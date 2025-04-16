美對華關稅最高可達245%　胡錫進：白宮｢瘋了｣，關稅牌已打盡

最新白宮消息指出，因中方採取報復行動，中國進口美國的商品的關稅面臨提高至245%。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進4月16日發文指出，關稅繼續加，已經沒有經濟學上的實際意義，只會讓世人看到白宮「瘋了」，而且手中已經無牌，拿着關稅數字瞎比劃唬人。



胡錫進在微博發文稱，特朗普濫加關稅，使得稅率變得非常複雜，美國目前對各類中國產品究竟徵收多高關稅，幾乎成了一筆糊塗賬。

胡錫進引述4月12日《紐約時報》一篇文章指，某些情況下關稅會疊加，如來自中國的針頭注射器、針頭的關稅稅率位居最高之列，加上2025年前針對它們的100%額外關稅，總關稅可以達到245%。胡錫進又提及上周特朗普豁免手機、電腦等電子產品的「對等關稅」事件，稱特朗普「輪大棒時使勁炫耀，後撤時則靜悄悄」。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

胡錫進。（資料圖片）

胡錫進在最後表示，當然，特朗普蠻橫多變，不排除他今後對所有中國產品再加100%關稅，把關稅數字遊戲玩得更誇張。但在對華關稅已經高達145%的情況下，他繼續加，已經沒有經濟學上的實際意義，只會讓世人看到白宮「瘋了」，而且手中已經無牌，拿着關稅數字瞎比劃唬人。色厲內荏就是指的這種虛張聲勢。

特朗普關稅牌已經打盡了，中國堅決反制的態度已經定型，現在最難受，痛得騎虎難下的是他們。讓他們自作自受吧。