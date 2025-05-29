限韓令再傳鬆動跡象？HYBE北京設分公司助BTS等藝人打入中國市場

韓流在中國市場的發展或將迎來轉機。據韓媒報道，韓國娛樂巨頭HYBE已於今年4月2日在北京設立分公司「HYBE CHINA」，目標是協助旗下藝人開拓中國市場，此舉被視為「限韓令」鬆動的最新跡象之一。



報道稱，這是HYBE繼美國、日本與東南亞之後設立的第4家海外分公司。雖然HYBE CHINA目前尚無推出選秀節目或打造新人組合的計劃，但業界分析認為，此舉可能與中韓關係緩和、對限韓令放寬的期待有關。

HYBE相關人士表示，HYBE CHINA今後將重點支援旗下藝人在中國各項活動。目前，SM、YG、JYP等韓國主要娛樂公司皆已在中國設立分支機構，其中SM與JYP曾分別推出中國偶像組合威神V（WayV）與BOY STORY。

BTS近年常現身國際場合，包括到訪白宮（圖）發言、及在聯合國致辭等。（Getty Images）

另據《韓聯社》報道，HYBE將於5月30日收盤後，透過場外大宗交易方式，向中國騰訊音樂娛樂集團旗下的香港法人出售其所持全部SM娛樂股份，交易金額達2433億韓元（約合13.9億港元）。這將是騰訊多年來首次在韓國音樂產業進行重大投資。

《彭博社》則指出，此次交易正值外界普遍猜測中國即將解除長達近10年的「非官方限韓令」。若交易順利，SM娛樂等韓國公司有望藉由與騰訊合作，重新恢復音樂作品在中國市場的發行與宣傳。

儘管限韓令至今未有正式公告，但韓流內容近年來已陸續回歸內地平台，此次HYBE與騰訊的動作，再度引發市場對韓流重返中國的高度關注。