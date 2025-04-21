中韓暫定水域鑽井平台爭議　外交部重申設施合規並籲理性溝通

中國外交部今日（4月21日）就中韓暫定措施水域建設爭議作出最新回應。發言人郭嘉昆在例行記者會上重申，中方在相關水域的漁業養殖設施「並不違反中韓有關協定」，強調雙方正通過既有機制保持溝通。此回應是針對韓國近期對中國在該水域建設大型鑽井平台的擔憂，反映兩國海洋權益談判進程中的敏感動態。



2025年3月31日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部網站）

4月21日外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆回應韓國媒體提問時重申：「我的同事此前已就此表明了中方的立場。」他強調，中韓存在海洋權益主張重疊，目前雙方正推進海域劃界談判，同時根據《中韓漁業協定》，中韓在暫定措施水域內積極開展合作。

針對具體設施，郭嘉昆明確表態：「中方企業在上述暫定水域建立的漁業養殖設施，這並不違反中韓的有關協定。」他表示，中方已通過海洋事務對話合作機制向韓方說明情況，並呼籲韓方「客觀理性地看待」。

中韓關係・中韓國旗：South Korea and China's flags flutter next to Tiananmen Gate during the visit of South Korean President Moon Jae-In in Beijing, China December 15, 2017. REUTERS/Jason Lee

據此前報道，2月26日韓國海洋科學技術院調查船「ONNURI號」試圖考察中方在黃海暫定水域設置的鋼構築物時，遭中國海警船攔截，雙方對峙約2小時。中方當時指該設施為養殖場，要求韓方離開，引發韓方3月18日向中方提出正式抗議。

更微妙的角力發生在3月26日，韓國政府以「對等原則」在同一水域設置大型漂浮物。韓國《朝鮮日報》報道稱，中方設施實為2024年4至5月間部署，韓方懷疑此舉意在擴張海洋影響力。不過中韓兩國已同意於4月在首爾舉行第三輪專題對話。