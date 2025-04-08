特朗普威脅徵104%關稅　胡錫進：中國應擴大核武庫　實施驚駭威懾

美國總統特朗普（Donald Trump）7日警告，假如中國不收回對美國的反制關稅，美國將在9日起對中國貨品加徵額外50%關稅。白宮指，若加上即將實施的34%「對等關稅」，今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。



官媒《環球時報》前總編輯胡錫進8日（周二）發文稱，世界第一和第二大經濟體斷然脫鉤的過程和盡頭肯定不僅僅是經濟的事情，雙方的互動方式會不斷遭到華盛頓的毒化，形成地緣政治的嚴重不確定性，而「軍力建設對中國至關重要，中國核武庫的擴大尤其是關鍵所在」。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

胡錫進的文章稱，「必須談談更底線的事情」。歷史的經驗是，當邊境上商隊消失時，就會有軍隊出沒；大海上商船越來越少時，軍艦就會成為主角。

文章稱，所以，做好一切準備吧，包括最壞的準備。當我們對最壞情況胸有成竹、一切措施就緒時，它就不會發生了。帝國主義的典型特徵是欺軟怕硬。

胡錫進。（資料圖片）

文章稱，軍力建設對中國至關重要，中國核武庫的擴大尤其是關鍵所在。我們的對面已經瘋了，中國必須在他們瘋狂鏈的盡頭實施令他們驚駭的威懾，確保他們的衝動和所作所為不穿越最後的臨界點走向極限。我們這樣的震懾力需要是充分強大的、毫無疑問的。要讓對方充分了解我們的意志不可撼動。

文章稱，在這樣的格局下，我們就可以從容把握接下來鬥爭的方式和節奏，以招拆招。中國文明是最善於長期博弈的，時間會成為各種針對中國野心的墳墓。