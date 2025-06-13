哈佛女生和環保少女：當白左被污名化　小心中國輿論場的特朗普化

最近，哈佛女生蔣雨融的畢業演講風波再次讓白左成為許多人發泄不滿情緒的對象。本來蔣雨融只是一個年輕學生，她的畢業演講是否精彩、是否真誠，不同人可以見仁見智，但許多人過度苛責，指責她的畢業演講是假大空，是白左的自我陶醉。



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不少人在批評蔣雨融的同時，順帶還會指責瑞典環保少女格蕾塔．通貝里（Greta Thunberg）。在一些人看來，蔣雨融和瑞典環保少女都是虛偽的白左，具有迷惑性。但其實蔣雨融和瑞典環保少女是存在區別。蔣雨融是不是白左尚有待時間來驗證，不能僅憑一篇演講輕下結論。至於瑞典環保少女，儘管她的不少言行有待商榷，但她無疑是白左。

環保少女通貝里遭以色列遣返抵達法國 稱「這並非結束」

6月1日，瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）隨國際非營利組織「自由艦隊聯盟」一艘運送物資的船，從意大利西西里島啟程前往加沙，並藉此突破以色列對加沙的包圍。（Getty）

6月9日，以色列軍隊登上瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）搭乘的一艘計畫向加沙地區運送人道主義物資船隻Madleen號，目前正駛往以色列的一個港口。圖攝於6月2日。(Reuters)

與蔣雨融相比，瑞典環保少女一直以來都承受着較大的爭議，有人褒獎，有人貶低。最近，瑞典環保少女出於對加沙民眾的同情，與多位人士一同乘坐人道主義救援船前往加沙，不料被以色列軍方攔截和扣押，後來只能返回各自國家。與往常的遭遇一樣，瑞典環保少女的加沙之行讓她在獲得不少人支持的同時被一些人嘲諷。

中國輿論場對蔣雨融、瑞典環保少女的一個主要批評和指責依據是認為她們屬於白左。儘管不宜將蔣雨融和瑞典環保少女並列，但她們的遭遇說明白左在中國輿論場的尷尬處境。在這背後，是白左已經成為不少人眼中的貶義詞。公允地說，中國輿論場批評和指責白左的聲音不可一概而論，有的批評聲音直指白左的短板，是對白左的平衡，但有的批評聲音充滿偏見，呈現特朗普化，大概可以分為兩種，一種是有濃厚的民族主義色彩，另一種是傾向於右翼民粹，是對保守主義的狹隘曲解。

不少人對蔣雨融畢業演講的批評，是基於簡單否定、嘲諷白左的立場。（影片截圖：X@dominictsz）

具體而言，無論是蔣雨融還是瑞典環保少女，當批評的聲音是在指出白左群體所忽略的現實主義面向，是在提醒白左不要雙標、不要口惠實不至、不要道德綁架、不要空談政治正確、不要傲慢與偏見，其實是合理範圍的理性批評。人性中既有光明面向，又有幽暗面向，由眾多複雜的人組成的社會尤其錯綜交織，無論多麼崇高、美好、動人的理念和口號，都要考慮人性和現實，否則便不可能長久。

白左的理念、口號是一回事，怎麼在複雜的人性和現實中讓理念、口號具有可持續性又是一回事。理念和實施路徑不同，不同國家、不同地區的情況不同，白左不是生活在空中樓閣，不能自以為是，不能不對人性和現實的錯綜複雜有清醒的認識。

然而如果盲目批評和指責白左，否認白左所倡導的平等、多元、包容、國際化、環境保護的價值，嘲諷人性光芒和崇高理想，苛責那些為了追求美好社會而努力的人，則是非常不應該。現實主義是一個社會永遠不能忽略的關鍵面向，但如果將現實主義扭曲為利益算計、爾虞我詐、弱肉強食、種族主義、市儈、犬儒是大錯特錯。這既是許多人對特朗普的批評，又是當前中國輿論場所湧現出的一股暗流。

近年來，中國輿論場有不少人的認知呈現特朗普化，帶有濃厚的慕強、民族主義、右翼民粹的傾向。圖為2025年2月28日，特朗普與澤連斯基發生言語衝突。（Getty）

特朗普現象是美國危機的症狀，而非可持續的藥方。特朗普看似是保守主義，實則是對保守主義的異化，是民族主義、右翼民粹的合流。白左當然可以被批評，但如果批評白左是為了滑向狹隘的民族主義和右翼民粹，則是應當予以警示的歧途。

在人類漫長曆史上，確實有太多不公和虛偽的故事，但同樣存在追求人性光芒和崇高理想的故事，既不能因為人性光芒和崇高理想的存在而忽略人性幽暗、現實中的不公和虛偽，又不能因為人性幽暗、現實中的不公和虛偽而否認那些追求人性光芒和崇高理想的故事。可以說，人類能從茹毛飲血的野蠻、愚昧時代走向繁榮發達的現代文明社會，一個關鍵動力正是源自對人性光芒和崇高理想的不懈追求。

在美國歷史上寫下重要篇章的民權運動，某種程度上正是白左價值的體現。（Getty）

如果說蔣雨融是什麼樣的人還需要來自實踐的更多檢驗，瑞典環保少女的過往言行已經證明她是一個善良的人，她的努力促進了世人對於環境保護問題的關注。不可否認，瑞典環保少女的言行未必具有可行性，她對於現實世界的認識有點理想化，但她畢竟年齡小。只要她的初衷是好的，只要她的言行能起到正向作用，便值得鼓勵和尊敬。她所代表的廣義白左群體，雖有不少名不副實或理念偏激之人，但同樣不乏大量真誠、理性地推動社會進步的人。

6月1日，瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）隨國際非營利組織「自由艦隊聯盟」一艘運送物資的船，從意大利西西里島啟程前往加沙，並藉此突破以色列對加沙的包圍。（Getty）

可以說，正是那些真誠、理性地推動社會進步的人，既證明人性光芒的存在，又反襯出現實中的虛偽和醜陋。西方自文藝復興、啟蒙運動以來的進步，無論是推動民主、自由思潮的傳播還是走出種族奴役和壓迫的黑暗深淵，都離不開一代又一代廣義白左群體的積極推動。白左當然要警惕滑向極端，但以偏概全地嘲諷、貶低白左何嘗不是二極管思維。

放在中西對比的視角來看，白左所倡導的價值觀和所包含的善意成分，其實與傳統中國所追求的大同理想、儒家理想和現代中國所倡導的社會主義理想有相似之處，都是致力於探索美好社會，只不過側重點、方式方法不同。不同的美好理念和主張可以求同存異、良性競爭、互相節制，共同探尋美好社會，而不是二元對立。

儒家有君子和小人之分，通過修身養性成為君子是儒家的一貫主張。但殘酷的現實是，在君子和小人之外，確實有不少欺騙世人的偽君子。可即便這樣，不能因為有小人和偽君子的存在便要否認、嘲諷君子。因為人性和現實的複雜，因為現實中的不公和虛偽故事，所以不能總是把人性想象得過於美好，不能總是以君子之心度小人之腹，但這並不意味着應該滑向另一個極端：總是以小人之心度君子之腹。

世間從來不乏假大空、虛偽、不公，但同樣不乏市儈、犬儒、利益算計、爾虞我詐。空談政治正確不對，說一套做一套不對，但市儈、犬儒同樣不對。看不見人性光芒，嘲諷崇高理想，如果不是被偏執的意識形態裹挾，便是內心在黑暗中生活太久。給環保少女多點包容，給真誠的白左多點理解，給自古以來的人性光芒、崇高理想、美好理念多點善意，才有可能讓一個社會成為世人嚮往的安身立命之地。