坦方面亦未公布詳細交戰影片與導彈射擊證據，但相關傳言與社交媒體影像已持續發酵，成為此次印巴衝突中最受關注的焦點之一。