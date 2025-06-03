「鎮國神器」東風五號洲際導彈參數首度公開　央視揭秘核心數據

6月2日，央視罕見披露「鎮國神器」東風五號洲際導彈參數。



據央視影片披露，東風五號洲際彈道導彈的參數為：全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程12000公里，命中的精度是500米，可以攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭，是中國研製的第一代洲際戰略導彈。

這是官方首次公開東風5的核心參數，按慣例，一旦公開某型武器的核心參數，說明該武器已經落後，數據可以對外公開，這意味著中國已擁有更先進的型號裝備並使用了相當長一段時間。

上世紀六十年代，洲際導彈憑借其超遠程的核打擊能力成為各大國軍事政治博弈中最有分量的籌碼。

東風5號洲際導彈。

1965年3月，中國決定研製洲際導彈，並將其命名為「東風五號」。錢學森主持制定的《地地導彈發展規劃》，明確提出要在1965年到1972年，研製中近程彈道導彈、中程導彈、中遠程導彈和洲際導彈。這就是中國軍工史上赫赫有名的「八年四彈規劃」。

1977年9月，中國集中力量大力抓好洲際導彈、潛地導彈和通信衛星的研製、試驗工作。其中，1980年向太平洋海域發射遠程運載火箭任務被列在首位。1978年12月，國防科委組織制定了洲際地地導彈研製、試驗靶場、工程測繪、陸上測繪、陸海通信、氣象水文、航空保障，以及測量船基地建設、遠洋測量船隊、護航艦隊等方面的工作計劃和協同計劃。

1980年1月，洲際地地導彈的研製和試驗準備工作取得很大進展，陸地首區具備了發射試驗條件，海上落區已選定。

1980年5月18日淩晨，中國首枚洲際導彈東風五號矗立在酒泉試驗基地發射場。此前，遠洋測量船隊已經到達南太平洋指定海域，18艘艦船分布在火箭預定濺落點周圍。10時，轟鳴聲中，東風五號拔地而起、直上雲天，以雷霆萬鈞之勢從天而降，全程飛行試驗取得圓滿成功。1981年正式服役，至今裝備44年。

1984年10月1日，國慶35周年閱兵式上通過天安門廣場的導彈方陣

1984年10月1日，中國第一代洲際導彈「東風五號」在國慶35周年閱兵式上首次公開亮相。

東風五號實現了中國洲際導彈從無到有的跨越，它的成功發射標志著中國成為繼美國、蘇聯之後世界上第三個進行洲際導彈全程試驗並獲得成功的國家，打破了超級大國對洲際戰略核武器的長期壟斷，賦予中國全球核反擊能力。