中韓暫定水域鑽井平台爭議　外交部重申設施合規並籲理性溝通

中國外交部今日(4月21日)就中韓暫定措施水域建設爭議作出最新回應。發言人郭嘉昆在例行記者會上重申,中方在相關水域的漁業養殖設施「並不違反中韓有關協定」,強調雙方正通過既有機制保持溝通。此回應是針對韓國近期對中國在該水域建設大型鑽井平台的擔憂,反映兩國海洋權益談判進程中的敏感動態。



4月21日外交部例行記者會上,發言人郭嘉昆回應韓國媒體提問時重申:「我的同事此前已就此表明了中方的立場。」他強調,中韓存在海洋權益主張重疊,目前雙方正推進海域劃界談判,同時根據《中韓漁業協定》,中韓在暫定措施水域內積極開展合作。

針對具體設施,郭嘉昆明確表態:「中方企業在上述暫定水域建立的漁業養殖設施,這並不違反中韓的有關協定。」他表示,中方已通過海洋事務對話合作機制向韓方說明情況,並呼籲韓方「客觀理性地看待」。

中韓關係・中韓國旗:South Korea and China's flags flutter next to Tiananmen Gate during the visit of South Korean President Moon Jae-In in Beijing, China December 15, 2017. REUTERS/Jason Lee